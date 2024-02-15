От микроволновки до мобильного: как выглядели привычные сегодня устройства во времена СССР

Абсолютное большинство устройств и аксессуаров, которыми пользуется сегодня каждый человек, не было придумано и изобретено за один день. Все гаджеты прошли достаточно долгий и тернистый путь развития, который в большинстве случаев потребовал десятилетий прогресса и труда лучших инженеров и дизайнеров мира.
1. «Электроника МС 1504»
Тяжелое детство, серые экраны. | Фото: getked.ru.
Первый советский ноутбук стал уже первым российским. Все потому, что на свет «Электроника МС 1504» вышел в 1991 году. У аппарата был 16-битный процессор частотой 4.77-7.16 Мегагерц, оперативная память объемом 640 Кб, а цветовая палитра состояла из целых 4 оттенков серого. Вес устройства составлял 3.5 кг.
2. Микроволновая печь
Выглядит жутковато. | Фото: fotointeres.ru.
Первые прототипы микроволновой печи появились в СССР еще в 1941 году, однако война на долгие десятилетия отсрочила выход гаджета в люди. Новое производство было организовано только в 1978. Широкого распространения СВЧ так и не получили из-за ограниченного тиража и солидной стоимости.
3. Телефон Куприянова
Самое главное - работал. | Фото: kirdyk.club.
Когда на Западе еще и не думали про мобильную связь, советский инженер Леонид Куприянов создал свой мобильный телефон. Произошло это в 1957 году. Экрана у телефона не было. Кроме того, гаджет весил почти 3 кг.
4. Персональный компьютер
Начало воодушевляло. | Фото: good-post.ru.
Первые ЭВМ в СССР появились во все тех же 1940-х годах, однако война отсрочила развитие и этой отрасли. Первые настоящие персональные компьютеры (пускай и очень далеки от современных моделей по мощности) советские граждане смогли увидеть уже только в 1980-е годы.
5. «Электроника»
Выглядит вполне себе мило. | Фото: likeshok.ru.
Ни для кого не является секретом, что игровая консоль «Электроника», которая стала настоящим хитом среди советских детей в конце прошлого века, является адаптацией японской Nintendo. «Буржуйского» Микки Мауса в игре заменили на родного Волка из мультика «Ну, погоди».
6. Плееры
Плееры так и не прижились. | Фото: auction.ru.
С начала 1970-х годов в Советском Союзе начали активно развиваться кассетные плееры. Теперь послушать музыку можно было в любом месте. Широкого распространения в первые десятилетия они получить так и не смогли из-за солидной стоимости за штуку.
7. «Электроника МК-90»
Планшет тех дней. | Фото: karaganda-nm.kz.
В 1988 году в СССР появилось вот такое устройство, которое сегодня можно смело считать первым советским планшетом. Экран у гаджета (конечно) был не сенсорный, а все манипуляции с ним осуществлялись при помощи клавиатуры.
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