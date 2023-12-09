Тайны Кларка Гейбла, загадочные смерти молодых актрис и другие скандалы «золотого века» Голливуда

Тайны Кларка Гейбла, таинственные смерти молодых актрис и другие скандалы золотого века Голливуда. Фотография Риты Хейворт.
Голливуд связан со скандалами с тех пор, как эта индустрия кино вообще появилась на свет. Странные вечеринки, романы не ко времени, изнасилования и убийства — фабрика грёз производила не только грёзы. Вот только несколько громких скандалов Голливуда прошлого.
Неуёмный темперамент Грейс Келли
Известно, что муж Грейс Келли, князь Монако, сколько ни получала Келли приглашений сняться в кино, её не отпускал. Дело было не только в том, что княгине не пристало блистать на экранах. Келли была известна тем, что принципиально крутила романы с партнёрами по съёмочной площадке, словно коллекционируя их. При её огненном темпераменте это приводило к казусам: так, известно, что истощённый ласками Келли уже давно немолодой Кларк Гейбл прятался от неё под конец съёмок и нанял швейцара, чтобы тот не допускал Келли в его номер.
Кларк Гейбл явно не рассчитал силы, отвечая на страсть Грейс Келли.
Однако до поры до времени поведение Келли обходилось без скандалов — пока она не закрутила роман с Рэем Милландом. Как и многие мужчины Келли, он был заметно старше неё и притом женат. Серьёзно или нет, но Милланд говорил, что собирается на Келли женится, так что её сестра даже вязала Милланду носки — как будущему свойственнику. Обычно осторожный, Рэй настолько увлёкся Грейс, что, когда они вернулись в США, об их романе уже знали из прессы, так что вернулись они скандально.
Скандалы такого типа утихают быстро, но подлила масла в огонь жена Милланда, выставив его вещи и публично пригрозив парочке судом. Милланд на коленях вымолил прощение, а Келли, устав от внимания папарацци, собрала вещи и покинула Голливуд. Чтобы к следующим съёмкам вернуться, как ни в чём не бывало.
Равновесие Грейс Келли трудно было пошатнуть. На возню журналистов она смотрела с лёгким недоумением и продолжала жить как живётся.
Кларк Гейбл и Лоретта Янг
Когда Лоретта Янг оказалась в одном фильме с Кларком Гейблом, она была ещё молодой и неопытной, и он — много старше и привыкшим к тому, что женщины ему не отказывают. Притом он был женат и не признавал средств защиты, а она — католичка и не признавала абортов. Удивительно ли, что вскоре после съёмок ей пришлось уехать в длительное путешествие по Европе.
Позже она съездила в Европу ещё разок и из жалости удочерила в британском приюте девочку. Девочка была настолько похожа на Кларка Гейбла, что история никого не убедила и скандал, пусть и чуть отложенный, разразился. Роман Лоретты и Кларка обсуждали и осуждали: считалось, что очень неэтично… рожать от женатого. Куда неэтичнее, чем женатому предохраняться.
Лоретту с удовольствием осуждали за то, что она родила от женатого, да ещё и выдала родного ребёнка за приёмного.
Много позже, в 2015 году, скандал получил неожиданное продолжение. Как рассказала невестка Лоретты Янг, однажды уже давно вышедшая на пенсию актриса спросила невестку, что такое изнасилование на свидании. И, выслушав объяснение, сказала, что это то, что произошло между ней и Гейблом. Она добавила, что у них не было романа, хотя она флиртовала с ним, и после изнасилования он пытался загладить свою вину — он её чувствовал. Но сама Янг боялась кому-то рассказать о произошедшем — в те годы её бы просто спросили, зачем же она вообще ходила с ним на свидание.
Роско Арбакль и оправдательный приговор после зверского убийства
Жизнь малоизвестной актрисы Вирджинии Рапп всегда была не сахар. В одиннадцать лет она осталась сиротой. В четырнадцать пошла работать фотомоделью — сфера, в которой было очень много домогательств и взрослых дядек, перед которыми девочка была беззащитна. К шестнадцати она сделала как минимум два аборта. В двадцать один она потеряла своего жениха — погиб во время несчастного случая в трамвае. В двадцать три родила и отдала приёмным родителям ребёнка — внебрачных детей ничего хорошего не ждало, а приёмный часто даже не знал, что неродной.
Когда Вирджиния снова обручилась и снялась в первой заметной роли, стало казаться, что она вот-вот вырвется из своего ада.
В конце концов она умерла от перитонита, вызванного разрывом мочевого пузыря. По версии обвинения, на вечеринке пьяную, почти бессознательную Вирджинию затащил в номер известный комик Роско Арбакль и изнасиловал бутылкой из-под вина — народная молва сообщала, что более естественным образом Арбакль уже ничего не мог в силу последствий избыточного веса.
Несколько человек свидетельствовали, что видели, как Арбакль утащил Вирджинию. Сам Арбакль заявил, что увидел, как Рапп корчится от боли в животе, и унёс её с пола у бассейна на кровать, где пытался оказать помощь, положив на живот кубики льда. В конечно итоге, суд прислушался к мнению врачей, сообщивших, что у Рапп был хронический цистит настолько застарелый, что мочевой пузырь мог порваться буквально от любого физического воздействия, если был полон. Арбакля признали невиновным.
В русскоязычном интернете популярен миф, что суд сломал Арбаклю карьеру и жизнь. Это не совсем так.
Но в его невиновность никто не верил — страшная смерть девушки тронула слишком многие сердца. В результате на его карьере был поставлен крест. С актёром, которого публика называла не иначе, как садистом и убийцей, не решалась связываться ни одна кинокомпания. В итоге Арбакль просто ушёл в режиссуру и под другими именем много лет снимал комедии.
Многие современники отзывались об Арбакле как о самом скромном и воздержанном актёре Голливуда. В то же время его жёны отмечали его пристрастие к спиртному, а одна из них, подавая на развод, указала причиной жестокое обращение — надо думать, нетрезвом виде Арбакль был не так мягок, как обычно.
Умер Арбакль через много лет от инфаркта, переволновавшись по поводу только что подписанного большого контракта с Warner Bros.
Джин Харлоу: платиновая блондинка и труп мужчины
Джин Харлоу была той платиновой блондинкой, для описания красоты которой и придумали этот термин и которой внешне подражала Мерлин Монро. В кино в те времена актриса получала роль двумя способами: или через покровительство мужа (видного актёра, режиссёра, продюсера, просто полезного человека), или через «продюсерский диван». Собственно, в том числе поэтому у стольких звёзд Голливуда была сложная биография: девушка, которой ещё есть, что терять, просто не стала бы проходить такое «испытание» со всяким обрюзгшим киноцарьком, а девчонка, для которой кино — шанс вырваться из мира полупроституированных моделей ню, предпочитала перетерпеть пять минут с продюсером.
Джин Харлоу один из продюсеров встретил роскошной шубой, которую, якобы, дарил, но при условии — она её наденет немедленно на голое тело. Подразумевалось, что прямо на этой шубе они потом и предадутся рутинному разврату. Харлоу даже брови приподнимать не требовалось: они у неё и так были нарисованы постоянно приподнятыми.
Джин Харлоу не искала карьеры в кино, её туда пригласили, оценив, насколько велик будет зрительский интерес и прикинув эту же величину в долларах.
Она сообщила, что, конечно, отдастся господину продюсеру и безо всякой шубки, но только когда окажется больна гонореей, не раньше. Эту роль она, конечно, не получила и потом некоторые проблемы имела, но оставалась звездой мирового масштаба и вошла в историю кинематографа, а имя похотливого продюсера навскидку никто и не вспомнит — придётся копаться в источниках.
Скандал с Джин Харлоу, как ни странно, никак не связан с сексом. Дело в том, что её мужа нашли мёртвым с предсмертной запиской, в которой он признавался Джин в любви и извинялся за всё, что наговорил ранее. Покончил с собой он в ту самую ночь, на которую назначил свидание другой. Другая, кстати, была через девять дней наконец-то найдена в реке. Харлоу выдвинули обвинение в мужеубийстве, что вызвало огромный скандал, но за отсутствием доказательств оправдали.
Разлучницу посчитали самоубийцей. Народная молва именно ей приписала убийство мужа Харлоу из ревности, никак, впрочем, не объясняя, зачем разлучнице заставлять любовника писать записку со словами любви к жене.
Нет ни одного доказательства, что Джин причастна к убийству мужа или смерти его любовницы.
Олив Томас: невестка Мэри Пикфорд и странное отравление
Брат голливудской звезды Мэри Пикфорд был женат на женщине по имени Олив Томас, малоизвестной актрисе. Брак у них, по слухам, был открытым, поскольку по принуждению киностудии — такое практиковалось постоянно. В результате каждый жил своей жизнью, но несколько ночей в неделю супруги всё же спали в одной постели.
В 1920 году новость о том, что жена Пикфорда отравилась, всколыхнула Голливуд и почтенную публику. Пикантности добавлял тот факт, что отравилась она средством от сифилиса. Одни считали, что она сделала это нарочно, другие — что случайно. Обсуждали, кто из них двоих болел сифилисом — или оба?
Для молодой актрисы брак с Джеком Пикфордом был не только шансом заинтересовать публику, но и обойти продюсерский диван при получении хорошей роли.
Выпила яд она, надо сказать, на глазах у мужа и тот сразу повёз Олив в больницу — несмотря на ещё одну версию обывателей, что он или обнаружил её тело, или спокойно смотрел, как она совершает самоубийство. Врачи делали всё, что могли, но Олив успела отравиться, у неё отказали почки и она умерла через несколько дней, тяжело мучаясь, уже не от ядов лекарства, а от продуктов распада, которые почки вывести не могли.
Однако это официальная версия. Была ещё тайная, всплывшая через много лет. Якобы за скандальный вариант новости заплатила сама Мэри Пикфорд, которой надо было отвлечь людей от настоящей причины смерти Олив. И её муж, и сама Олив были наркоманами, и во время совместного принятия наркотиков Томас получила передозировку, так что, строго говоря, Пикфорд вёз её в больницу на свой страх и риск и угрожая безопасности всех на своём пути, будучи сам под наркотиками. Впрочем, согласно вскрытию, которое производилось в той же больнице, в которой Олив умерла, всё же верна версия с отказавшими из-за отравления почками.
Текст: Лилит Мазикина.
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