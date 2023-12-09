Тайны Кларка Гейбла, загадочные смерти молодых актрис и другие скандалы «золотого века» Голливуда

Тайны Кларка Гейбла, таинственные смерти молодых актрис и другие скандалы золотого века Голливуда. Фотография Риты Хейворт.

Неуёмный темперамент Грейс Келли

Кларк Гейбл явно не рассчитал силы, отвечая на страсть Грейс Келли.

Равновесие Грейс Келли трудно было пошатнуть. На возню журналистов она смотрела с лёгким недоумением и продолжала жить как живётся.

Кларк Гейбл и Лоретта Янг

Лоретту с удовольствием осуждали за то, что она родила от женатого, да ещё и выдала родного ребёнка за приёмного.

Роско Арбакль и оправдательный приговор после зверского убийства

Когда Вирджиния снова обручилась и снялась в первой заметной роли, стало казаться, что она вот-вот вырвется из своего ада.

В русскоязычном интернете популярен миф, что суд сломал Арбаклю карьеру и жизнь. Это не совсем так.

Умер Арбакль через много лет от инфаркта, переволновавшись по поводу только что подписанного большого контракта с Warner Bros.

Джин Харлоу: платиновая блондинка и труп мужчины

Джин Харлоу не искала карьеры в кино, её туда пригласили, оценив, насколько велик будет зрительский интерес и прикинув эту же величину в долларах.

Нет ни одного доказательства, что Джин причастна к убийству мужа или смерти его любовницы.

Олив Томас: невестка Мэри Пикфорд и странное отравление

Для молодой актрисы брак с Джеком Пикфордом был не только шансом заинтересовать публику, но и обойти продюсерский диван при получении хорошей роли.