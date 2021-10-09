Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Обычно стойки для бензопилы сделаны таким образом, чтобы неподвижно фиксировать заготовку, а бензопилой — пилить ее сверху вниз.
В данном случае ситуация обратная: конструкция самодельной стойки позволяет неподвижно закрепить бензопилу, а сами доски подавать на шину с пильной цепью.
Это позволяет сэкономить время и силы при распиловке большого количества досок и прочих пиломатериалов.
Идеей изготовления самодельной распиловочной стойки для бензопилы поделился с нами автор YouTube канала Philipp Konter — Konterholz.
профильная труба;Для изготовления стойки потребуются:
- листовой металл;
- крепежные элементы.
Еще одной полезной особенностью самодельной распиловочной стойки является то, что конструкция разборная — это упрощает ее транспортировку в багажнике автомобиля.
Основные этапы работ
Сначала из профильной трубы и листового металла автор изготавливает необходимые элементы конструкции, и с помощью болтов с гайками соединяет их вместе.
В результате у нас получилась стойка, которая представляет собой горизонтальную станину с опорными ножками.
Чтобы можно было надежно закрепить бензопилу на станине, мастер использовал специальный крепеж: гайки с выступающим резьбовым стержнем с наружной стороны.
При такой конструкции стойки нужно сделать так, чтобы бензопила работала не постоянно, а только при подаче на шину с цепью заготовки.
Чтобы реализовать это, автор собрал и установил тягу с одной стороны которой находится прижим для кнопки включения, а с другой — вертикальная стойка, при давлении на которую прижим нажимает на кнопку, и бензопила из холостого режима работы переходит в активный.
Также необходимо будет изготовить и установить регулируемый торцевой упор для заготовок, чтобы можно было выставить требуемый размер.
Устанавливаем стойку и крепим бензопилу. Выставляем торцевой упор, в зависимости от того, какой длины чурки нам нужно получить.
После этого заводим бензопилу, и можно приступать к распиловке досок, брусков или небольших бревен.
Стойка получилась очень удобной, и обеспечивает более высокую производительность по сравнению с классическими стойками.
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Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-raspilovochnuyu-stojku-dl...
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