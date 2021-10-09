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Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Обычно стойки для бензопилы сделаны таким образом, чтобы неподвижно фиксировать заготовку, а бензопилой — пилить ее сверху вниз.

В данном случае ситуация обратная: конструкция самодельной стойки позволяет неподвижно закрепить бензопилу, а сами доски подавать на шину с пильной цепью. 

Это позволяет сэкономить время и силы при распиловке большого количества досок и прочих пиломатериалов.

Идеей изготовления самодельной распиловочной стойки для бензопилы поделился с нами автор YouTube канала Philipp Konter — Konterholz.


профильная труба;Для изготовления стойки потребуются:

  • листовой металл;
  • крепежные элементы.

Еще одной полезной особенностью самодельной распиловочной стойки является то, что конструкция разборная — это упрощает ее транспортировку в багажнике автомобиля.

Основные этапы работ

Сначала из профильной трубы и листового металла автор изготавливает необходимые элементы конструкции, и с помощью болтов с гайками соединяет их вместе. 

В результате у нас получилась стойка, которая представляет собой горизонтальную станину с опорными ножками. 

Чтобы можно было надежно закрепить бензопилу на станине, мастер использовал специальный крепеж: гайки с выступающим резьбовым стержнем с наружной стороны.

 


Как сделать распиловочную стойку для бензопилыКак сделать распиловочную стойку для бензопилы

При такой конструкции стойки нужно сделать так, чтобы бензопила работала не постоянно, а только при подаче на шину с цепью заготовки. 

Чтобы реализовать это, автор собрал и установил тягу с одной стороны которой находится прижим для кнопки включения, а с другой —  вертикальная стойка, при давлении на которую прижим нажимает на кнопку, и бензопила из холостого режима работы переходит в активный. 

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы


Также необходимо будет изготовить и установить регулируемый торцевой упор для заготовок, чтобы можно было выставить требуемый размер.

Устанавливаем стойку и крепим бензопилу. Выставляем торцевой упор, в зависимости от того, какой длины чурки нам нужно получить. 

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы


Как сделать распиловочную стойку для бензопилыПосле этого заводим бензопилу, и можно приступать к распиловке досок, брусков или небольших бревен. 

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Стойка получилась очень удобной, и обеспечивает более высокую производительность по сравнению с классическими стойками. 

Видео по теме 


Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-raspilovochnuyu-stojku-dl...

 

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