Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Обычно стойки для бензопилы сделаны таким образом, чтобы неподвижно фиксировать заготовку, а бензопилой — пилить ее сверху вниз.

В данном случае ситуация обратная: конструкция самодельной стойки позволяет неподвижно закрепить бензопилу, а сами доски подавать на шину с пильной цепью.

Это позволяет сэкономить время и силы при распиловке большого количества досок и прочих пиломатериалов.

Идеей изготовления самодельной распиловочной стойки для бензопилы поделился с нами автор YouTube канала Philipp Konter — Konterholz.



профильная труба;Для изготовления стойки потребуются:

листовой металл;

крепежные элементы.

Еще одной полезной особенностью самодельной распиловочной стойки является то, что конструкция разборная — это упрощает ее транспортировку в багажнике автомобиля.

Основные этапы работ

Сначала из профильной трубы и листового металла автор изготавливает необходимые элементы конструкции, и с помощью болтов с гайками соединяет их вместе.

В результате у нас получилась стойка, которая представляет собой горизонтальную станину с опорными ножками.

Чтобы можно было надежно закрепить бензопилу на станине, мастер использовал специальный крепеж: гайки с выступающим резьбовым стержнем с наружной стороны.





При такой конструкции стойки нужно сделать так, чтобы бензопила работала не постоянно, а только при подаче на шину с цепью заготовки.

Чтобы реализовать это, автор собрал и установил тягу с одной стороны которой находится прижим для кнопки включения, а с другой — вертикальная стойка, при давлении на которую прижим нажимает на кнопку, и бензопила из холостого режима работы переходит в активный.



Также необходимо будет изготовить и установить регулируемый торцевой упор для заготовок, чтобы можно было выставить требуемый размер.

Устанавливаем стойку и крепим бензопилу. Выставляем торцевой упор, в зависимости от того, какой длины чурки нам нужно получить.



После этого заводим бензопилу, и можно приступать к распиловке досок, брусков или небольших бревен.

Стойка получилась очень удобной, и обеспечивает более высокую производительность по сравнению с классическими стойками.



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Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-raspilovochnuyu-stojku-dl...