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Barbie girl: 36-летняя американка живет исключительно в розовом цвете из-за любви к кукле Барби


Азуса Сакамото из Лос-Анжелеса.

Азуса Сакамото из Лос-Анжелеса.

Несмотря на то, что Азусе Сакамото уже 36 лет, кукла Барби для нее не является чем-то детским. Для Азусы стиль Барби - это идеал настоящей жизни, и именно к этому идеалу девушка отчаянно стремится. Девушка старается и внешне походить на известную куклу, и свой дом переделать так, чтобы он был похож на игрушечный, и самое главное - вся жизнь Азусы проходит в розовом цвете.

Азуса старается покупать все предметы в розовом цвете.

Азуса старается покупать все предметы в розовом цвете.

 

Азуса Сакамото (Azusa Sakamoto) работает маникюршей в Лос-Анжелесе, и большую часть своего дохода девушка тратит на то, чтобы ее стиль жизни был как можно ближе к ее идеалу. Девушка обладает огромной коллекцией кукол Барби, а также различных сопроводительных товаров, общей суммой на на более, чем 80 000 долларов.
Весь дом Азусы - это миллион оттенков розового цвета.

Весь дом Азусы - это миллион оттенков розового цвета.

 

Свой дом Азуса также переделала под стиль Барби. Если девушке приходится покупать что-то новое, она старается выбрать это в розовом цвете. А если такого товара нет, то Азуса собственноручно перекрашивает его - так она поступила с холодильником, мебелью и прочими предметами.
Деушка также старается покупать одежду в стиле Барби.

Деушка также старается покупать одежду в стиле Барби.

 

"У меня все в стиле Барби: холодильник, ящички, столик, гардероб, полки.
У меня даже кухонные весы в стиле Барби, и Барби-духовка, и ванная комната. Ну и сами куклы у меня тоже есть. А еще их кошельки, туфли, подушки, украшения, футбоолки, платья, носки, чашки, тарелки. Еще у меня есть постеры Барби, всякие картины, лак для ногтей, часы с Барби..."
Азуса обладает огромной коллекцией различных товаров с логотипом Барби.

Азуса обладает огромной коллекцией различных товаров с логотипом Барби.

 

Находиться дома у Азусы - это значит быть полностью окруженным розовым цветом. Трудно найти что-то, что выбивалось бы из общей гаммы. Азуса даже перекрасила свои черные от природы волосы также в розовый цвет.
Азуса живет в большом Барби-доме.

Азуса живет в большом Барби-доме.

 

На самом деле в Америке есть много фанатов Барби, коллекции которых исчесляются тысячами экземпляров известной куклы. У Азусы их на данный момент "всего" 222 штуки, однако ее коллекция выделяется среди других тем, что девушка собирает не только сами куклы, и вообще все, что к ним прилагается - вплоть до носков и колечек.
Если девушке не удается найти сразу розовые предметы, она сама их модифицирует.

Если девушке не удается найти сразу розовые предметы, она сама их модифицирует.

 

На самом деле Азуса впервые купила себе куклу Барби в 17-летнем возрасте. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась. "Я просыпаюсь в своей розовой постели на своих Барби-подушках, в моей Барби-пижаме, иду на кухню, завариваю чай в моем Барби-чайнике." Более того, девушка даже готовит для себя розовую еду - для этого она специально покупает себе съедобные красители.
Розовая краска у Азусы всегда наготове.

Розовая краска у Азусы всегда наготове.

 

При этом Азуса говорит, что она сама не хочет быть, как Барби - просто ей очень сильно нравится эта кукла. "Я никому не врежу своей жизнью. Да и потом, жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду. Мне так нравится, мне так комфортно. Знаете, иногда людям кажется, что это все слишком по-детски, мол, Барби только для детей. А я вижу в этом особый стиль моды, для меня это бренд, это икона моды."
Барби-стиль.

Барби-стиль.

 

"Вообще Барби очень крута. Подумайте - у нее есть парень Кен, но она никогда не просила его купить ей туфли или лошадь, нет, она сама это себе покупает. У Барби сотни разных профессий и она всегда самостоятельна. Мне кажется, это реклама красоты не только внешней, но и внутренней тоже."
Маленькая Азуса.

Маленькая Азуса.

 
В детстве у Азусы не было куклы Барби, ее первая кукла у нее появилась только в 17 лет.

В детстве у Азусы не было куклы Барби, ее первая кукла у нее появилась только в 17 лет.

 
Азуса старается и внешне выглядеть, как кукла.

Азуса старается и внешне выглядеть, как кукла.

 
Домик Барби.

Домик Барби.

 
Жизнь в розовом цвете.

Жизнь в розовом цвете.

 

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Barbie girl: 36-летняя американка живет исключительно в розовом цвете из-за любви к кукле Барби

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Barbie girl: 36-летняя американка живет исключительно в розовом цвете из-за любви к кукле БарбиПодписаться на мой Instagram
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