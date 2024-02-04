Как простая девушка из Палестины стала cамой европейской королевой мусульманской страны

Обычная девушка из Палестины даже предположить не могла, что однажды она станет королевой Иордании. Сегодня 53-летняя Рания-аль Абдалла является примером для многих женщин арабского мира. Она умна и красива, нею восторгается ее супруг-король. Королева Рания воспитала четверых детей, которые гордятся своей матерью. Она прилагает максимум усилий, чтобы у каждого ребенка на Ближнем Востоке была возможность получить качественное образование.
Девушка из Кувейта
Рания Фейсал аль-Яссин. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Рания Фейсал аль-Яссин родилась в ничем не примечательной семье из Палестины. Ее отец был врачом-педиатром, а мама занималась домашним хозяйством. Семья жила в Кувейте и не отличалась особым достатком.
Рания Фейсал аль-Яссин. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Родители считали, что основной ценностью является образование. Рания училась в местной школе с углубленным изучением английского языка. Закончив успешно школу, девушка поступила в университет в Каире на факультет делового администрирования. По окончании высшего учебного заведения она получила диплом, который открывал перед Ранией путь во все международные корпорации Ближнего Востока.
Рания, оказавшись в Иордании, начала новую жизнь. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Однако в 90-е годы в Кувейте началась гражданская война. Семья Рании бежала из страны по политическим мотивам. Так девушка, оказавшись в Иордании, начала новую жизнь. Она устроилась на работу в представительство компании Apple. Несмотря на упорный труд, ее не повышали в должности из-за того, что она женщина, к тому же не хотела носить платок, как того требовали восточные устои.
Судьбоносная встреча с принцем
Рания и принц Абдалла. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Рания Фейсал аль-Яссин устроилась работать в одно из отделений Citibank в Аммане. Основателем банка была наследница короля Иордании. Талантливая Рания стала лучшей сотрудницей отделения. Дочь монарха организовала корпоративную вечеринку, куда была приглашена Рания. Здесь она и познакомилась с принцем Абдаллой II бин аль-Хусейном, который происходил из древнейшего рода правителей Иордании.
Пара встречалась около полугода, и вскоре состоялась помолвка. К Рании не предъявлялось строгих требований, ведь Абдалла был лишь принцем и не мог претендовать на престол. Вскоре состоялась свадебная церемония, которая вылилась в настоящий национальный праздник.
Свадебная церемония Рании и принца Абдаллы. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Рания оказалась в роли прекрасной Золушки на собственной свадьбе. По традиции династии жениха голову невесты должна украшать драгоценная тиара. Но у скромной семьи из Палестины не было такой роскоши, поэтому тиару заменяли обруч и фата. Весь образ невесты был подобран в европейском стиле.
Европейский стиль королевы-мусульманки
Король Абдалла и королева Рания. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Абдалла II бин аль-Хусейн – потомок древнейшего рода пророка Мухаммеда, поэтому его считают хранителем ислама. К его семье прикован взгляд всего мусульманского мира. Поэтому к супруге Абдаллы предъявляются особые требования.
В 1999 году принц Абдалла II бин аль-Хусейн получил титул короля Иордании в подарок от своего отца перед его смертью. Но Рания не могла сразу стать королевой. Присвоение этого титула стало возможным только по велению ее супруга.
Семья для королевы Рании является самым ценным в жизни. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Для Рании семья является самым ценным в жизни. У них четверо детей. Несмотря на то что королева – мусульманка, она страстная поборница за права арабских женщин. Рания сама придерживается европейского стиля: не покрывает голову, как того требуют мусульманские традиции, носит удобные наряды: брючные костюмы, платья, шляпки и туфли.
Королева Рания придерживается европейского стиля в одежде. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Королева дает интервью средствам массовой информации, участвует в политических мероприятиях, ведет соцсети, занимается благотворительностью. Она освещает моменты женской дискриминации на Ближнем Востоке: домашнее насилие, унижение по половому признаку.
Королева Рания ведет активный образ жизни. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Поговаривают, что именно красавица Рания привела Абдаллу к трону. Благодаря теплому отношению к свекру она смогла убедить его сделать «правильный» выбор наследника престола в пользу сына. Даже своего первенца пара назвала в честь дедушки - Хусейном.
Хусейн – наследный принц Иордании
Старший сын Абдаллы и Рании - Хусейн. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Старший сын Абдаллы и Рании – Хусейн – получил отличное образование. Изначально ему прочили роль дипломата. Королева всегда считала, что детям необходимо дать международное образование. Сын учился в частной школе вместе с детьми из других стран. Хусейн окончил университет в Вашингтоне, Королевскую военную академию в Англии и стал капитаном Вооружённых сил Иордании.
Хусейн женился на дочери бизнесмена Раджве Аль-Саиф. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Десять лет назад король Абдалла объявил своего сына наследником престола. Когда отец уезжает из страны, Хусейн исполняет его обязанности. В 2023 году он женился на дочери бизнесмена Раджве Аль-Саиф. Королева одобрила выбор сына. К молодой паре приковано внимание всех граждан Иордании.
Королева Рания с сыном Хусейном и невесткой Раджве. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Раджва, так же как и Рания, предпочитает современный стиль одежды. Недавно на одном из светских мероприятий молодоженов заметили в одинаковых футболках. Этим невестка Рании подчеркнула, что женщина имеет равные права с мужчиной.
Иман – самая прекрасная восточная принцесса
Иман – старшая дочь королевской семьи. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Иман – старшая дочь королевской семьи. Она любит сопровождать семью в поездках, на светских мероприятиях. Девушка окончила ту же частную школу, что и ее брат Хусейн. Она добилась успехов в спорте. За спортивные достижения имеет награды.
Благодаря отличным внешним данным Иман назвали самой прекрасной восточной принцессой. Но девушка, отказавшись от карьеры в модельном бизнесе, уехала в Америку получать высшее образование.
Свадьба принцессы Иман. Фото: https://www.thevoicemag.ru
В 25 лет принцесса вышла замуж за бизнесмена Джамиля Александра Термиотиса. Роскошная свадебная церемония старшей дочери короля Абдаллы транслировалась по всей стране. Невеста была в красивом белом платье и тиаре из драгоценных камней. В отличие от Рании, ее дочь смогла надеть на свою свадьбу прекрасное украшение.
Сальма – первая девушка-летчица в истории Иордании
Принцесса Сальма. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Принцесса Сальма также окончила международную школу и решила поступать в Королевскую военную академию. В свои 19 лет она мечтала о покорении неба. Поэтому после прохождения подготовки Сальма стала первой девушкой-летчицей в истории своей страны.
Принцесса Сальма - первая девушка-летчица Иордании. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Отец лично вручил ей крылья пилота. А дочь с гордостью носит их на своей форме. На странице в соцсети королева Рания пожелала дочери успехов и больших достижений. Сальма не останавливается на достигнутом. Она решила получить еще одно образование, поступив в колледж в Калифорнии, а затем – в университет на факультет археологии.
Хашем – молодой вице-король
Принц Хашем. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Самым младшим в семье является принц Хашем. Примечательно, что его день рождения приходится на дату рождения отца-короля. Принц окончил школу в Королевской академии в Иордании.
Хашем - любимец королевской семьи. Фото: https://www.thevoicemag.ru
Хашем – любимец семьи. Он младше своего старшего брата Хусейна на 9 лет. В 18-летнем возрасте принц уже приступил к монаршим обязанностям. Он принял присягу вице-короля и в отсутствие отца на территории страны исполняет обязанности его заместителя. Он постепенно осваивается в новой для него роли, но ему еще предстоит выбор дальнейшего образования.
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