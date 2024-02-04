5 советов, как эмоционально отстраниться от человека ради своего же блага

Сегодня интернет переполнен материалами о «токсичных людях», «абьюзе» и «созависимых отношениях». В данном материале мы не будем вести речь о том, что это такое, раздражая читателей. Иногда бывает так, что вы понимаете, что от кого-то вам нужно отстраниться во благо вам самим. Здесь собраны советы от психологов, как это сделать, чтобы ваша личность не испытывала дискомфорта.
1. Найдите конкретную причину, почему вы хотите отстраниться от данного человека
Найдите причину, почему стоит повесить замок на данного человека. / Фото: Midjourney
Мы не призываем полностью прекратить с кем-то общаться или вести себя презрительно. Тем не менее, должна быть хотя бы одна отправная точка, которая избавит вас от излишних, чрезмерных эмоций по отношению к этому человеку. Подумайте об этой причине и продолжайте напоминать себе каждый день, что именно по этой причине вы хотите эмоционально отстраниться от этого человека. Допустим, вы хотите найти ответ на вопрос, как эмоционально отстраниться от того, кого вы считали другом. Возможно, этот человек сейчас стал тем самым токсичным, равнодушным по отношению к вам, начал вас принижать. Приведите себе веские примеры, почему этот человек вам эмоционально вредит, и тогда отстраниться станет легче, муки совести улетучатся.
2. Начинайте с малого и делайте постепенные шаги
Начните с малого. / Фото: market-sms.ru
Эмоциональная отстраненность в отношениях с кем бы то ни было (друг, коллега, даже ставший вам далёким партнёр) не происходит в одночасье. Вы не сможете полностью оторваться от кого-то просто так. Начните эмоциональное отстранение с небольших воспоминаний, которые напоминают вам о тем, кто больше не приносит радость. Может быть, вы могли бы для начала избавиться от их сообщений в беседах мессенджеров. Отличный первый маленький шаг.
3. Инвестируйте в свои навыки: будьте заняты собой
развивайте себя. / Фото: manprogress.com
Если вам начало казаться, что вы начали зависеть от людей, которые не приносят вам радости в общении, займитесь собой. И посмотрите на то, что не реализовали в прошлом. Помните, как искренне вы хотели поступить вот в тот самый университет? Помните работу своей мечты, для которой вы искали курсы? Хорошо! Это может быть возможностью для вас здесь и сейчас. Вложите весь свой разум и сердце в изучение того, что вы оставили позади. Таким образом, вы постепенно отвлечетесь от человека, от которого хотите эмоционально отстраниться. Либо при возможности делайте что-нибудь, что сместит ваше внимание - отправляйтесь в долгий отпуск или заведите домашнее животное, которое будет любить вас вне зависимости от условий.
4. Не позволяйте спорной персоне сближаться с вами
Нельзя сближаться с тем, кому нет доверия. / Фото: Midjourney
Хотите знать, как эмоционально дистанцироваться от кого-то, кто кажется вам спорным в общении? Сделайте шаг назад и проанализируйте, насколько близок вам этот человек. До тех пор, пока это не тот, кому вы действительно можете довериться, не раскрывайте ему каждый аспект своей жизни. Без необходимости не стоит даже рассказывать им о своих мелких планах. Будьте очень осторожны в выборе того, с кем вы шутите. Просить о помощи – это хорошо, но делиться самыми сокровенными секретами следует только с кем-то действительно заслуживающим доверия. Никак не с первым, кто улыбнулся вам в курилке.
5. Думайте о будущем и прощайте, если необходимо
Думайте о будущем. / Фото: lediglamur.ru
Подумайте о будущем. Очень детально. Представьте следующие пять лет вашей жизни. Вы можете увидеть или не увидеть этого человека в своих будущих целях. Итак, прямо сейчас найдите способы справиться с задачами без этого человека. Таким образом вы научитесь быть независимым. И ещё. Если вы хотите отстраниться от какого-то человека из-за того зла, которое он вам причинил (например, не оправдал ваше доверие), попробуйте простить его. Искренне. Таким образом вы отпускаете причину, которая может мешать вам двигаться вперед. И вполне вероятно, что скоро вы обнаружите, что вам ничего не стоит этого человека забыть и преспокойно двигаться дальше.
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