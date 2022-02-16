Учимся разбираться в искусстве

Идея минималистических постеров проста: берутся фильмы, картины или книги , известные широкому кругу зрителей и в них находится какой-то лаконичный образ, который бы четко ассоциировался с идеей.
Графический дизайнер Аутман Амаху (Outmane Amahou) создал серию минималистичных постеров, посвященную основным направлениям и движениям в искусстве.
Сюрреализм
Экспрессионизм
Поп-арт
Поп-арт
Сюрреализм
Кубизм
Постимпрессионизм
Оп-арт
Неореализм
Абстракционизм
Дадаизм
Футуризм
Неопластицизм
Кинетизм
Абстрактный экспрессионизм
Фовизм
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