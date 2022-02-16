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Учимся разбираться в искусстве

Идея минималистических постеров проста: берутся фильмы, картины или книги , известные широкому кругу зрителей и в них находится какой-то лаконичный образ, который бы четко ассоциировался с идеей.

Графический дизайнер Аутман Амаху (Outmane Amahou) создал серию минималистичных постеров, посвященную основным направлениям и движениям в искусстве.

Сюрреализм


Учимся разбираться в искусстве

Экспрессионизм


Учимся разбираться в искусстве

Поп-арт


Учимся разбираться в искусстве

Поп-арт


Учимся разбираться в искусстве

Сюрреализм


Учимся разбираться в искусстве

Кубизм


Учимся разбираться в искусстве

Постимпрессионизм


Учимся разбираться в искусстве

Оп-арт


Учимся разбираться в искусстве

Неореализм


Учимся разбираться в искусстве

Абстракционизм


Учимся разбираться в искусстве

Дадаизм


Учимся разбираться в искусстве

Футуризм


Учимся разбираться в искусстве

Неопластицизм


Учимся разбираться в искусстве

Кинетизм


Учимся разбираться в искусстве

Абстрактный экспрессионизм


Учимся разбираться в искусстве

Фовизм


Учимся разбираться в искусстве

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