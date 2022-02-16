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Стиль брутализма в архитектуре

Брутализм – это направление в архитектуре 1950-х – 1970-х годов, первоначально развившееся в Великобритании. Для этого стиля характерна впечатляющая мощь конструкций и объемов, а также смелые композиционные решения. Очарованный своеобразным величием брутализма, графический дизайнер Питер Чедвик создал серию впечатляющих черно-белых снимков, на которых запечатлены самые красивые здания, построенные в данном стиле.

Стиль брутализма в архитектуре


Стиль брутализма в архитектуре

Библиотека Гейзеля, Калифорнийский университет в Сан-Диего, США и символ этого университета. Необычную конструкцию здания создал архитектор Уильям Перейра.

Стиль брутализма в архитектуре

Небоскреб De Rotterdam, Роттердам, Нидерланды. Впечатляющее здание состоящее из трех бешен, которые разбиты на блоки.

Стиль брутализма в архитектуре

Водонапорная башня, Мидранд, ЮАР. Эта башна может вместить в себя 65000 кубометров воды и является самой большой башней в южном полушарии.

Стиль брутализма в архитектуре

Мемориал Илинден, Крушево, Македония. Мемориал открытый в 1974 году к годовщине второй сессии Антифашистского собрания народного освобождения Македонии.

Стиль брутализма в архитектуре

Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, США.

Стиль брутализма в архитектуре

Автостанция в Касар-де-Касерес, Испания. Пожалуй, одна из самых необычных автобусных станций.

Стиль брутализма в архитектуре

Дворец Ассамблеи, Чандигарх, Индия. Оригинальное строение, которое поражает как снаружи, так и внутри.



Стиль брутализма в архитектуре

Часовня Заката, Акапулько, Мексика. Эта необычная часовня в Мексике напоминает булыжник по своей форме.

Стиль брутализма в архитектуре

Административный центр Баия, Бразилия. Весьма неординарная постройка даже по нынешним меркам, не говоря уже о том, что она была создана в 1974 году. Гигантские качели замерли всего в 5 метрах над землей.

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