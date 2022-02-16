Стиль брутализма в архитектуре

Брутализм – это направление в архитектуре 1950-х – 1970-х годов, первоначально развившееся в Великобритании. Для этого стиля характерна впечатляющая мощь конструкций и объемов, а также смелые композиционные решения. Очарованный своеобразным величием брутализма, графический дизайнер Питер Чедвик создал серию впечатляющих черно-белых снимков, на которых запечатлены самые красивые здания, построенные в данном стиле.













Библиотека Гейзеля, Калифорнийский университет в Сан-Диего, США и символ этого университета. Необычную конструкцию здания создал архитектор Уильям Перейра.







Небоскреб De Rotterdam, Роттердам, Нидерланды. Впечатляющее здание состоящее из трех бешен, которые разбиты на блоки.







Водонапорная башня, Мидранд, ЮАР. Эта башна может вместить в себя 65000 кубометров воды и является самой большой башней в южном полушарии.







Мемориал Илинден, Крушево, Македония. Мемориал открытый в 1974 году к годовщине второй сессии Антифашистского собрания народного освобождения Македонии.







Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, США.







Автостанция в Касар-де-Касерес, Испания. Пожалуй, одна из самых необычных автобусных станций.







Дворец Ассамблеи, Чандигарх, Индия. Оригинальное строение, которое поражает как снаружи, так и внутри.

Часовня Заката , Акапулько, Мексика. Эта необычная часовня в Мексике напоминает булыжник по своей форме.Административный центр Баия, Бразилия. Весьма неординарная постройка даже по нынешним меркам, не говоря уже о том, что она была создана в 1974 году. Гигантские качели замерли всего в 5 метрах над землей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)