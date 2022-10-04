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Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Недавно британский блогер Шэнни, 18 лет страдающая от булимии, поделилась на YouTube видео, в котором воспроизвела один день жизни человека с булимией и рассказала о ее разрушающих последствиях. У девушки свой видеоблог, который посвящен различным нарушениям пищевого поведения.

Самой шокирующей частью повествования явились именно физические свидетельства болезни: выпадение зубов, периодические боли и невозможность есть то, что хочется.

Шэнни, которая живет со своим мужем Дэнни, считает, что ей еще повезло и она столкнулась далеко не со всеми «прелестями» этого состояния, хотя, по ее признанию, она несколько раз была на грани смерти.

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

В видео «Один день из жизни булимика» у девушки, живущей в Великобритании, утро начинается с того, что она несколько раз взвешивается на весах.

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

А потом происходит то, что свойственно для всех булимиков, — Шэнни поглощает огромное количество еды, и в течение всего дня ее много раз тошнит.

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Девушка показывает, что у нее выпали нижние зубы, волосы на голове редеют, а весь ее день состоит из поглощения пищи, взвешивания и избавления от съеденного.

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Шэнни призналась, что ее проблемы начались в 13 лет и у нее никогда не было нормального отношения к еде.

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Блогер рассказала, что это видео не отражает ее состояния на данный момент, сейчас ей намного лучше.



Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Шэнни хотела привлечь внимание к тому, что на самом деле булимия делает с человеком, показать всю опасность пищевых расстройств, чтобы поддержать тех людей, которым действительно требуется профессиональная помощь.

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

По признанию Шэнни, она страдала булимией на протяжении 18 лет, в течение которых ей становилось то лучше, то хуже. Но она до сих пор борется с недугом.

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией



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