Один день из жизни девушки, вот уже 18 лет страдающей булимией

Недавно британский блогер Шэнни, 18 лет страдающая от булимии, поделилась на YouTube видео, в котором воспроизвела один день жизни человека с булимией и рассказала о ее разрушающих последствиях. У девушки свой видеоблог, который посвящен различным нарушениям пищевого поведения.



Самой шокирующей частью повествования явились именно физические свидетельства болезни: выпадение зубов, периодические боли и невозможность есть то, что хочется.



Шэнни, которая живет со своим мужем Дэнни, считает, что ей еще повезло и она столкнулась далеко не со всеми «прелестями» этого состояния, хотя, по ее признанию, она несколько раз была на грани смерти.











В видео «Один день из жизни булимика» у девушки, живущей в Великобритании, утро начинается с того, что она несколько раз взвешивается на весах.







А потом происходит то, что свойственно для всех булимиков, — Шэнни поглощает огромное количество еды, и в течение всего дня ее много раз тошнит.







Девушка показывает, что у нее выпали нижние зубы, волосы на голове редеют, а весь ее день состоит из поглощения пищи, взвешивания и избавления от съеденного.







Шэнни призналась, что ее проблемы начались в 13 лет и у нее никогда не было нормального отношения к еде.







Блогер рассказала, что это видео не отражает ее состояния на данный момент, сейчас ей намного лучше.

Шэнни хотела привлечь внимание к тому, что на самом деле булимия делает с человеком, показать всю опасность пищевых расстройств, чтобы поддержать тех людей , которым действительно требуется профессиональная помощь.По признанию Шэнни, она страдала булимией на протяжении 18 лет, в течение которых ей становилось то лучше, то хуже. Но она до сих пор борется с недугом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)