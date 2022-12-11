Почему Дания просила прощения за социальный эксперимент через 70 лет после его реализации

Однажды в Дании власти посетила гениальная, казалось бы, идея: дать детям-сиротам из Гренландии хорошее образование. Планировалось таким образом культурно объединить страну и её колонию. На деле это вылилось в неудачный социальный эксперимент, в ходе которого дети лишились не только своей культурной идентичности, родного языка, но и... семьи. Почему спустя 70 лет Дании пришлось за это просить прощения у инуитов? Что пошло не так и подробности жестокого эксперимента над людьми, далее в обзоре.
Хорошая идея
В начале 1950-х годов власти двух стран — Гренландии и Дании посетила полезная мысль о том, что нужно как-то поспособствовать их культурному объединению. В этом решили задействовать благотворительные организации. Идея состояла в том, чтобы дать гренландским сиротам возможность войти в датское общество, получить образование.
Авторы проекта планировали отобрать для этого социального эксперимента 20 детей-сирот. Возраст их должен был составлять от шести до семи лет. Дети должны были соответствовать определённому интеллектуальному уровню и обладать отменным здоровьем. Для поиска таких сирот правительство обратилось к местному духовенству. Тут-то и начались первые препятствия. Священники не смогли найти нужного количества детей, которые удовлетворяли бы поставленным условиям. Было направлено прошение о том, чтобы расширить рамки требований. Так был увеличен возраст и было дозволено брать деток из неполных или очень бедных семей. На состояние здоровья вообще не обращали внимания.
Участники эксперимента.
В итоге из 22 отобранных для участия детей только 6 были действительно круглыми сиротами. Остальные были просто лишены одного из родителей и жили бедно. Конечно, отобрать детей у родителей было тяжело. Им наобещали золотые горы. Взамен нужно было смириться с разлукой на пару лет. План состоял в том, что дети проживут один год в Дании, из них полгода в лагере и полгода в приёмной семье. Потом они должны были вернуться на родину, но учиться и жить в закрытой школе под эгидой «Красного креста». Вернуться к родным участники эксперимента могли после достижения ими 14-летнего возраста.
«Великое приключение сирот»
Ни родители, ни дети, не знали о том, что происходящее — это эксперимент властей.
Именно так правительство Дании назвало этот эксперимент. 7 июня 1951 года корабль с 22 детьми из Гренландии прибыл в порт Копенгагена. Всё было обставлено с большим пафосом и помпой. Было полно журналистов, газеты потом пестрили громкими заголовками. Издания писали, что после учёбы в Дании все вернутся на родину и там будут воспитываться в двуязычной школе. Проект даст бедным сиротам возможность не только приобщиться к европейской культуре, но и поможет распространить её в гренландском обществе. Также это способствовало неизбежному, казалось бы, сближению двух народов. Газеты не афишировали то, что большинство маленьких инуитов совсем не сироты, что их просто отобрали у родителей.
Детей тем временем поселили в курортной зоне Федгарден на полуострове Феддет недалеко от города Факсе. Это место было арендовано организацией, которая была привлечена к проведению эксперимента под названием «Спасите детей». В этом лагере по плану должна была произойти адаптация юных гренландцев к новой среде и новому образу жизни. Для них это был иной мир.
Королева Дании с детьми из Гренландии.
Ход эксперимента
В лагере всех детей дважды протестировал психолог. Были проверены все интеллектуальные способности, а особенно способности к изучению датского языка. В соответствии с полученными данными детей распределили по классам. За здоровьем всех участников очень тщательно следили. Питание было хорошим, качественным и правильным. Регулярно проводились медосмотры, делались необходимые анализы, проводилось необходимое стоматологическое лечение. Дети были не особо рады всему происходящему. Им было скучно и страшно. Многие потом вспоминали, что это было похоже не на лагерь, а на тюрьму. На многие километры вокруг не было ни одной живой души. Бесконечный унылый пейзаж.
Гренландские дети в детском доме в Нууке.
Восстановить картину прошлого сейчас невозможно. Большинство детей вообще ничего не помнят о том времени, кроме своего подавленного состояния. Документов никаких не сохранилось. Только обрывки информации в виде чеков о закупках одежды, игрушек и продуктов питания. Даже сама благотворительная организация впоследствии признала, что все архивы могли быть уничтожены намеренно, чтобы скрыть нелицеприятные сведения. Так прошло полгода, затем нужно было распределять детей по приёмным семьям.
Сотрудники организации «Спасите детей» нашли для всех участников приёмные семьи. Они отчитывались перед общественностью о том, что все дети находятся в прекрасных условиях и чувствуют себя соответственно. Никто не писал о том, что одну девочку пришлось забрать из такой семьи, потому что у неё «были проблемы с родителями». Сама она потом рассказывала, что была там совсем не ко двору. Никто ею не занимался. В школе всем запрещали разговаривать на родном языке. Общение с родными в лучшем случае ограничилось открытками на праздники. Посещение было ограничено, да и приехать не все могли себе позволить.
Одна женщина, которая в прошлом была участницей этого эксперимента, по имени Хелен Тизен, вспоминала о своём пребывании в Дании с ужасом. Она рассказывала, как у неё однажды обнаружили экзему и поселили в семью врача. Он мазал её какой-то чёрной, дурно пахнущей мазью и запрещал выходить из своей комнаты, чтобы она не испачкала мебель.
Дальше всё пошло не так
Все проблемы до этого показались мелочью в сравнении с тем, что было дальше. Сначала незапланированно затянулось пребывание «сирот» в приёмных семьях. Закрытое учебное заведение в Гренландии для них не успевали построить в срок. Потом, когда пришло время, шесть датских семей подали документы на усыновление. Это в корне противоречило самой идее эксперимента. Ведь юные гренландцы должны были вернуться на родину, чтобы развивать её. Несмотря на рекомендации правительства Гренландии, что дети таким образом забудут свой родной язык и никогда не вернутся на родину, детей оставили датчанам.
Дети гренландского эксперимента с королевой Дании.
Самое ужасное, что не все из этих детей были сиротами. Их гренландских родителей «забыли» уведомить о том, что они фактически лишаются своих детей навсегда. Дети, которые в рамках проекта вернулись в Гренландию, были хотя бы частично не лишены общения со своими биологическими родителями. Те же, кто остался в Дании, были оторваны от своих родных на совсем. Они не понимали почему так случилось, много плакали и считали, что родные их просто бросили.
Тем временем прошедшие обучение в Дании дети вернулись домой. Их поселили в детский дом, который специально для этого построили. Отчёты директора пестрели радужными заверениями о том, что дети чувствуют себя прекрасно, лучше чем дома. На самом же деле к этому моменту все они успели забыть не только родной язык, а некоторые даже своих родителей. Хелен Тизен рассказывала потом, что она радостно подбежала к маме, когда той позволили её навестить, но не поняла ни слова из того, что та ей говорила. В школе им запрещали разговаривать на гренландском. Они должны были говорить только на датском. С родными встречаться не разрешали. Дети не понимали почему они не могут вернуться домой.
Хелен Тизен.
Со временем даже краткие посещения родных для соблюдения отчётности были упразднены. С приёмными датскими родителями, напротив, было разрешено общаться и это всячески поощрялось. В результате в будущем связь с биологическими родителями была полностью утеряна. Никому не удалось восстановить отношения. Наиболее страшным было то, что у нескольких детей за время пребывания в детском доме успели умереть их биологические родители, но им об этом даже не сочли нужным сообщить. Дети не принадлежали себе или своим родителям, они были собственностью детского дома. Со своими гренландскими сверстниками им было запрещено играть и даже общаться. Но они этого не особо и хотели, ибо те требовали говорить на родном языке, а участники эксперимента его забыли.
Воспитанники детского дома и его директор в Гренландии.
Детей дразнили, обзывали. Над ними издевались не только дети, но и взрослые. Незнание гренландского стало тем камнем преткновения, что навсегда сделал коренных гренландцев чужими на собственной земле. Они были чужими в Дании и стали такими же чужими в Гренландии. Часть детей осталась в приюте до совершеннолетия, часть вернулась в приёмные датские семьи, несколько детей вернулись к своим родным. Детей попросту отобрали у их родных родителей, не сообщив всех подробностей. Это в корне изменило всю их дальнейшую жизнь совсем не в лучшую сторону, повлияло на самоидентификацию. Обучение датскому зашло настолько далеко, что они начисто забыли родной. Усугубляло ситуацию то, что ни сами дети, ни их родители понятия не имели, что они участвуют в социальном эксперименте. Это стало достоянием общественности лишь несколько десятилетий спустя.
Итог был печальным. Эти люди потеряли свою культурную идентичность. Они потеряли связь с родными, над ними издевались их же соотечественники. В будущем это привело к тому, что они стали чужими на родине, спровоцировало ряд психических заболеваний. Некоторые стали наркоманами, другие имели проблемы с алкоголем, один даже покончил жизнь самоубийством.
Вы — участник эксперимента
Все дети узнали о том, что над ними ставили эксперимент уже в зрелом возрасте и совсем не от властей Дании. Хелен Тизен, например, позвонил один датский писатель и попросил присесть. После этого он сообщил ей о том, что она была частью эксперимента. Всё, что он ей рассказал, опустошило женщину. Ей на тот момент было 56 лет. Она просто села на пол и разрыдалась. Всё несчастное детство, всё одиночество, обиды и горечь, всё вылилось в этом плаче. Другие участники вспоминали, что они никогда не чувствовали себя нигде своими, были обижены на родителей. Они не понимали ничего и тогда, не поняли и сейчас. Зачем с ними поступили так жестоко?
Хелен Тизен (внизу слева) со своими родителями и сёстрами.
Итоги эксперимента
Дети, которые остались в Дании, получили образование и в Гренландию не вернулись. Лишь двое из 16, оставшихся на родине, смогли окончить школу, только трое получили высшее образование. Остальные не получили никакого, кроме начального. Самое главное, что большинство осталось жить в Дании, а не в Гренландии. Никто из них не сыграл абсолютно никакой роли в развитии региона. Эксперимент полностью провалился.
Хелен Тизен сейчас.
Из несчастных детей выросли несчастные взрослые. Некоторые так и не смогли создать семью. Те, кому это удалось, не смогли её сохранить. Им не удалось даже выстроить отношения с собственными детьми. Большинство из пожилых сейчас бывших участников не поддерживают со своими отпрысками никаких отношений. Один даже отдал в детский дом всех своих детей, которых у него было пятеро. Из-за того, что многие стали асоциальными личностями, от них отказались не только власти, но и приёмные родители.
Запоздалые извинения
Только спустя 70 лет после бесчеловечного социального эксперимента власти Дании провели расследование и принесли участникам извинения. К этому моменту большинство из них уже были на том свете. Те, кто остались в живых,требовали публичных извинений от всех причастных.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Это, безусловно, не поможет что-то изменить. Но поможет облегчить боль от несправедливости и жестокости. В 2010 году генеральный секретарь организации «Спасите детей», Мими Якобсен, выступила на датском радио и принесла извинения всем бывшим участникам за причинённые страдания. Потом извинился и «Красный крест». Но только лишь в 2019 году было начато тщательное расследование, а в декабре 2020 был опубликован отчёт. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен впервые официально принесла извинения пострадавшим:
«Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность и извиниться перед теми, о ком мы должны были позаботиться, но потерпели неудачу. Особое воспитание имело серьёзные последствия для их отношений с семьёй и обществом и не в последнюю очередь для их идентичности как гренландцев».
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