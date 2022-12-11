Почему Дания просила прощения за социальный эксперимент через 70 лет после его реализации

Хорошая идея

Участники эксперимента.

«Великое приключение сирот»

Ни родители, ни дети, не знали о том, что происходящее — это эксперимент властей.

Королева Дании с детьми из Гренландии.

Ход эксперимента

Гренландские дети в детском доме в Нууке.

Дальше всё пошло не так

Дети гренландского эксперимента с королевой Дании.

Хелен Тизен.

Воспитанники детского дома и его директор в Гренландии.

Вы — участник эксперимента

Хелен Тизен (внизу слева) со своими родителями и сёстрами.

Итоги эксперимента

Хелен Тизен сейчас.

Запоздалые извинения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.