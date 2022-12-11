6 вещей, которые не стоит практиковать в разных странах, чтобы не попасть впросак

1. Франция: публичное обсуждения финансового состояния

Французы не любят говорить о деньгах. /Фото: psyoffice.ru

2. Индия: публичное проявление страсти ко второй половине

В Индии лучше не проявлять любовь на улице. /Фото: media.az

3. Япония: не практикуются чаевые

Такое проявление уважения к работе японцы не поймут. /Фото: catalunya.ru

4. Турция: жест «окей» — неприличный

Использовать знаменитый жест надо осторожно. /Фото: pikabu.ru

5. Германия: поздравление с днём рождения накануне

Аналогичный запрет с тем, который практикуется у нас. /Фото: saratovuor.ru

6. Чили: не есть руками

В Чили это будет настоящим оскорблением нарушение этикета. /Фото: bm.img.com.ua