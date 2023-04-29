Муха и муравьи - удивительная история

С нами не соскучишься!

Забавная история произошла в муравейнике. Все началось с того, что на арену положили немного пророщенного овса, того, что продают в зоо магазинах, для котов. Муравьи были в восторге, они, как и мы, сильно соскучились по зеленой травке)









Муравьи реально были счастливы!







Муравьи реально были счастливы!









И тут, снимая муравьев, я неожиданно увидела мошку. Видимо, она попала в муравейник вместе с овсом







И тут, снимая муравьев, я неожиданно увидела мошку. Видимо, она попала в муравейник вместе с овсом









Я была уверена, что ее съедят в ближайшие пять-десять минут!







Я была уверена, что ее съедят в ближайшие пять-десять минут!









Но все было совсем иначе! Вот честно, снимала, смотрела и обалдевала!



Муха тусовалась среди муравьев, с интересом за ними наблюдая! Она сидела на одной из башен арены, иногда спускалась чуть ниже и следила за мурашами!







Но все было совсем иначе! Вот честно, снимала, смотрела и обалдевала!Муха тусовалась среди муравьев, с интересом за ними наблюдая! Она сидела на одной из башен арены, иногда спускалась чуть ниже и следила за мурашами!









ее не трогали! Более того, она иногда подходили посмотреть на нее! Она на них, они на нее))))







Муравьи ее не трогали! Более того, она иногда подходили посмотреть на нее! Она на них, они на нее))))









Мухе до всего было дело! Куда понес, что понес. Я впервые увидела такую любопытную муху!







Мухе до всего было дело! Куда понес, что понес. Я впервые увидела такую любопытную муху!









А хороша, правда?







А хороша, правда?









Нормально, да? Уже друзья)))







Нормально, да? Уже друзья)))









Иногда она немного бродила среди овса, так... прогулка по парку)







Иногда она немного бродила среди овса, так... прогулка по парку)









И снова на башню)







И снова на башню)









М

Пять часов с камерой и вуаля, есть кадр))))







уха почти не летала, но я терпелива) Андрей вчера сказал, что таких как я, ненормальных, единицы! Я до 5 утра вчера сидела, ждала, когда она полетит. Хотела сделать кадр с мухой в полете и что бы рядом был муравей. Учитывая, что снимала на выдержке 1/200, шанс снять такой кадр стремился к нулю. Но я настойчива)Пять часов с камерой и вуаля, есть кадр))))









Вот такая история о том, как у наших муравьев появился друг)







Вот такая история о том, как у наших муравьев появился друг)









Но как же радовались муравьи зеленой травке!







Но как же радовались муравьи зеленой травке!









Смотрите, что творилось в самом формикарии!

Рыжее, это яблоко)







Смотрите, что творилось в самом формикарии!Рыжее, это яблоко)









Такой вот у них получился, шикарный обед из зелени и фруктов)







Такой вот у них получился, шикарный обед из зелени и фруктов)









А это новый "писк моды" - зерно с яблочным соусом))))







А это новый "писк моды" - зерно с яблочным соусом))))









И еще приятная новость! Со смерти матки, впервые, организовывают ясли! Ура! )







И еще приятная новость! Со смерти матки, впервые, организовывают ясли! Ура! )









И еще немного муравьев с овсом







И еще немного муравьев с овсом









А этот - зар-раза! Он притаскивал к башне, на которой сидела муха, зерна...







А этот - зар-раза! Он притаскивал к башне, на которой сидела муха, зерна...









И оставлял, закрывая мне обзор! Приходит, кладет и уходит! Зар-раза!







И оставлял, закрывая мне обзор! Приходит, кладет и уходит! Зар-раза!









А еще, я тут на днях сделала забавную нарезку про муравьев и Шурика)

Смотреть лучше со звуком.



А еще, я тут на днях сделала забавную нарезку про муравьев и Шурика)Смотреть лучше со звуком.

