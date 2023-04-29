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Муха и муравьи - удивительная история

Забавная история произошла в муравейнике. Все началось с того, что на арену положили немного пророщенного овса, того, что продают в зоо магазинах, для котов. Муравьи были в восторге, они, как и мы, сильно соскучились по зеленой травке)




Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муравьи реально были счастливы!

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха




 



И тут, снимая муравьев, я неожиданно увидела мошку. Видимо, она попала в муравейник вместе с овсом

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Я была уверена, что ее съедят в ближайшие пять-десять минут!

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Но все было совсем иначе! Вот честно, снимала, смотрела и обалдевала!

Муха тусовалась среди муравьев, с интересом за ними наблюдая! Она сидела на одной из башен арены, иногда спускалась чуть ниже и следила за мурашами!

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муравьи ее не трогали! Более того, она иногда подходили посмотреть на нее! Она на них, они на нее))))

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Мухе до всего было дело! Куда понес, что понес. Я впервые увидела такую любопытную муху!

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







А хороша, правда?

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Нормально, да? Уже друзья)))

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Иногда она немного бродила среди овса, так... прогулка по парку)

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







И снова на башню)

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Поразительно, согласитесь?

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муха почти не летала, но я терпелива) Андрей вчера сказал, что таких как я, ненормальных, единицы! Я до 5 утра вчера сидела, ждала, когда она полетит. Хотела сделать кадр с мухой в полете и что бы рядом был муравей. Учитывая, что снимала на выдержке 1/200, шанс снять такой кадр стремился к нулю. Но я настойчива)
Пять часов с камерой и вуаля, есть кадр))))

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Вот такая история о том, как у наших муравьев появился друг)

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Но как же радовались муравьи зеленой травке!

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Смотрите, что творилось в самом формикарии!
Рыжее, это яблоко)

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Такой вот у них получился, шикарный обед из зелени и фруктов)

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







А это новый "писк моды" - зерно с яблочным соусом))))

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







И еще приятная новость! Со смерти матки, впервые, организовывают ясли! Ура! )

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







И еще немного муравьев с овсом

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







А этот - зар-раза! Он притаскивал к башне, на которой сидела муха, зерна...

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







И оставлял, закрывая мне обзор! Приходит, кладет и уходит! Зар-раза!

Муха и муравьи - удивительная история история, муравьи, муха







А еще, я тут на днях сделала забавную нарезку про муравьев и Шурика)
Смотреть лучше со звуком.




 

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