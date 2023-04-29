Муха и муравьи - удивительная история

Забавная история произошла в муравейнике. Все началось с того, что на арену положили немного пророщенного овса, того, что продают в зоо магазинах, для котов. Муравьи были в восторге, они, как и мы, сильно соскучились по зеленой травке)
Но все было совсем иначе! Вот честно, снимала, смотрела и обалдевала!
Муха тусовалась среди муравьев, с интересом за ними наблюдая! Она сидела на одной из башен арены, иногда спускалась чуть ниже и следила за мурашами!
Муравьи ее не трогали! Более того, она иногда подходили посмотреть на нее! Она на них, они на нее))))
Муха почти не летала, но я терпелива) Андрей вчера сказал, что таких как я, ненормальных, единицы! Я до 5 утра вчера сидела, ждала, когда она полетит. Хотела сделать кадр с мухой в полете и что бы рядом был муравей. Учитывая, что снимала на выдержке 1/200, шанс снять такой кадр стремился к нулю. Но я настойчива)
Пять часов с камерой и вуаля, есть кадр))))
А еще, я тут на днях сделала забавную нарезку про муравьев и Шурика)
Смотреть лучше со звуком.
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