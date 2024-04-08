Национальный парк «Окаменевший лес»

Парк называется «Окаменевший лес», и это вовсе не художественное преувеличение. На территории парка находится самое большое в мире количество окаменелых деревьев, возраст которых насчитывает аж 225 миллионов лет. Доисторические деревья превратились в тяжелые камни удивительных расцветок. Но парк интересен не только деревьями — здесь есть и красивейшие бесплодные земли (badlands), и цветная пустыня, и древние петроглифы.







Схема передвижения по парку:







Сперва я заехал в центр посетителей (Rainbow forest museum). Там можно посмотреть отполированное окаменевшее дерево в разрезе, подаренное парку в 1950 году. Некоторые факты про этот кусочек: вес 360 килограмм, отпилить его удалось за 10 часов (для сравнения, такой же кусок мрамора можно было бы отпилить за 2.5 часа).







Окаменелые деревья валяются повсюду, сразу у выхода из центра. Тропа Giant logs короткая, всего 0.6 километра, но проходит мимо огромного количества интересностей.







Деревья относятся к триасовому периоду (250-200 миллионов лет до н.э.). Упавшие за счет естественных причин деревья очень быстро и плотно покрывались вулканическим пеплом от извергавшегося неподалеку вулкана. За счет этого органика не просто разложилась, но начался процесс окаменения. Деревья сохранили свою форму, но потеряли клеточную структуру — древесина заместилась диоксидом кремния, а примесь оксидов железа придала новому образованию удивительную окраску.







225 млн лет назад эта часть суши находилась около экватора и климат здесь был субтропический. Сохранившиеся деревья в основном относятся к виду древних хвойных Araucarioxylon arizonicum. Всего в парке различают девять видов окаменелых деревьев.







Внешне пеньки совсем не отличаются от обычных, деревянных. Но на помощь приходит осязание — на ощупь абсолютный камень.







Деревья очень твердые, но ломкие. Ствол очень часто сохраняет свою форму, лишь разваливаясь на несколько частей.







Разноцветный ствол.







Самое большое дерево в парке.







Куски деревьев чудовищно тяжелые, поэтому их месторасположение практически не меняется. В парке есть фотографии одного и того же места, сделанные в современности, и сто лет назад. Куски деревьев расположены на них абсолютно идентично.







В начале прошлого века по территории будущего парка проходила железная дорога. Проезжающие мимо туристы грузили «сувениры» прямо в вагоны. Следы дикого американского туризма прошлого можно найти во многих парках. Сейчас вывозить какие-либо части деревьев с территории парка строго запрещено, на выезде рейнджеры могут досматривать машины. Но все равно в год ушлые туристы тырят около 12 тонн окаменелостей.



Оставь свой след:







Парк работает круглый год, что очень удобно. Я прошелся еще по одной тропе Crystal forest (1.2 километра). При жизни высота деревьев достигала 60 метров.







На въезде в парк можно купить себе кусочек окаменелой деревяшки на сувениры. С большой долей вероятности эти окаменелости были добыты легально, т.к. на территории парка находится только малая часть всех окаменелостей Аризоны, остальные приходятся на частные владения.



















Каменный цветок.











Blue Mesa, территория бесплодных земель (Badlands).







По тропе можно спуститься вниз и посмотреть этот удивительный пейзаж поближе (1.5 километра).



























Камни с петроглифами, древними наскальными изображениями.







Люди на территории парка жили уже 8000 лет назад. Они строили свои жилища, занимались земледелием. В Аризоне находится множество древних поселений древних людей (pueblo people).



Этот камень называется Newspaper Rock, возраст рисунков оценивают от 650 до 2000 лет. Рисунки наносились в несколько слоев, поэтому прочитать что-либо невозможно.







Вдоль дороги находятся несколько смотровых площадок:







Из чего построена эта бывшая гостиница Painted Desert Inn, а ныне музей? Правильно, из окаменелого леса.







Это было путешествие по Национальному парку «Окаменевший лес».







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