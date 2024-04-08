9 самых интересных мест Перу

Перу – третья по величине страна Южной Америки. Замечательной особенностью этой страны является то, что на ее территории есть целых три природно-климатических зоны, которые обеспечивают огромное разнообразие пейзажей, флоры и фауны.
На западе страны, вдоль берега Тихого океана, тянется Коста — полоса песчаных пустынь.
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Восточнее Косты, в центральной части Перу, находится Сьерра — горная цепь Анд с глубокими каньонами, заснеженными вершинами и высокогорными плато (самый высокий пик — 6788 м).
Следом за Сьеррой идет Сельва — зона влажных тропических лесов (Амазонская низменность), которая и занимает большую часть территории Перу.
Очень сложно сказать, какая из природных зон представляет наибольший интерес.
Тайны древних цивилизаций, памятники культуры инков, высокогорные долины и самобытные города… Как насчет виртуального путешествия в загадочную и далекую страну Латинской Америки?
Мачу-Пикчу
Да, конечно же, Мачу-Пикчу — это туристический штамп. Но ведь штампы возникают не просто так! Действительно, при мыслях о Перу перво-наперво в голову приходят уникальные виды Мачу-Пикчу – некогда процветавшей крепости инков, покинутой в 16 веке и многие годы существовавшей в одних лишь преданиях. И неважно, доберетесь ли вы до затерянного города поездом из Куско или покорите четырехдневный пешеходный маршрут «Тропу Инков» — это путешествие запомнится вам раз и навсегда.
Руины Мачу-Пикчу — «затерянного города инков» — скрыты в зарослях джунглей высоко в Перуанских Андах и с трёх сторон окружены бурной горной рекой Урубамба. Город построен как святилище в 1438 году девятым правителем Империи Инков — Пачакутеком Юпанки.
Куско
Хотя город Куско многие воспринимают лишь как отправной пункт на пути в Мачу-Пикчу, можно найти немало причин задержатся здесь на подольше. Куско лежит на еще большей высоте, чем Потерянный город инков, так что здесь можно быстро акклиматизироваться к разреженному высокогорному воздуху. Мощеные улочки города таят в себе богатую историю. Здесь можно проникнуться суетой необычный рынков, прогуляться по красивой Оружейной площади («Пласа де Армас») и прокатиться на автобусе до статуи Белого Христа, откуда открываются потрясающие виды на город. А еще из Куско можно отправиться на экскурсию к другим руинам, оставленным инками: Саксайуаману, Чокекирао и Пизаку.
Озеро Титикака
Крупнейшее озеро Южноамериканского континента, таящее в своих водах массу легенд и загадок. Поговаривают, будто бы на дне озера скрываются несметные сокровища древних цивилизаций. На водной глади покачиваются плавучие острова с индейскими деревушками, не затронутыми ходом времени. Берега озера обрамлены живописными горными вершинами. Ну а 10тичасовая поездка на поезде от Куско до берегов Титикаки через сельские перуанские провинции считается одним из красивейших в мире железнодорожных маршрутов!
Провинция Чачапояс
Высокогорная местность, где мощные скалистые горные склоны необычно сочетаются с густыми сочными джунглями. Эту уединенную область редко посещают туристы – в первую очередь, потому, что дорога досюда от крупных городов занимает около двух дней. Но те, кто все же преодолевает этот путь, получают возможность увидеть такие интересные места, как возвышающуюся на вершине горы крепость Куэлап, оставленную древней цивилизацией чачапойя, или гигантский водопад Гокта, низвергающийся с высоты в почти 700 метров.
Арекипа
Второй по величине город Перу за свою уникальную архитектуру получил прозвище «Белый город». Город славится своим мягким климатом; благодаря царящей здесь «вечной весне» посещать его комфортно в любое время года. Вдоль линии городского горизонта возвышаются внушительные вулканы. Исторический центр Акипы, старинные здания которого выстроены, в основном, из вулканических пород, уже многие годы внесен в Список Всемирного наследия.
Каньон Колка
Главная цель, ради которой большинство путешественников прибывают в Арекипу, и одна из самых узнаваемых достопримечательностей Перу. Это ущелье, рассекающее один из высочайших участков Анд, в глубину достигает до 4,160 метров, что делает его гораздо глубже прославленного Гран-Каньона в Колорадо. С одной из лучших обзорных площадок каньона — Крус Дел Кодор – открываются потрясающие виды на каменные стены ущелья, пространство которого то и дело рассекают могучие андские кондоры. Впечатляет!
Амазонка
Амазонка— река в Южной Америке, по мнению бразильских исследователей, самая длинная река в мире, а также крупнейшая в мире по размерам бассейна, полноводности и длине речной системы. Амазония удивляет богатством фауны и флоры. На огромном пространстве обитает более миллиона самых разных видов растений и животных, и эту местность без преувеличения можно назвать мировым генетическим фондом.
Поход в девственные амазонские джунгли – это насыщенные дни, в которые бы будете пробиваться через густую растительность, общаться с индейскими племенами и фотографировать обезьян, прыгающих с ветки на ветку. Это мирные вечера со звездными небесами и пением лесных лягушек. Это приключения. Лучшими отправными пунктами для треккинга по джунглям в Перу считаются города Икитос и Пуэрто Мальдонадо.
Уакачина
Вам когда-нибудь доводилось кататься на сноуборде по песку? Если нет, то Перу – лучшее место для начинания. Уакачина – это ярко-зеленый оазис, со всех сторон окруженный огромными песчаными дюнами. Здесь любят отдыхать сами перуанцы, которые приезжают сюда, чтобы поваляться под пальмами у живописного озера и покататься по песку на внедорожниках и досках. Попасть в оазис достаточно легко: он находится лишь в трех километрах от города Ики, до которого, в свою очередь, можно быстро доехать из столицы страны – Лимы.
Линии Наска
Линии Наска — наиболее известная в мире группа гигантских геометрических геоглифов в южной части Перу. С момента их обнаружения в 1939 году линии Наска до сих пор остаются загадкой. Несмотря на то, что были выдвинуты многочисленные теории, никто не знает ни зачем их создали, ни как это сделали.
Одно из самых загадочных мест планеты! Многие считают эти линии и узоры, протянувшиеся на многие километры по безводным землям пустыни Наски, одним из доказательств существования внеземных цивилизаций. Историки на этот счет, впрочем, более скептичны: по их мнению, узоры были созданы древней цивилизацией наска в целях в период между 350 г. до н. э. и 600 г. н. э. Осмотреть их можно из иллюминатора специального туристического вертолета; стоимость такой экскурсии составляет, как правило, около 250 долларов.
Вам обязательно стоит побывать в Перу, если вы:
- интересуетесь историей древних цивилизаций (первые жители появились в Перу в X веке до нашей эры);
- любите природу (в Перу есть все: океан, реки, озера, горы, пустыни, джунгли);
- любите активный отдых (походы по горам и джунглям, рафтинг, серфинг, сэндбординг, горные лыжи, мото-, вело- и конные прогулки, поездки на квадроциклах по горам);
- интересуетесь кухней (кухня Перу заслуженно признана в мире).
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