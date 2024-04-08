9 самых интересных мест Перу

Перу – третья по величине страна Южной Америки. Замечательной особенностью этой страны является то, что на ее территории есть целых три природно-климатических зоны, которые обеспечивают огромное разнообразие пейзажей, флоры и фауны.



На западе страны, вдоль берега Тихого океана, тянется Коста — полоса песчаных пустынь.

Мачу-Пикчу

Куско

Озеро Титикака

Провинция Чачапояс

Арекипа

Каньон Колка

Амазонка

Уакачина

Линии Наска