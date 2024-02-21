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Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

Архитектурный ландшафт современных городов меняется столь стремительно, что их с трудом узнают даже старожилы, если им в руки попадается винтажная открытка или фотокарточка.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: лодки на реке Хуанпуцзян в Шанхае, Китай, около 1920 года.

На фото внизу: узнаваемая архитектура современного Шанхая, в том числе телебашня «Восточная жемчужина».

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: город Кэйдзё (современный Сеул) в 1900 году.

На фото внизу: Сеул в наши дни. Горы на заднем плане – единственное, что осталось неизменным за последние 116 лет.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: Токио после американских бомбардировок 9 марта 1945 года во времена Второй мировой войны.

На фото внизу: многочисленные небоскрёбы, выросшие на месте разрушенных бомбардировками зданий, в современном Токио.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: строительство моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско в 1935 году.

На фото внизу: мост «Золотые ворота» – одна из самых узнаваемых достопримечательностей в мире. В Сан-Франциско скоро не останется людей, которые помнят, каким был город до строительства этого моста.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: традиционные лодки на реке Сингапур и несколько трёх и четырёхэтажных домов на побережье, около 1900 года.

На фото внизу: небоскрёбы Сингапура, одного из самых оживлённых метрополисов в мире.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: вид Рио-де-Жанейро до установки знаменитой статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду. Снимок был сделан с борта цеппелина в 1930 году.

На фото внизу: фотография современного Рио-де-Жанейро, сделанная с того же ракурса.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: гавань Дарлинг-Харбор и верфи в Пирмонте, Сидней, Австралия, 21 августа 1937 года.

На фото внизу: Сиднейский оперный театр, визитная карточка Сиднея, на снимке, сделанном с вертолёта.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: железнодорожный терминал на Флиндерс-стрит в Мельбурне, Австралия, около 1900 года.

На фото внизу: вокзал Флиндерс-стрит Стейшн в Мельбурне, 2004 год. Вид из гостиницы Sheraton Hotel.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: Потсдамская площадь, Лейпцигская площадь, Фоссштрассе и Винтер-плац в Берлине, около 1935 года.

На фото внизу: залитый огнями Берлин в наши дни.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: район лондонского Ист-Энда, на месте которого в будущем появится деловой квартал Канэри-Уорф.

На фото внизу: деловой квартал Канэри-Уорф, который считается одним из двух главных финансовых центров Великобритании.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: холм Ликавит в Афинах, Греция. Вид с Афинского акрополя.

На фото внизу: дома всё ближе подбираются к холму Ликавит в современных густонаселённых Афинах.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: панорама Гонконга в 1865 году.

На фото внизу: вид современного Гонконга с бухты Виктория.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: Эйфелева башня служит главной достопримечательностью Парижа с 1889 года. Вид с воздушного шара.

На фото внизу: высотные здания в современном Париже.

Города, которые изменились до неузнаваемости за последние 100 лет

На фото вверху: Большой дворец в Бангкоке, Таиланд, около 1900 года.

На фото внизу: Большой дворец в Бангкоке в окружении современных высотных зданий.

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