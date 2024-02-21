Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

Есть что-то магическое в том, как наши любимые истории или персонажи оживают на большом экране. А особенно интересно узнать, что же осталось за кадром и как создавались культовые фильмы. Однако надо быть аккуратней, ведь некоторые кадры со съемок могут полностью разрушить всю атмосферу и сложившееся представление о любимом кино.

Вот подборка фотографий, которые стоит смотреть с осторожностью.«Кошмар на улице Вязов»«Челюсти»«Детская игра»«Гладиатор»«Чужой»«Дэдпул»«Титаник»«Темный рыцарь: Возрождение легенды»«Мстители»«Планета обезьян»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)