Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

Есть что-то магическое в том, как наши любимые истории или персонажи оживают на большом экране. А особенно интересно узнать, что же осталось за кадром и как создавались культовые фильмы. Однако надо быть аккуратней, ведь некоторые кадры со съемок могут полностью разрушить всю атмосферу и сложившееся представление о любимом кино.
Вот подборка фотографий, которые стоит смотреть с осторожностью.
«Кошмар на улице Вязов»
«Парк юрского периода»
«Челюсти»
«Детская игра»
«Сияние»
«Гладиатор»
«Чужой»
«Аватар»
«Дэдпул»
«Титаник»
«Темный рыцарь: Возрождение легенды»
«Мстители»
«Планета обезьян»
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