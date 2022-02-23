10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

Читайте и развивайтесь!
Кто-то читает для развлечения, кто-то для удовольствия, а кто-то ищет книги, которые будут постоянно подталкивать вперёд и стимулировать интеллектуальное развитие. Мы собрали "десятку" книг, которые заставляют думать, развивают личность и будут способствовать повышению повысят ваш IQ.
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1. «Супертренинг для мозга»
Повышаем IQ: «Супертренинг для мозга»./фото: chytaty.com.ua
авторы Т. Хорн, С. Вуттон
Эта книга - большой сборник самых разных тестов, заданий, головоломок и задач, которые призваны развивать человека всесторонне, и при этом задания нацелены на очень широкую аудиторию. Помимо этого авторы дают практические советы по поводу правильного образа жизни и питания, которые смогут улучшить вашу жизнь в целом.
2. «Мозг. Инструкция по применению»
Повышаем IQ: «Мозг. Инструкция по применению»./фото: klavis.ru
автор Д. Рок
Задумывались ли вы когда-то, как устроен ваш собственный мозг? По каким причинам умные люди с высоким IQ порой ведут себя странно - совершают странные поступки, опрометчиво принимают решения и идут против логического мышления, обо всем этом описано в этой книге. Автор раскрывает читателю все секреты человеческих поступков, которые порой касаются не только психологии, но и устройства самого мозга, и как учитывать эти особенности в работе. Книга нацелена на тех, кто желает повысить эффективность своей работы (чем бы он не занимался) и как можно быстрее достичь успеха на пути к поставленной цели.
3. «Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей»
Повышаем IQ: «Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей»./фото: inforu.org
автор Р. Сайп
Многие люди мечтают стать лучше, преуспевать в учебе и работе, но им так не хватает усидчивости и логического мышления. Многие при этому ищут "чудо-средство", которое способно будет развить умственные способности за минимальное время, к сожалению, такого средства нет. Но есть эта книга , и в ней представлены полезные советы, которые помогут быстро и легко научиться читать в несколько быстрее, с легкостью запоминать очень много информации, формулировать правильные цели и достигать их, грамотно распоряжаться временем и собственной энергией.
4. «Головоломки Шерлока Холмса»
Повышаем IQ: «Головоломки Шерлока Холмса»./фото: sputnik.by
автор Ричард В. Галланд
Вы любите Шерлока Холмса? Если ваш ответ "да", то тогда эта книга безусловно понравится вам и вашим детеям. Примите участие в детективном расследовании, решайте загадки разной сложности - от самых легких до тех, над которыми даже Шерлок Холмс сидел несколько дней.
Книга идеально подходит для родителей, которые готовы заниматься с детьми ради их умственного развития.
5. «Японская система развития интеллекта и памяти»
Повышаем IQ: «Японская система развития интеллекта и памяти»./фото: infocourt.ru
автор Р. Кавашима
Японский профессор в области нейрологии Рюта Кавашима создал уникальную методику, следуя которой можно сохранить молодой, ясный, прекрасно-функционирующий мозг до самой старости. По этой методике тренируются уже больше 2 миллионов человек, и все они подтверждают эффективность 60-дневного курса, описанного в этой книге.
6. «Научи свой мозг работать»
Повышаем IQ: «Научи свой мозг работать»./фото: issuu.com
автор М. Макдональд
В этой книге автор собрал для читателей последние открытия и разработки в области психологии, нейробиологии, а также науки о питании. В ней вы найдете ответы на самые популярные вопросы, касающиеся человеческого мозга, происходящих в нем процессов и многое другое.
7. «Супертренажер для мозга»
Повышаем IQ: «Супертренажер для мозга»./фото: hlebopechkin.ru
автор Ч. Филлипс
Часто ли с вами случалось такое, что вы забывали то, что казалось забыть просто нельзя, например, номер телефона самого близкого человека или имя классной руководительницы? Думаю, такое случается с каждым человеком, и случается это в любом возрасте. Такие провалы в памяти сигнализируют о том, что мозгу нужны упражнения, и их вы сможете найти в книге "Супертренажер для мозга", которую написал известный "гуру головоломок" Чарльз Филлипс.
8. «Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания»
Повышаем IQ: «Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания»./фото: infocourt.ru
автор Дж. Фоер
Автор этой книги Джошуа Фоер потратил целый год, изучая собственную память, все ее особенности, пробовал самые разные способы повышения функции запоминания. Весь процесс и результаты своих исследований он описал в этой книге. Из нее вы узнаете, зачем же нужная хорошая память в повседневной жизни и как ее натренировать.
9. «Твое свободное время»
Повышаем IQ: «Твое свободное время»./фото: gde-kniga.ru
автор Виктор Болховитинов
Книга Виктора Болховитинова - это советский сборник математических задач, головоломок, кроссвордов, во время решения которых читатель будет развиваться умственно. Многие задачи из этой книги публиковались в русских и иностранных научных журналах. Ко всем задачам есть ответы, но если хотите добиться хороших результатов, то не заглядывайте на страницу с решениями - находите ответ сами.
10. «Зарядка для мозгов. Повысь свой IQ!»
Повышаем IQ: «Зарядка для мозгов. Повысь свой IQ!»./фото: papaimama.ru
автор Джоэл Леви
В этой книге Джоэл Леви представил вниманию читателей несколько интересных тестов, которые покажут уровень вашего IQ и области, которые вам нужно тренировать. Также автор дает практические упражнения, которые развивают аналитические способности, логику и быстроту мышления. Внесите всего несколько простых упражнений в свою жизнь - и показатели вашего IQ значительно повысятся.
Прочтите 10 этих книг и удивите окружающих своими умественными способностями, способностью быстро и легко решать трудные для других задачи, умением принимать правильные решения. Читайте книги - повышайте свой IQ.
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