10 советских автомобилей, которые оказались очень похожи на иностранные модели

Cоветские автомобили, которые оказались невероятно похожи на иностранные модели
При ближайшем рассмотрении можно заметить, что многие советские серийные автомобили являлись практически точными копиями иностранных моделей более старых годов выпуска. О столь разительном сходстве мы собрали подробную информацию.
1. ЗАЗ 965 - Fiat600
Автомобиль ЗАЗ 965.
Автомобиль Fiat 600.
В 1960 году на европейский рынок выходит Fiat 600. Эту машину отличала компактность, а также малозатратное производство. Именно дешевое производство стало для послевоенного времени определяющим фактором, и через пять лет в СССР выходит ЗАЗ 965, который позднее получил в народе название «горбатый запорожец».
2. ЗАЗ 966 - NSU PRINZ
Автомобиль ЗАЗ 966.
Автомобиль NSU PRINZ.
В 1961 году послевоенная Западная Германия выпускает очень недорогую машину NSU PRINZ, которая, помимо дешевой цены, имела еще низкий расход топлива и была проста в ремонте. В 1966 году с линии завода ЗАЗ сходит практически полный аналог автомобиля, а именно ЗАЗ 966.
3. Волга ГАЗ 21 - Ford Mainline
Автомобиль Волга ГАЗ 21.
Автомобиль Ford Mainline.
В 1952 году американцы выпускают Ford Mainline, который получил довольно большую популярность у автолюбителей. Через некоторое время практически полная копия этого авто выпускается советским автопромом под названием Волга ГАЗ 21. При этом официальная версия говорит о том, что новая Волга – это абсолютно самостоятельный автомобиль.
4. ГАЗ-13 Чайка - Packard Patrician
Автомобиль ГАЗ-13 Чайка.
Автомобиль Packard Patrician.
В 1956 году американцы выпускают Packard Patrician. Этот автомобиль бизнес-класса предназначался для состоятельных людей. Уже в 1959 году с конвейера Горьковского автозавода сходит знаменитая «Чайка», которая становится автомобилем для высшего руководства страны.
5. ЗИЛ-115 - Cadilac Fleetwood
Автомобиль ЗИЛ-115.
Cadilac Fleetwood.
В 1971 году был выпущен элитный и вальяжный Cadilac Fleetwood, который по праву являлся показателем власти и роскоши. Его полным аналогом стал ЗИЛ-115, который увидел свет в 1978 году.
6. Москвич-412 - OPEL Kadett B
Автомобиль Москвич-412.
Автомобиль OPEL Kadett B.
OPEL Kadett B, который немецкие автопроизводители выпустили в 1965 году не снискал должной популярности у европейских автолюбителей. Однако именно этот автомобиль стал настоящим отцом дизайна для советского Москвич-412, который стали выпускать в СССР с 1967 года.
7. ВАЗ 2101 - Fiat 124
Автомобиль ВАЗ 2101.
Автомобиль Fiat 124.
В 1966 году был выпущен легендарный Fiat 124, который стал прототипом для первого ВАЗа. Так, ВАЗ 2101 был его полной копией, и эта информация никогда не скрывалась. Следует отметить, что советские автоконструкторы внесли ряд изменений в фиатовский прототип. Это сделало всем известную «копейку» образцом надежности и долговечности.
8. ВАЗ 2103 - Fiat 125
Автомобиль ВАЗ 2103.
Автомобиль Fiat 125.
Не только «копейка», но и ВАЗовская «тройка» была скопирована с фиата, однако прототипом в этом случае послужила уже другая модель, а именно Fiat 125.
9. Волга ГАЗ-24 - Plymouth Valiant
Автомобиль Волга ГАЗ-24.
Автомобиль Plymouth Valiant.
В 1963 году был выпущен первый Plymouth Valiant. Через 6 лет с конвейера Горьковского автозавода сходит первая Волга ГАЗ-24, которая при ближайшем рассмотрении является полной копией Плимута. Волги этой модели продолжали штамповать в СССР аж до 1992 года, тогда как ее прототип перестали выпускать уже в 1966 году, поскольку посчитали, что к этому моменту Plymouth Valiant морально устарел.
10. Москвич 2141 - Simca Chrysler 1308
Автомобиль Москвич 2141.
Автомобиль Simca Chrysler 1308.
Simca Chrysler 1308 была презентована на Парижском автосалоне в 1975 году. После этого в Советском Союзе в 1986 году сходит с конвейера Москвич 2141. При этом сохранение авторских прав особо никого не интересует. Следует отметить, что к моменту этого выхода прошло уже 6 лет, как Simca Chrysler 1308 сняли с производства по причине его морального устаревания.
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