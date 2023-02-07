Любопытные факты про Мадагаскар, которые вы могли не знать

Многие, конечно же, смотрели мультфильм «Мадагаскар» и его сиквелы, но мало кто знаком с реальной страной, в которой происходят события анимационного фильма. Расположенный примерно в 400 километрах к востоку от материковой части Африки, Мадагаскар представляет собой изолированную и загадочную страну, до сих пор находящуюся в стороне от массового туризма. Эта экзотическая страна на самом деле является одним из самых ярких и интригующих мест на планете.



Мадагаскар всегда был источником вдохновения для создания большого числа замечательных документальных и художественных фильмов. Если вам приходилось видеть один из них, и вы влюбились в это удивительное островное государство, то этот пост — для вас! А если вы не смотрели, но вам интересно узнать, чем все так восторгаются, то вы просто обязаны ознакомиться с этими 25 любопытными фактами про Мадагаскар, которые вы не знали до сих пор!







25. С политической и географической точки зрения Мадагаскар теперь принадлежит Африке, но изначально он был частью Азии. Около 88 миллионов лет назад остров отделился от индийского полуострова вследствие доисторического распада суперконтинента Гондвана.





24. Поскольку местные растения и животные эволюционировали в относительной изоляции, Мадагаскар стал настоящим природным заповедником, отличающимся биологическим разнообразием: более 90% представителей флоры и фауны Мадагаскара являются эндемиками.





23. Занимая территорию площадью 587.000 кв. км, Мадагаскар является четвёртым по величине островом в мире (после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео).





22. В настоящее время на Мадагаскаре проживает более 24 миллионов человек, преимущественно, сельских жителей, из которых 69% проживают за чертой бедности, установленной на уровне 1 доллара в день.





21. С 1897 по 1960 год Мадагаскар являлся частью французской колониальной империи, и даже сегодня французский язык является одним из двух официальных языков страны, хотя большинство жителей Мадагаскара в качестве основного используют малагасийский язык.





20. Также известный под своим колониальным французским названием «Тана», город Антананариву является столицей государства и крупнейшим городом в стране. Этот 1,6-миллионный мегаполис со множеством современных зданий, фабрик и коммерческой недвижимости является политическим, экономическим, образовательным и культурным центром страны.





19. Мадагаскар является настоящим ботаническим раем: здесь произрастает почти 15.000 видов растений, в том числе 170 видов пальм (в 3 раза больше, чем на всей материковой части Африки) и 860 видов орхидей.





18. Однако самым символическим растением Мадагаскара стал баобаб. На нашей планете существует всего 9 видов этого причудливого дерева, 6 из которых можно увидеть только на Мадагаскаре.





17. Когда-то Мадагаскар был популярным местом отдыха европейских пиратов и, по слухам, на нём находилась независимая свободная пиратская республика Либерталия. Согласно рассказам, пираты отказались от своей национальной идентичности и называли себя «либери», создав собственную систему правления и законы. Как утверждают, они воевали против монархии, неравенства людей и денег, освобождая заключённых и выпуская на волю рабов.





16. На Мадагаскаре сохранилось много традиционных развлечений, таких как Мурайнги (Moraingy) — вид рукопашного боя, популярного в прибрежных регионах, Савика (Savika) — своеобразное родео с участием диких быков зебу и Фанорона (Fanorona) — настольная игра-стратегия, широко распространённая в горных районах.





15. У президента Мадагаскара, вступившего на этот пост в январе 2014 года — самая длинная фамилия среди всех глав государств мира: Эри Радзаунаримампианина (Hery Rajaonarimampianina).





14. Почти 80% мирового производства ванили приходится на Мадагаскар. Другими ключевыми сельскохозяйственными ресурсами страны являются кофе, личи и креветки.





13. На Мадагаскаре обитает более 100 видов и подвидов лемуров, в том числе и легендарное существо, известное как ай-ай (или мадагаскарская руконожка) — крупный ночной примат, знаменитый своей причудливой внешностью и необычным способом добывания пищи, известным как «ударное кормодобывание».





12. Несмотря на то, что Мадагаскар является наиболее важным очагом биоразнообразия на планете, он также страдает от вырубки лесов. Согласно оценкам, после того, как на острове появились люди, более 90% первоначального леса были уничтожены (в результате лесозаготовительной деятельности, браконьерства и из-за загрязнения окружающей среды).





11. Самым популярным видом спорта на Мадагаскаре является регби. В настоящее время страна занимает 41 место в мире в рейтинге Международного совета регби (World Rugby) и может похвастать впечатляющим количеством зарегистрированных игроков (свыше 22.540) и регби клубов (более 410).





10. Хотя преобладающей религией на Мадагаскаре является христианство (завезённое миссионерами), большинство жителей по-прежнему поклоняются культу предков, веря в магическую силу умерших прародителей и сородичей. Даже современные малагасийцы считают умерших родственников частью семьи. Многие из них хоронят умерших в гробах, которые затем относят высоко в пещеры и скалы (чтобы они были ближе к своим предкам, которые уже на небесах).





9. Хотя Мадагаскар и не находится на верхних строчках списков лучших туристических направлений Африки, как, например, Сейшелы или Маврикий, он может похвастать несколькими захватывающими дух пляжами.





8. На Мадагаскаре всегда была популярна французская спортивная игра под названием «петанк», в которой большие металлические шары бросают как можно ближе к маленькому деревянному шару. В 1999 году малагасиец даже стал чемпионом мира по петанку.





7. Многие малагасийцы верят в существование ведьм и русалок. Чтобы защититься от их злых чар, рекомендуется носить в карманах плоды нута (бараньего гороха) и бросать их в ведьм.





6. Мадагаскар — удивительно разнообразная страна. Её ландшафт значительно разнится — от дождевых лесов и гор (наиболее высокая точка находится на высоте 2876 метров над уровнем моря) до пустынь и рисовых полей.





5. Тропические циклоны каждый год наносят ущерб инфраструктуре и местной экономике Мадагаскара, не говоря о человеческих жертвах. Например, в 2004 году циклон «Гафило» (Gafilo) унёс жизни 172 человек, разрушил дома 214 тысяч человек и причинил ущерб более чем на 250 миллионов долларов.





4. По оценкам археологов, самые первые племена, поселившиеся на Мадагаскаре, прибывали на остров последовательными волнами между 350 г. до н.э. и 550 г. н.э., хотя некоторые учёные скептически относятся к датам ранее 250 года н.э. В любом случае, эти данные позволяют назвать Мадагаскар одним из самых последних крупных массивов суши на нашей планете, который был заселён людьми.





3. Когда-то на Мадагаскаре обитали слоновые птицы, представители семейства эпиорнисовые, которые являлись одними из крупнейших птиц, когда-либо живших на нашей планете. Мадагаскарские эпиорнисы, по некоторым оценкам, весили до 500 кг. Эти нелетающие птицы вымерли на рубеже XVII-XVIII веков по неясным причинам, хотя одна из основных предполагаемых причин — они были уничтожены человеком.





2. Мадагаскар является родиной многочисленных рептилий, в том числе и 80 видов змей, причём, ни один из них не является ядовитым.





1. Несмотря на популярный детский мультфильм студии Pixar, на Мадагаскаре на самом деле нет львов, жирафов, бегемотов, пингвинов или зебр.



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