Разоблачая мифы: правда и вымысел об охоте на древних гигантов

Удивительный факт – австралийским ученым удалось изобрести фрикадельки из мамонта. И речь здесь совсем не о клонировании. Они действительно смогли искусственно вырастить немного мяса мамонта из его клеток. Такой проект незамедлительно привлек внимание общественности. В том числе, все вспомнили о давно вымерших животных.

Давайте вспомним о всех тех нелепых мифах, которые их окружали и окружают до сих пор.

1. Предки слонов? Вовсе нет!

Невероятно, но многие до сих пор считают, что слоны – это прямые потомки мамонтов. Хотя это вовсе не так. Это два разных животных, хотя и безусловно похожих. А все дело в том, что предок у мамонтов и слонов действительно один. Но мамонты не являются предками слонов. Они скорее, как братья, если сравнивать с родословной.

Но общество упорно продолжает считать, что именно мамонты являются предками современных слонов. И вполне возможно, что повлиял на их мнение советский мультфильм. Ведь кто из нас не смотрел сказку про маму Мамонтенка. Но не стоит верить сказкам в данном вопросе. Лучше верьте научным работам, если не хотите оказаться в неловком положении, утверждая, что слоны потомки мамонтов.

2. Размеры мамонтов были просто огромными!

Часто можно встретить суждение о том, что мамонты были гораздо более крупными, нежели современные слоны. Но так ли это? Давайте разбираться вместе. Средний вес крупного мамонта достигал 15 тонн. В то время как слон весит примерно 5 тонн. Как видите, это утверждение вполне можно считать правдивым. Но только на первый взгляд.

Последние жившие на планете мамонты весили всего одну тонну. А это уже намного меньше современных слонов. Что ставит теорию об огромных размерах этих животных под большое сомнение. Интересный факт – последний мамонт погиб на острове в то время, когда в Египте уже строили пирамиды.

3. Во всем виноваты люди!

Люди смогли истребить мамонтов. Как же обществу приятно думать о том, что именно они смогли победить гигантское животное. Однако это так же является заблуждением и мифом. Люди тут вовсе не при чем.

Все дело в изменении климата, который привел к уменьшению пропитания для животных. Так что как бы человек не хотел думать, что он истребил мамонтов, это не так. Во всем виноват именно климат.

4. Ловчие ямы помогали в охоте на мамонтов!

Из учебников истории нам известно, что древние люди выкапывали специальные ловчие ямы. Именно в них они заманивали мамонтов. Интересные иллюстрации. Но давайте разберемся насколько они могли быть реальными.

Подумайте сами, мамонты жили в местах вечной мерзлоты. Чтобы выкопать яму, достойную поместить в себе животное весом 15 тонн, даже современной строительной техники будет недостаточно. А древние люди с палками смогли. Невероятно и явно неправдоподобно. Так что не стоит верить всему, что вам рассказывают о древних временах. Скорее всего тогда люди могли заманивать мамонтов к обрывам, но точно не к самодельным ловчим ямам.

5. Охотники носили одежду из кожи мамонта!

Опять же красочные иллюстрации, которые заставляют задуматься. Просто представьте, что кожа и шерсть занимает двадцать процентов от всей массы. То есть выделать необходимо было почти двух тонн кожи и шерсти. Стоило ли оно того или нет? Сложно сказать.