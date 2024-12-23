10 примеров успешных и не очень примеров государств и общин, созданных на анархических принципах

Анархия - мать порядка. Пьер Жозеф Прудон.
Изречение о том, что анархия – мать порядка, приписывают теоретику революции и анархизма Пьеру Жозефу Прудону. Хотя анархия уже давно считается идеологической системой, которую невозможно реализовать, на протяжении всей истории люди постоянно пытаются построить анархическое сообщество. Ведь постулаты анархизма так заманчивы: человек может нормально жить и развиваться только в системе, которая не основана на государственной власти. В нашем обзоре речь пойдёт о попытках людей построить анархическое общество.
1. Революционная Каталония
Революционная Каталония: анархия длиной в 2 года.
В результате испанского переворота в июле 1936 года, когда фашисты пытались получить контроль над Испанией, анархистская партия в Каталонии под названием CNT-FAI или Федерация анархистов Иберии (ультраправое крыло Национальной конфедерации труда) возглавила народное восстание путем организации ополченцев против Националистических сил.
В целом, силы этих ополченцев состояли из 18 000 работников (в том числе Джорджа Оруэлла, который воевал за каталонцев). Они сумели победить националистические силы и добиться независимости Каталонии. Хотя организацию подвергли впоследствии критике за присоединение к национальному правительству, она сделала многое, чтобы увеличить шансы на победу в войне против диктатуры в Испании.
CNT-FAI также сумела добиться ряда реформ, а именно коллективизации земли и ресурсов. Правительство также смогло поощрить добровольную коллективизацию. Заводы были "конфискованы и контролировались комитетами выборных работников". В конце концов, анархическое правительство пало в 1938 году.
2. Парижская коммуна
Парижская коммуна - первый в истории пример власти рабочих.
Парижская Коммуна возникла в 1871 году в качестве реакции на франко-прусскую войну и часто считается первым примером захвата власти рабочим классом. Национальную гвардию Парижа, которая была отрезана от армии, поддержали горожане, а также были проведены свободные выборы , чтобы определить , кто будет управлять городом. Коммуна реализовала некоторые анархистские политики, такие как превращение предприятий в рабочие кооперативы. 8 мая правительство Франции, наконец, победило коммуну и восстановило свою власть над городом.
3. Вольная территория
Вольная территория - анархия Нестора Махно.
С 1918 по 1921 год Вольная территория была анархистским государством, созданным в Украине Нестором Махно. Вольная территория считается одним из немногих государств, основанных исключительно на анархистской идеологии, чему явно соответствует его флаг, на котором было написано "Смерть всем, кто стоит на пути обретения свободы трудящимися".
С армией в 100 000 человек Махно захватил юго-восточную часть Украины, где проживало 7 миллионов человек. Его анархистское общество было структурировано путем создания рабочих и крестьянских Советов, члены которых голосовали по важным вопросам. Махно также выступал против централизованного правительства любого рода. В конце концов, Красная Армия вторглась на Вольную территорию и смогла победить армию Махно в 1921 г.
4. Свободный город Христиания
Свободный город Христиания - современная анархическая община.
Созданный в 1971 году свободный город Христиания является одним из немногих анархистских сообществ, которое активно по сей день. Также примечательно то, что оно сумело остаться автономным на протяжении более 40 лет. Город был основан поселенцами-хиппи в датском Копенгагене в заброшенных военных казармах. Вскоре хиппи объявили Христианию свободным городом, жители которого не обязаны платить налоги и могут открыто продавать-покупать марихуану.
В общине запрещена частная собственность (к примеру, жители автономии не могут владеть личными автомобилями). В то же время в анархическом сообществе есть ряд законов, призванных исключить насилие и преступления. В 2012 году правительство согласилось продать общине занимаемую ей землю.
5. Коммуна Твин Оукс
Коммуна Твин Оукс.
В 1967 году небольшая группа коммунитаристов решила построить общество, основанное на ценностях эгалитаризма и устойчивости окружающей среды. Основанное на 160 гектарах акров земли в штате Вирджиния сообщество живет за счет садоводства и сельского хозяйства, а также производства гамаков, которые затем идут на продажу. Все велосипеды, автомобили, компьютеры и рекреационные объекты, приобретенные общиной, принадлежат не кому-то определенному, а всей общине и доступны для общего пользования.
6. Коммуна Странджа
Болгарская коммуна Странджа.
Коммуна Странджа в Болгарии была анархистским обществом, которое было провозглашено 18 августа 1903 года Михаилом Герджиковым, командиром Внутренней Македонско-Одринской Революционной Организации. Армии Герджикова, которая насчитывала всего 2 000 человек, удалось установить временное правительство в горах Странджа после противостояния с турецкой оппозицией, насчитывающей 10 500 солдат.
В коммуне, была создана коммунитарная система, где ресурсы распределялись равномерно в соответствии с необходимостью. Недолговечная коммуна была побеждена османскими войсками всего один месяц спустя, 8 сентября 1903 года.
7. Автономная область Шинмин
Автономная область Шинмин.
В 1924 году корейская коммунистическая федерация анархистов (KACF) начала способствовать активному созданию анархистских профсоюзов и развитию антиимпериалистических настроений в Китае. Пять лет спустя, KACF объявила провинцию Шинмин независимой от Китая и сразу же попыталась создать децентрализованную форму контроля в пределах этого района. Как и в других анархистских обществах, KACF создала свободную ассоциацию местных советов в областях, районах и селах. Хотя эти советы принимали независимые решения относительно своих территорий, они сотрудничали друг с другом по важным вопросам, таким как сельское хозяйство, финансы и образование. Однако из - за попыток императорской Японии завоевать регион, автономия области была отменена в 1931 году.
8. Сирийский Курдистан
Автономная область Сирийский Курдистан.
Хотя технически это не анархистское общество, Сирийский Курдистан (ака Федерации Северной Сирии) является де-факто автономной зоной, которая имеет право на самоуправление, независимо от официального сирийского правительства. Хотя официальная политическая система Сирийского Курдистана, который объявил автономию в ноябре 2013 г., описывается как либертарианский социализм, государство также находится под влиянием анархистских принципов.
Сирийский Курдистан перенял свои идеалы от вермонтского философа Мюррея Букчина, который утверждал, что в идеале национальное государство должно принимать форму "либертарного муниципализма". По сути, это обозначает собрания людей, которые голосуют при необходимости решения каких-либо проблем на местном уровне.
9. Зомия
Зомия - государство, придуманное Виллемом ван Шенделем.
Простирающаяся от вьетнамской горной местности до Тибетского плато в Афганистане, Зомия представляет собой географический регион с населением в 100 миллионов человек, чье название было придумано нидерландским исследователем Виллемом ван Шенделем в 2002 году. Зомия рассматривается некоторыми политологами, как пример отказа от современного государства и действующего анархистского общества. В данном регионе мира такие государства, как Китай и Вьетнам, не имеют контроля над этими "труднодоступными" районами, вследствие чего, они в значительной степени находятся на самоуправлении.
10. Бир Тавиль
Спорная территория Бир Тавиль.
Хотя технически это не государство и не общество, Бир Тавиль является одним из немногих районов мира, на который не претендует ни одно государство. Следовательно, это непринадлежащая никому территория, без законов и без правительства. Эта аномалия случилась, когда англичане подписали соглашение с египтянами о том, что новая британская колония Судан будет иметь границу с Египтом вдоль 22-й параллели. При этом, в 1902 году Британия провела новую "административную границу", согласно которой Бир-Тавиль (площадь которого составляет 2060 км²), остался спорной территорией. Возможно , это место было бы идеальным для анархистов, которые могли бы попытаться реализовать свои идеи без необходимости провоцировать законное правительство.
