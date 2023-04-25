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Быстрый способ проращивания гороха

Каждому под силу вырастить на своем участке богатый урожай сладкого зеленого горошка. Существуют разные способы выращивания гороха на рассаду.
Но для тех, кто хочет сэкономить время и без каких-либо проблем и усилий пересадить подросшую рассаду в открытый грунт идеально подойдет способ проращивания гороха во втулках от туалетной бумаги.

Быстрый способ проращивания гороха

На дно неглубокого контейнера с дренажными отверстиями насыпьте немного плодородной земли. Поместите втулки от туалетной бумаги в контейнер в плотную друг к другу и присыпьте их землей. В каждую втулку положите по несколько горошин.

Быстрый способ проращивания гороха

Засыпьте втулки землей, и обильно полейте посадки.

Быстрый способ проращивания гороха

Регулярно увлажняйте грунт и горох очень быстро прорастет.

Быстрый способ проращивания гороха

Пересадка подросшего гороха в открытый грунт осуществляется прямо с втулками, поэтому не занимает много времени.

Быстрый способ проращивания гороха

Кроме того такой способ пересадки убережет корни гороха от повреждений, что также является залогом отличного урожая.

Быстрый способ проращивания гороха

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проращиваниеГорох

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