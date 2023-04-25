Каждому под силу вырастить на своем участке богатый урожай сладкого зеленого горошка. Существуют разные способы выращивания гороха на рассаду.
Но для тех, кто хочет сэкономить время и без каких-либо проблем и усилий пересадить подросшую рассаду в открытый грунт идеально подойдет способ проращивания гороха во втулках от туалетной бумаги.
На дно неглубокого контейнера с дренажными отверстиями насыпьте немного плодородной земли. Поместите втулки от туалетной бумаги в контейнер в плотную друг к другу и присыпьте их землей. В каждую втулку положите по несколько горошин.
Засыпьте втулки землей, и обильно полейте посадки.
Регулярно увлажняйте грунт и горох очень быстро прорастет.
Пересадка подросшего гороха в открытый грунт осуществляется прямо с втулками, поэтому не занимает много времени.
Кроме того такой способ пересадки убережет корни гороха от повреждений, что также является залогом отличного урожая.
Быстрый способ проращивания гороха
Каждому под силу вырастить на своем участке богатый урожай сладкого зеленого горошка. Существуют разные способы выращивания гороха на рассаду.
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