Быстрый способ проращивания гороха

Каждому под силу вырастить на своем участке богатый урожай сладкого зеленого горошка. Существуют разные способы выращивания гороха на рассаду.

Но для тех, кто хочет сэкономить время и без каких-либо проблем и усилий пересадить подросшую рассаду в открытый грунт идеально подойдет способ проращивания гороха во втулках от туалетной бумаги.







На дно неглубокого контейнера с дренажными отверстиями насыпьте немного плодородной земли. Поместите втулки от туалетной бумаги в контейнер в плотную друг к другу и присыпьте их землей. В каждую втулку положите по несколько горошин.







Засыпьте втулки землей, и обильно полейте посадки.







Регулярно увлажняйте грунт и горох очень быстро прорастет.







Пересадка подросшего гороха в открытый грунт осуществляется прямо с втулками, поэтому не занимает много времени.







Кроме того такой способ пересадки убережет корни гороха от повреждений, что также является залогом отличного урожая.



