Что происходит с биоразлагаемыми пакетами через три года

Исследование проводили сотрудники Плимутского университета под руководством Имоджен Наппер. Они взяли пять видов пластиковых пакетов из обычных розничных сетей Великобритании и поместили часть из них в почву, часть — в морскую воду, а часть оставили на воздухе. Всё это они сделали в апреле 2016 года, а в апреле 2019 достали их вновь.
На фрагменты через девять месяцев распались только пакеты, оставшиеся на открытом воздухе. А вот закопанные в землю и помещённые в море только потеряли внешний вид, но до сих пор остались способными выполнять свои функции. В них можно было положить довольно объемные и тяжёлые покупки, и они выдерживали это.
Поэтому в следующий раз, когда будете покупать биоразлагаемый пакет, который стоит в несколько раз дороже обычного, вспоминайте об этом исследовании. Попавший в море биоразлагаемый пакет успеет наделать столько же бед, сколько обычный. Купите лучше тряпичную сумку и ходите в супермаркет с ней.
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