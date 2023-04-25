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Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Мандала — пособие по созерцательной практике, призыв к Божественному исполнить намерения и получить духовное просветление. А еще во всех религиях перед принятием пищи молятся. Объединить две великолепные идеи пришло в голову художнице из Мериленда Амалии, которая продумывает конструкцию рисунка мандалы и готовит ее из здоровой и совместимой пищи.

Около трех месяцев назад Амалия Бусар (Amalia Bussard), студентка последнего курса колледжа искусств в Балтиморе, решила создать учетную запись в Instagram под названием «Чаша здоровья». Пять лет назад она начала свое путешествие в мир чистой еды, удалив из рациона все ненатуральные и промышленно обработанные пищевые продукты.

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Возможно, среди посетителей нашего сайта найдутся люди, которые по достоинству оценят старания Амалии и получат эстетическое удовольствие от созерцания ее вегетарианских шедевров.

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Настоящие произведения искусства из веганских блюд

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