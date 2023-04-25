Настоящие произведения искусства из веганских блюд

Мандала — пособие по созерцательной практике, призыв к Божественному исполнить намерения и получить духовное просветление. А еще во всех религиях перед принятием пищи молятся. Объединить две великолепные идеи пришло в голову художнице из Мериленда Амалии, которая продумывает конструкцию рисунка мандалы и готовит ее из здоровой и совместимой пищи.



Около трех месяцев назад Амалия Бусар (Amalia Bussard), студентка последнего курса колледжа искусств в Балтиморе, решила создать учетную запись в Instagram под названием «Чаша здоровья». Пять лет назад она начала свое путешествие в мир чистой еды, удалив из рациона все ненатуральные и промышленно обработанные пищевые продукты.







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