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Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Обычно для съемок фильмов режиссеры используют декорации различных зданий, но иногда съемки проходят в совершенно реальных местах, что несказанно радует заядлых киноманов. К примеру, многим ценителям искусства кинематографа наверняка было бы интересно отдохнуть в кафе или ресторане, где проходила съемка какой-нибудь сцены известного фильма. В этой подборке собраны действующие заведения, которые послужили декорациями для популярных фильмов и сериалов.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить


Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Katz’s delicatessen из фильма «Когда Гарри встретил Салли»


В этом популярном сэндвич-шопе Нью-Йорка была снята весьма интересная сцена с диалогом в исполнении Мэг Райан и Билли Кристалл. Кафе работает с 1888 года и славится своими отличными бургерами.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Кафе Лало из фильма «Вам письмо»


Уютное кафе в Нью-Йорке, в котором был снят комедийно-романтический эпизод из фильма «Вам письмо» с неподражаемыми Мэг Райан и Томом Хэнксом. Посетители кафе Лало говорят, что здесь готовят вкуснейшее гуакамоле, также есть богатый выбор сладкой выпечки.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Бар отеля Park Hyatt Tokyo из фильма «Трудности перевода»


Сцена в баре с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йохансон снималась на 52-м этаже токийского небоскреба Shinijiku Park Tower, в баре под названием New York.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Ресторан Polidor из фильма «Полночь в Париже»


Далеко не последнюю роль в романтической комедии «Полночь в Париже» сыграл замечательный парижский ресторан Polidor. Главной «фишкой» заведения является его старинный стиль – даже дизайн меню здесь не менялся почти 100 лет.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Ресторан Cicada из фильма «Красотка»


В фильме «Красотка» засветился весьма респектабельный и дорогой лос-анджелесский ресторан Cicada. Заведение известно своим строгим дресс-кодом – туда до сих пор не пускают в джинсах и футболках.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Кафе Интуиция 3 из фильма «Интуиция»


Сцену из фильма «Интуиция», в котором сыграли Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл, сняли в реально существующем кафе в Нью-Йорка, которое называется «Интуиция 3».

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Бар Гадкий койот из фильма «Гадкий койот»


События фильма разворачиваются вокруг бара «Гадкий койот». Такой бар действительно есть в Нью-Йорке и его может посетить любой желающий.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Ресторан The 21 Club из фильма «Уолл -стрит»


Ресторан The 21 Club известен тем, что послужил местом съемок сцены из фильма «Уолл -стрит», а также тем, что в нем хотя бы по разу побывали все президенты США (кроме Джорджа Буша).

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Кафе Bistrot La Renaissance из фильма «Бесславные ублюдки»


В этом кафе была снята сцена свидания еврейки Шошанны Дрейфус и нациста Фредерика Цоллера.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Бар Канзас-Сити барбекю из фильма «Лучший стрелок»


Незатейливый бар, в котором снимали сцену с игрой на рояле, после съемок стал очень популярным. Стены бара почти полностью увешаны постерами фильма и старыми фото со съемок.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Ресторан Smith&Wollensky из фильма «Дьявол носит Prada»


Именно из этого ресторана в Нью-Йорке главная героиня фильма должна была забрать стейк на обед для ее несносного босса Миранды.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Таверна Woody’s L из фильма «Умница Уилл Хантинг»


Таверна из фильма «Умница Уилл Хантинг» до сих пор работает и открыта для посещения, так что поклонники фильма при желании могут посетить ее в Бостоне.

Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Кафе Double R Diner из сериала «Твин Пикс»


Культовый статус сериала быстро превратил обычную придорожную забегаловку в настоящее место паломничества всех заядлых киноманов. Заведение не отличается изысканным меню, однако по рассказам очевидцев, в нем готовят очень вкусный вишневый пирог.

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