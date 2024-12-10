Неизвестные факты о работе ФБР

Федеральное бюро расследований — один из главных органов внутреннего контроля Соединенных Штатов Америки. Именно на эту организацию местным населением принято валить все не раскрытые и таинственные дела, вплоть до терактов 11 сентября (одна из теорий заговора гласит, что эту трагедию подстроили агенты ЦРУ и ФБР).

Агентство из прошлого

Лохматая библиотека

Собери пазл

Кого будем искать

Фалафельные монстры