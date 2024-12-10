«Лечи меня полностью!» или страшные вещи, которые делали со своими пациентами врачи прошлого

Сейчас нас не особо беспокоят такие недуги, как, к примеру, воспаление легких, просто потому, что у нынешних врачей есть специальное лечение для этой болезни. Несколько веков назад это заболевание считалось смертельным приговором для большинства людей. В наши дни у нас есть вакцины, надежные методы лечения, диагностические технологии и специальные препараты, которые могут излечить различные типы болезней. Хирургия, которая когда-то была чрезвычайно опасной, теперь контролируется и проводится в стерильных условиях.
Врачи имеют точное понимание того, что они делают, а также осознают, что такое в принципе человеческий организм. Но все эти удивительные лекарства и технологии появились только в последние 50-60 лет. До этого получить нормальную медицинскую помощь было практически невозможно. В большинстве случаев это было либо совершенно неэффективно и очень опасно, либо и то, и другое. Очень часто не только болезнь могла убить человека, но и предложенное лекарство. Тем ни менее, сегодня вы можете спать спокойно, зная, что нынешнее врачи больше никогда не будут использовать те методы, которые они использовали на своих пациентах того времени.
Вырезание части языка, чтобы излечить заикание
Были ли у вас проблемы с заиканием? Заикание может действительно плохо сказаться на человеке, ведь наиболее худшая его часть заключается в том, что чем больше стресса испытывает человек, тем больше он начинает заикаться. В наши дни врачи-логопеды могут помочь своим пациентам с этим расстройством речи, но так было не всегда.
Еще в 18 и 19 столетиях врачи рекомендовали таким людям прибегнуть к так называемому обрезанию части или вырезанию всего языка. Эта операция проводилась без какой-либо анестезии. В то время врачи считали, что заикание начиналось в голосовых связках, и, удалив при этом часть языка, они могут помочь пациенту говорить более четко.вот операций.
Просверливание черепа, чтобы избавиться от головных болей
Историки считают, что трепанация (официальный термин для просверливания отверстия в голове) была одной из первых хирургических процедур. Доказательства использования этой процедуры были найдены в доисторических рисунках в пещерах, относящихся к эпохе неолита. В древние времена люди считали, что просверлить дыру в черепе означало избавить человека от злых духов, которые, по их мнению, и вызывали частые головные боли. Исходя из этих рисунков, люди верили, что, благодаря такой процедуре, можно избавиться от судорог, мигреней и других расстройств разума и тела. К счастью для нас, на сегодняшний день у нас есть аспирин, антиэпилептические и антипсихотические лекарства, чтобы помочь справить с выше перечисленными заболеваниями. Но данная процедура по-прежнему используется в современной медицине – обычно для лечения кровотечений в мозгу или для того, чтобы обеспечить доступ к головному мозгу нейрохирургу.
Сигареты от астмы
Большинство древних культур считали, что вдыхание табачного дыма действительно может помочь очистить бронхи и вылечить кашель, астму и другие респираторные заболевания.поводу влияния сигаретного дыма на организм человека, однако тогда они не понимали, что курение наносит огромный вред организму. Именно в США в 1966 году на сигаретных пачках начали печатать надписи о том, что они вредны. До этого времени сигареты прописывались врачами даже детям!
Крокодилий навоз как средство контрацепции
Сегодня женщины совершенно свободно могут выбирать – хотят они ребенка, или нет. Для предотвращения нежелательной беременности на сегодняшний день существует ряд различных методов контрацепции, которые не только помогают сдерживать распространение венерических заболеваний, но также предотвращают нежелательную беременность. Но большинство из них являются современным изобретением. Даже презерватив, один из наиболее широко используемых форм защиты, был сделан только в конце XVI века. Так что же делали люди до этого? Некоторые использовали тряпку, которую вставляли в свое интимное место. Зачастую ее пропитывали различными настоями, и она должна была якобы служить барьером для мужской семенной жидкости. В древнем Египте одним из наиболее востребованных ингредиентов для предотвращения нежелательной беременности был крокодилий навоз. Стоил он в то время очень дорого, и точно неизвестно, как он работал, но описывалось очень много случаев различных инфекций после его применения. Действительно, кто бы мог подумать?
