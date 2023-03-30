Почему от Золотой Орды не осталось и следа: как исчезло крупнейшее средневековое государство

О былом могуществе свидетельствуют разве что несколько грамот хана и пыль на дорогах, которые пересекали Орду с запада на восток / Фото: dmitrschool04.ru

1. Страна одна, а культуры две

После того, как в 1312 г. хан Узбек принял ислам, некоторые изменения в сознании знати монголов и произошли / Фото: ruskino.ru

культурное направление формировалось под воздействием «инородцев», выходцев из других стран, и монголов-кочевников / Фото: giperboloid.info

2. А теперь о городах

Начиная от Иртыша и заканчивая Дунаем, города Золотой Орды располагались по ходу торговых путей / Фото: dmitrschool04.ru

Были среди них и огромнейшие богатые населенные пункты, которые путешественников удивляли собственным великолепием / Фото: muslimdiary.ru

3. Четырнадцатый век: пандемия

«Черная смерть» – это был первый серьезный удар по этим удивительным городам / Фото: look.com.ua

4. Хан Тохтамыш и его неверная политика

Кроме войн у хана Орды Тохтамыша других целей не было / Фото: history-doc.ru

В 1935 г. огромнейшее войско Тамерлана, монотонно стало стирать с земли центры этого некогда великого государства / Фото: comunicom.ru