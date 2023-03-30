Почему от Золотой Орды не осталось и следа: как исчезло крупнейшее средневековое государство

Золотая Орда – одно из наиболее больших государств периода Средневековья, просуществовавшее несколько столетий. Но в какой-то момент оно просто исчезло практически бесследно. О былом могуществе свидетельствуют разве что несколько грамот хана и пыль на дорогах, которые пересекали Орду с запада на восток. Нет архивов, хроник, каких-либо ценностей материального характера. Даже легенды и сказания отсутствуют. Что же могло произойти?
О былом могуществе свидетельствуют разве что несколько грамот хана и пыль на дорогах, которые пересекали Орду с запада на восток / Фото: dmitrschool04.ru
1. Страна одна, а культуры две
После того, как в 1312 г. хан Узбек принял ислам, некоторые изменения в сознании знати монголов и произошли / Фото: ruskino.ru
В Золотой Орде действительно культура не была целостным явлением. Она как бы была разделена на двое. Одна из них формировалась кипчаками и монголами и, соответственно, традициями кочевников, в которых нет места историческим книгам и библиотекам. Городов как таковых у них тоже не было. Кочевники ставили юрты на своих становищах на время, а потом передвигались дальше. Естественно, никаких памятников и прочих объектов они просто не могли после себя оставить. Хотя после того, как в 1312 г. хан Узбек принял ислам, некоторые изменения в сознании знати монголов и произошли. Тем не менее, они остались практически теми же кочевниками до конца своего существования.
культурное направление формировалось под воздействием «инородцев», выходцев из других стран, и монголов-кочевников / Фото: giperboloid.info
Второе культурное направление формировалось под воздействием «инородцев», выходцев из других стран, завоеванных в ходе многочисленных битв и сражений. Это были писари и ремесленники, ветеринары, аптекари и врачи, купцы, проезжающие с товаром транзитом. Все эти люди заполнили города Орды.
2. А теперь о городах
Начиная от Иртыша и заканчивая Дунаем, города Золотой Орды располагались по ходу торговых путей / Фото: dmitrschool04.ru
В государстве их было достаточно большое количество. Специалисты считают, что в целом их было около 150. Начиная от Иртыша и заканчивая Дунаем, они располагались по ходу торговых путей. Их расцвет пришелся на первые пятьдесят лет четырнадцатого столетия. Были среди них и огромнейшие богатые населенные пункты, которые путешественников удивляли собственным великолепием. И именно здесь и обязана была зародиться культура государства, что в принципе и произошло.
Были среди них и огромнейшие богатые населенные пункты, которые путешественников удивляли собственным великолепием / Фото: muslimdiary.ru
3. Четырнадцатый век: пандемия
«Черная смерть» – это был первый серьезный удар по этим удивительным городам / Фото: look.com.ua
«Черная смерть» – это был первый серьезный удар по этим удивительным городам. Именно так именовалась чума. Опасное заболевание было завезено в Золотую Орду по торговым путям в период с 1340 г. по 1350 г. с востока. Последствия были ужасными. Смерть практически ходила по пятам и забирала с собой множество людей. Только ставшие на ноги величавые города стремительно пустели. Об их развитии уже не было и речи.
Уже к 1346 г. болезнь привела к тому, что Сарай ал-Джедид, столица государства, а также близлежащие населенные пункты почти опустели. В летописи 1497 г. есть соответствующая запись об этом событии, в котором говорится, что в Орде начался массовый мор, а количество умерших было настолько большим, что их и хоронить было некому.
4. Хан Тохтамыш и его неверная политика
Кроме войн у хана Орды Тохтамыша других целей не было / Фото: history-doc.ru
Тохтамыш, царевич, ханом Орды стал в 1380 г. Но кроме войн у него других целей не было, поэтому говорить о восстановлении былого государства, налаживании позиций в сфере мировой торговли, которые за годы пандемии были утрачены, не приходится. Новый хан мечтал стать вторым Чингисханом, поэтому и ввязался в войну с Тамерланом. Конфликт затянулся надолго. В 1436 г. армия Тохтамыша отправилась в поход на Бухару и Самарканд. Атака была Тимуром отбита, более того, он отомстил татарам, полностью разорив город Орды Хорезм. Но и это не остановило Тохтамыша. Еще 5 лет он нападал на Тамерлана, терпение которого не безгранично.
В 1935 г. огромнейшее войско Тамерлана, монотонно стало стирать с земли центры этого некогда великого государства / Фото: comunicom.ru
В 1435 г. огромнейшее войско Тамерлана, монотонно стало стирать с земли центры этого некогда великого государства. От городов остались одни развалины, а все материальные ценности завоеватель увез с собой. Проблем с взятием городов не было, так как отсутствовали даже примитивные оборонительные конструкции и стены. Получается, что для исчезновения Золотой Орды было целых две серьезных причины – пандемия и войны. Каждая из них обладает уникальной разрушительной силой.
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