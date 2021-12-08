С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...
  • Homo Sapiens
    ужас....18 специфических ...
  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...

Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


Одни из многочисленных героев мультфильмов, которые вошли в нашу жизнь с голубых экранов телевизора.

Одни из многочисленных героев мультфильмов, которые вошли в нашу жизнь с голубых экранов телевизора.

Мультфильмы любят все - и дети, и многие взрослые. Но оказывается и мультяшные персонажи не всегда остаются неизменными. Благодаря художниками можно увидеть, как выглядят персонажи детских мультфильмов в новом амплуа.

1. Друг Микки Мауса и Дональда Дака - смешной и нелепый Гуффи


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

2. Самый добродушный и болтливый персонаж из мультфильма «Шрек» - осел


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

3. Ред — основной персонаж и символ серии игр Angry Birds


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

4. Губка Боб квадратные штаны


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

5. Герои Мелман и Глория из мультфильма «Мадагаскар», который пришелся по душе как малышам так и взрослым


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

6. Панда, которая знает все секреты и владеет боевым искусством кунг-фу


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

7. Девиз «Акуна матата!» и непревзойденные Тимон и Пумба из мультфильма «Король лев»


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

8. Умопомрачительная белка из мультфильма «Ледниковый период»


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

9. Сильный и величественный лев из мультфильма «Король лев»


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

10. Джуди, Ник и Блиц из доброго и смешного мультфильма от компании «Уолт Дисней» про Зверополис


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

11. Хлоя из веселого и доброго мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

12. Дружелюбный Крокодил Гена и Чебурашка из кукольного мультипликационного фильма Романа Качанова, выпущенного киностудией «Союзмультфильм» в 1969 году


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа


 

13. Хулиган волк и смышленый заяц из мультфильма «Ну, погоди!»


Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа

И не забудьте:
Персонажи детских мультфильмов в новом амплуаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх