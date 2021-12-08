Одни из многочисленных героев мультфильмов, которые вошли в нашу жизнь с голубых экранов телевизора.
Мультфильмы любят все - и дети, и многие взрослые. Но оказывается и мультяшные персонажи не всегда остаются неизменными. Благодаря художниками можно увидеть, как выглядят персонажи детских мультфильмов в новом амплуа.
1. Друг Микки Мауса и Дональда Дака - смешной и нелепый Гуффи
2. Самый добродушный и болтливый персонаж из мультфильма «Шрек» - осел
3. Ред — основной персонаж и символ серии игр Angry Birds
4. Губка Боб квадратные штаны
5. Герои Мелман и Глория из мультфильма «Мадагаскар», который пришелся по душе как малышам так и взрослым
6. Панда, которая знает все секреты и владеет боевым искусством кунг-фу
7. Девиз «Акуна матата!» и непревзойденные Тимон и Пумба из мультфильма «Король лев»
8. Умопомрачительная белка из мультфильма «Ледниковый период»
9. Сильный и величественный лев из мультфильма «Король лев»
10. Джуди, Ник и Блиц из доброго и смешного мультфильма от компании «Уолт Дисней» про Зверополис
11. Хлоя из веселого и доброго мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»
12. Дружелюбный Крокодил Гена и Чебурашка из кукольного мультипликационного фильма Романа Качанова, выпущенного киностудией «Союзмультфильм» в 1969 году
13. Хулиган волк и смышленый заяц из мультфильма «Ну, погоди!»
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