Персонажи детских мультфильмов в новом амплуа

Одни из многочисленных героев мультфильмов, которые вошли в нашу жизнь с голубых экранов телевизора.

1. Друг Микки Мауса и Дональда Дака - смешной и нелепый Гуффи

2. Самый добродушный и болтливый персонаж из мультфильма «Шрек» - осел

3. Ред — основной персонаж и символ серии игр Angry Birds

4. Губка Боб квадратные штаны

5. Герои Мелман и Глория из мультфильма «Мадагаскар», который пришелся по душе как малышам так и взрослым

6. Панда, которая знает все секреты и владеет боевым искусством кунг-фу

7. Девиз «Акуна матата!» и непревзойденные Тимон и Пумба из мультфильма «Король лев»

8. Умопомрачительная белка из мультфильма «Ледниковый период»

9. Сильный и величественный лев из мультфильма «Король лев»

10. Джуди, Ник и Блиц из доброго и смешного мультфильма от компании «Уолт Дисней» про Зверополис

11. Хлоя из веселого и доброго мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

12. Дружелюбный Крокодил Гена и Чебурашка из кукольного мультипликационного фильма Романа Качанова, выпущенного киностудией «Союзмультфильм» в 1969 году

13. Хулиган волк и смышленый заяц из мультфильма «Ну, погоди!»