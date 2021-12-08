Все еще бездетные, но счастливые: 5 известных российских женщин-чайлдфри

Известные российские женщины-чайлдфри | Фото: peoples.ru, kleo.ru, gigafilm.net и uznayvse.ru
У них есть все – красота, слава, признание, личное счастье, востребованность и успех, но единственной ролью, в которой им до сих пор не довелось побывать, остается роль матери. Этим знаменитым российским артисткам постоянно приходится отвечать на бестактные вопросы журналистов о том, почему в их возрасте они до сих пор остаются бездетными. Этот выбор в их жизни был осознанным и добровольным, хотя некоторые из них допускают мысль о том, что когда-нибудь в будущем все же испытают счастье материнства.
Одна из самых популярных и высокооплачиваемых современных актрис Светлана Ходченкова | Фото: uznayvse.ru
Каждый раз, когда одна из самых популярных и успешных современных актрис Светлана Ходченкова появлялась на публике в свободном наряде, ей приписывали очередную беременность и задавали во время интервью один и тот же вопрос: неужто наконец? Актриса никогда не заявляла о том, что категорически против рождения детей, но признавалась, что не готова ради этого пожертвовать карьерой: «Сегодня вполне можно все совместить без ущерба для себя и ребенка. Если и представляю себя матерью, то с каким-то модным гаджетом, в котором видно, как сладко посапывает младенец, пока мама слушает объяснение сцены за кулисами». Будучи замужем за Владимиром Яглычем, Ходченкова была готова стать матерью, но относилась к этому философски: «Об этом думать вообще нельзя. Даст Бог – не даст Бог… Высчитывать по дням – не мое. Мне повезло: муж не пьет, не курит. Это при планировании ребенка очень важно. И все-таки сплюну три раза». Сегодня 35-летняя актриса снова собирается замуж и признается, что давно готова к супружеству и материнству, но не собирается форсировать события.
Светлана Ходченкова | Фото: peoples.ru и uznayvse.ru
Певица, которая не спешит становиться матерью | Фото: diwis.ru
Известная певица Елка не раз говорила о том, что при виде детей она не испытывает восторга, но не исключает мысли о том, что когда-нибудь станет матерью. В свои 35 лет она не переживает по поводу того, что до сих пор не ощутила счастье материнства. Она была замужем и не испытывает недостатка в поклонниках, но привыкла все свое свободное время посвящать работе. Певица говорит, что пока не готова к появлению детей, ведь до сих пор не встретила того человека, который стал бы по-настоящему родным: «Сейчас мне безумно интересно все, что со мной происходит, этот сумасшедший ритм жизни. Но как только пойму, что настало время «Ч» и что я – мама, у меня во главе угла будет семья. Уверена, найду время на все».
Популярная певица Елка | Фото: diwis.ru и kp.ru
Земфира | Фото: videoboom.cc
Культовая рок-исполнительница Земфира о семье и детях и слышать не хочет. Она всегда говорила о том, что главное в ее жизни – творчество: «Все-таки на первом месте, как это ни прискорбно, – музыка, на втором – секс, на третьем – деньги. Хочу ли я детей? Сейчас нет такого желания. И, как понимаете, раньше его тоже не возникало». Когда друзья поздравляют ее с днем рожденья, они уже давно не желают ей испытать счастье материнства – певица заявляет, с таким характером и привычками не сможет нормально воспитать ребенка. При этом Земфира активно занимается благотворительностью и перечисляет деньги в детский дом в родной Уфе.
Культовая певица, которая не спешит становиться матерью | Фото: uznayvse.ru
Популярная актриса Равшана Куркова | Фото: teleprogramma.pro и woman.ru
Популярной современной актрисе Равшане Курковой журналисты постоянно задают вопросы о личной жизни и детях. Часто они звучат очень бестактно, что вызывает у актрисы возмущение: «Меня удивляет, когда в социальных сетях пишут комментарии типа: «Вам уже 35 лет, не пора ли рожать?» Нельзя упрекать женщину за то, что она еще не стала матерью. Это больно, гадко, глупо и нетактично. Она необязательно карьеристка или чайлдфри. Я люблю детей, просто со мной этого чуда пока не произошло». При этом Равшана Куркова не раз говорила в интервью о том, что не считает наличие семьи и детей показательным фактом полноценной жизни – по ее словам, она и при наличии любимой работы чувствует себя счастливой, а свою жизнь – полноценной. Сейчас она поглощена работой, но при этом не считает себя карьеристкой и верит в то, что в будущем сможет стать хорошей матерью.
Равшана Куркова | Фото: akuna-matata.net
Актриса, которая не спешит становиться матерью | Фото: woman.ru
Известная телеведущая Лена Летучая, известная по программам «Ревизорро» и «Летучий отряд», в последнее время вынуждена все чаще отвечать на вопросы о своей личной жизни. В 2016 г. она вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова, и с тех пор в прессе постоянно появляются новости о ее беременности. Однако слухи до сих пор не подтвердились. Телеведущая признается, что не жалеет о том, что не стала обзаводиться потомством до 39 лет – она не хотела быть матерью-одиночкой и воспитывать ребенка в неполной семье. После своего замужества Летучая заявила, что наконец готова стать матерью.
Телеведущая Лена Летучая | Фото: kleo.ru
Лена Летучая и ее муж Юрий Анашенков | Фото: vokrug.tv
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