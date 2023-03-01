Ошибки при выращивании рассады томатов

Чтобы рассада выросла крепкой, следует соблюдать ряд определённых правил. Если допускать распространённые ошибки, то рассада вытянется, зачахнет, и вырастить помидоры не получится.

Узнайте о 5 самых популярных ошибок, которые совершают начинающие огородники при выращивании рассады томатов.







Первая популярная ошибка — недостаточное количество света. Если вы высадили семена томатов в феврале-начале марта, то светового дня (10 часов) ещё недостаточно, чтобы обеспечить рассаде нормальный рост и развитие. Рассаде обязательно (!) нужна досветка. Нормальный световой день для сбалансированного развития рассады составляет 15-17 часов.

Вторая ошибка — грунт. Часто по весне начинающие садоводы просто покупают любой грунт в магазине и высаживают туда рассаду. Однако намного эффективнее и надёжнее будет заготовить свой грунт ещё с осени. Сделать это совсем несложно, однако, вы будете уверены в результате.







Третья ошибка — неправильная пикировка. Если вы высеваете семена в общий лоток, а потом пытаетесь аккуратно достать и разделить рассаду, то наверняка поломаете много корней. Делать этого нельзя, так как на начальном этапе развития рассада очень чувствительна, и ей требуется вся корневая система. Высаживать лучше всего в кассеты или маленькие стаканчики, чтобы при пикировке пересадить рассаду с комом земли, не повредив нежные корешки.







Четвёртая ошибка — попытка притормозить рост рассады. Если рассада внезапно резко пустилась в рост, и вы хотите найти способ, при котором будет расти только корневая система, а надземная часть остановится в росте, то, к сожалению, такого способа нет. Рассада развивается равномерно, и корневая система соответствует надземной части. Если вы хотите замедлить рост рассады, то единственный способ — это высадить семена позже.







Пятая и популярная ошибка — перелив растения. Если при поливе из стаканчика вытекает вода, значит, вы уже перелили рассаду. Вследствие этого развивается чёрная ножка. Поливать лучше всего в поддоне, поставив туда все стаканчики, а воду налив в сам поддон. Тогда земля пропитается снизу примерно на 1/3 стаканчика, и этого будет более чем достаточно, чтобы корни стремительно развились и поглощали влагу из нижнего кома земли.







Подробнее об ошибках при выращивании томатов смотрите в видео ниже:



