Как устранить грибок на ногах с помощью простого народного средства

Устраните грибок ног с помощью простого, но эффективного народного средства! Все ингредиенты доступные, и они показывают хороший результат. Возьмите по столовой ложке пищевой соды и касторового масла.







Нанесите смесь на поражённый участок. Наденьте сверху пакет или бахилы.







И носок. Минимальное время — полчаса, лучше всего оставить на ночь. Повторять курс до тех пор, пока не отрастёт ноготь. Оставшуюся смесь можно спрятать в пакет в холодильник.







Подробнее о том, как устранить грибок с помощью народного средства, смотрите в видео ниже:



