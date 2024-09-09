Почему превратился в остров-призрак древний порт Африки, откуда паломники отправлялись в Мекку

Суакин – это один из древнейших морских портов в Африке. Ещё с незапамятных времён мусульмане использовали его как пункт, откуда отправлялись паломниками в Мекку и Медину. Это была важнейшая точка на пути восточноазиатских купцов в Африку и Европу. На протяжении многих столетий этот остров был самым важным торговым портом Красного моря и одним из центров исламской цивилизации и культуры на побережье Восточной Африки. Почему в начале 20 века Суакин стал приходить в упадок и превратился в город-призрак, где остались лишь руины некогда величественных зданий и кладбище?
Древний город, история которого уходит своими корнями в глубину веков
Остров Суакин.
Остров сегодня принадлежит Судану и имеет для него важнейшее значение, ибо он находится на перекрёстке между Саудовской Аравией и Порт-Суданом. Последний ныне является крупнейшим современным портом Судана и расположен всего в полусотне километров к северу от Суакина.
Спутниковый снимок северо-восточного Судана показывает естественную бухту с островом Суакин.
Островной город Суакин на северо-востоке Судана на протяжении веков был важнейшим торговым и культурным центром. Это был один из главных портов на побережье Восточной Африки. Это плоский остров овальной формы, на западном побережье Красного моря. Он уютно расположился в самом сердце небольшой узкой бухты.Другой остров к югу - это город Суакин. С материком он соединён короткой дорогой искусственного происхождения.
Аэрофотоснимок Суакина на котором видно, что лишь дорога соединяет его с материком.
Остров всегда приносил огромный доход, благодаря таможенным поступлениям. Торговцы из Индии покупали здесь золотую пыль и слоновую кость. У окрестных островов добывали жемчуг. Местные жители занимались рыбалкой и производством предметов быта. Историки говорят, что до 14 века это был центр христианской культуры на побережье Африки. Османы отвоевали его, и со временем он стал исламским.
Вид с воздуха на остров Суакин в 1930 году: остров Конденсор на переднем плане и Эль-Герф с его ограждающими укреплениями чуть поотдаль.
Истинная история происхождения великого портового города покрыта мраком тайны. Суакин никогда не подвергался тщательным археологическим исследованиям. О нём известно лишь то, что упоминается в древних текстах. Многие исторические документы, рассказы путешественников, содержат упоминания об этом месте. О нём писал древнегреческий учёный Клавдий Птолемей, описывая как круглый остров в конце длинного залива.Хамдани в 10 веке. Он рассказывал о нём как о великом древнем городе.
В 10 веке этот город в исторических текстах описывали как невероятно древний.
В те времена Суакин был главным конкурентом другого порта на Красном море, Айзаба. Тот находился ближе к Египту, им и контролировался. Египтяне безуспешно пытались отвоевать его у коренного племени беджа. Столкновения происходили довольно часто. В итоге Суакин победил. Во второй половине 15 века Айзаб пал. С тех пор у древнего островного города не было достойных соперников. Он сохранял своё главенствующее положение вплоть до 1922 года.
Вплоть до 1922 года Суакин сохранял своё главенствующее положение.
Почему важный порт превратился в город-призрак
В начале 20 века англичане построили к северу от Суакина новую гавань Порт-Судан. Древний островной город быстро начал пустеть. Люди покидали его, так как он больше не мог их прокормить. Довольно быстро Суакин из величественного портового города и культурного центра превратился в убогий город-призрак. В течение одного десятилетия покинутый остров совсем обезлюдел, пристань исчезла, доки рухнули на отмель, заблокировав путь судам.
Город опустел в течение десятилетия.
Сегодня здесь лишь руины некогда величественных зданий. Когда-то роскошные дома из эффектного кораллового камня неумолимо разрушаются. Пока ещё в этих развалинах можно разглядеть то богатейшее смешение разных культур, от венецианской до османской, что всегда придавало Суакину величие и прелесть. Прекрасная архитектура прослеживается во всех постройках.
Во всех постройках прослеживается смешение культур Запада и Востока.
Руины некогда величественных построек служат немым упрёком бросившим Суакин людям.
Османская империя не дремлет?
Три года назад остров Суакин суданские власти передали под контроль Турции. Один из самых важных портов Африки в древности четыре столетия процветал под властью османов. Сегодня турки хотят вернуть ему его былой блеск. В упадке и превращении в остров-призрак турецкий президент обвиняет Запад. Власти Турции уже активно приступили к реконструкции исторической застройки острова. Они планируют полностью восстановить здешнюю инфраструктуру, превратив древний разрушенный город в великолепный культурно-туристический центр.
Турция хочет вернуть Суакину былое величие, блеск и славу.
Современная фотография острова Суакин, где видны новые постройки.
