Почему превратился в остров-призрак древний порт Африки, откуда паломники отправлялись в Мекку

Древний город, история которого уходит своими корнями в глубину веков

Остров Суакин.

Спутниковый снимок северо-восточного Судана показывает естественную бухту с островом Суакин.

Аэрофотоснимок Суакина на котором видно, что лишь дорога соединяет его с материком.

Вид с воздуха на остров Суакин в 1930 году: остров Конденсор на переднем плане и Эль-Герф с его ограждающими укреплениями чуть поотдаль.

В 10 веке этот город в исторических текстах описывали как невероятно древний.

Вплоть до 1922 года Суакин сохранял своё главенствующее положение.

Почему важный порт превратился в город-призрак

Город опустел в течение десятилетия.

Во всех постройках прослеживается смешение культур Запада и Востока.

Руины некогда величественных построек служат немым упрёком бросившим Суакин людям.

Османская империя не дремлет?

Турция хочет вернуть Суакину былое величие , блеск и славу.

Современная фотография острова Суакин, где видны новые постройки.