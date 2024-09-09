Танцующий карп и умная кормушка: 6 инновационных гаджетов для домашнего любимца

Научно-технический прогресс не обходит стороной ни одну сферу жизни, и домашние питомцы в этом отношении - не исключение. В последние годы появилось огромное количество устройств, который придуманы специально для котиков и собачек. И если в прошлом не каждый мог себе позволить завести четвероногого друга из-за дополнительных хлопот и забот, то сегодня этот процесс, благодаря технологиям, стал даже приятным.
1. Автоматическая поилка и кормушка
Умная поилка и кормушка. /Фото: ozon.ru
Один из самых популярных гаджетов для домашнего питомца. Само собой, человека они автоматическая поилка и кормушка не заменят. Однако когда хозяина не дома, он всё равно будет абсолютно уверен, что его четвероногий друг точно не останется голодным.
2. Умный ошейник
Ошейник, который не позволит собаке потеряться. /Фото: a.mts.ru
Для хозяев очень активных и непоседливых питомцев частенько возникает проблема, когда он погнался на прогулке за чем-то и исчез из виду, особенно в вечерних сумерках. Впрочем, и владельцы более спокойных пёсиков могут не отказать себе в удовольствии приобрести умный ошейник. Как минимум, он может быть оснащён подсветкой и даже GPS, что позволяет быть абсолютно уверенным - питомец не потеряется.
3. Умный устранитель запахов для кошачьего туалета
Устройство для устранения неприятного запаха лотка. /Фото: madrobots.ru
Ещё один умный гаджет, но на этот раз для котиков. Уж очень многие из владельцы подтвердят, что запах, который издаёт лоток, приятным назвать никак не получится. Поэтому, помимо регулярной уборки кошачьего туалета, отличным решением станет устранитель запахов.если она есть, а уже он будет, при необходимости, озонировать воздух.
4. Ультразвуковой отпугиватель клещей и блох
Маленький гаджет в розетке - залог здорового питомца. /Фото: tauroproline.comhttps
Всегда большой проблемой для домашних любимцев, особенно тех, которые проводят время на улице, являются всякие паразиты, нещадно пристающие к ним - блохи или клещи. Поэтому хозяева используют различные препараты для отпугивания. Однако современный рынок зоотоваров предлагает ультразвуковой гаджет с аналогичным функционалом: судя по отзывам тех, кто его приобрёл, он дольше действует, а кроме того, ещё и очень эффективен. Достаточно вставить его в розетку, и клещи с блохами сами начнут вылезать из шерсти домашнего любимца.
5. Лазерная игрушка для кота
Указка, которая развеселит кота и без хозяина. /Фото: zooplanet.net.ua
Уж в какой среднестатистической квартире хозяин не развлекал свою кошку с помощью лазерной указки - уж очень котики их любят. Однако когда в доме никого нет, то питомец страшно скучает. Поэтому отличным выходом может стать стационарная лазерная указка, которая крепится на стену или устанавливается на пол.
6. Танцующий карп
Самая известная механическая рыбка. /Фото: youtube.com
Пожалуй, более знаменитую, ставшую, без сомнения, легендарной интерактивной игрушки найти будет трудно. Хотя при этом суть работы танцующего карпа состоит в том, что эта механическая рыбка умеет двигаться подобно настоящей. Несмотря на то, что она в основном предназначена для того, чтобы разнообразить досуг котиков, однако многие собачки остаются от неё в таком же восторге.
