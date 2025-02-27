Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

У этой девушки довольно необычный вид, как для человека, увлекающегося рыбалкой. Мишель Клаватт «подсекла» море поклонников с помощью снимков впечатляющих уловов, сделанных ею в скудных купальниках.











27-летняя Мишель заставляет многих по-новому переосмыслить это хобби своими фотографиями, запечатлевшими её борьбу с гигантской рыбой на борту лодки во Флориде.















Колорист волос Мишель ловит рыбу в свободное время с тех пор, как отец научил её этому в 6-летнем возрасте.

Теперь она проводит с удочкой четыре дня в неделю, не забывая каждый раз поснимать себя с впечатляющими трофеями, чтобы затем опубликовать фотографии в Instagram Имея более 73 тысяч подписчиков, Мишель является одной из самых популярных женщин-рыболовов, вдохновляя других девушек проявить себя в тех видах спорта, где, как правило, доминируют мужчины.«Я рыбачу с 6-летнего возраста, — рассказывает Мишель. — Мой папа научил меня ловить рыбу. Мы ходили на каналы и озера позади нашего дома или недалеко от города , чтобы поймать сома, окуня и т.д.».«Мне нравится каждая сторона рыбалки. Выброс адреналина после вытаскивания большой рыбы на лодку, вероятно, является моей самой любимой частью этого увлечения».«Мне очень нравится все, от оснастки приманок, поедания рыбы, которую я ловлю, и до того, чтобы просто быть на воде».«Больше всего в рыбной ловле мне нравится то, что существует бесконечное количество знаний, которые можно получить. Всегда есть навык, который можно улучшить, или новый вид рыбы… и я получаю удовольствие, будучи в состоянии проверить их».«Рыбалка считается мужским занятием, но я думаю, что за последние пару лет социальные медиа открыли глаза всем женщинам-рыболовам и ещё больше воодушевили их ловить рыбу. Они видят другие дам на рыбалке, таких как я, и начинают чувствовать себя более уверенно».«Рыбалка считается мужским занятием, но я думаю, что за последние пару лет социальные медиа открыли глаза всем женщинам-рыболовам и ещё больше воодушевили их ловить рыбу. Они видят другие дам на рыбалке, таких как я , и начинают чувствовать себя более уверенно».«Я стараюсь не позволять комментариев от мужчин, обращенных ко мне. Я вполне способна сама разобраться со своими приманками, завязать узлы и ловить рыбу, которая весит больше, чем я.»«Нет разницы, мужчина ты или женщина. У нас обоих есть руки, чтобы заниматься этим, так почему бы не делать это?» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)