Знаменитые спортсмены о своём питании

Не зря говорят: ты — это то, что ты ешь. Успешные тренировки и достижения в спорте напрямую зависят от рациона спортсмена. При этом универсальной диеты не существует: кто-то из чемпионов становится строгим вегетарианцем, кто-то выбирает бутерброд, а кто-то предпочитает свою национальную кухню.









В этом выпуске мы расскажем о вкусовых предпочтениях десяти известных чемпионов, которые благодаря своему рациону не только сохраняют силы, но и добиваются новых спортивных высот.

Виктор Ан (настоящее имя — Ан Хен Су) — российский шорт-трекист корейского происхождения, 6-кратный олимпийский чемпион. По натуре он сова, поэтому предпочитает завтракать попозже. Обычно для главного приема пищи Виктор выбирает незамысловатые продукты вроде хлопьев с молоком, тостов с сыром и мясом и чая. Чистокровный кореец, родившийся в Сеуле, Ан не отказывает себе в блюдах родной кухни, а из традиционных блюд русской особенно уважает борщ и блины.Серьезные физические нагрузки для триатлонистки Миранды Карфре дело обычное: за день она проплывает 4 километра, пробегает 11 километров и почти 90 километров проезжает на велосипеде. Неудивительно, что спортсменка любит вкусную и здоровую пищу, но предпочтение отдает тем блюдам, на приготовление которых не требуется больше 20 минут. По мнению Миранды, идеальная еда для триатлониста — это салат из лебеды со стейком: это блюдо не только вкусное, но к тому же богато белком и не содержит глютена . В 2008 году 20-летний испанец Килиан Жорне победил в одном из сложнейших в мире марафонов на длинные дистанции — 167-километровом Ultra-Trail du Mont Blanc. После этого последовала еще целая серия побед. На тренировки у Килиана уходит в среднем 6 часов в день.Чтобы освежиться и восстановить силы, он предпочитает холодный гаспачо из томатов, перца и огурцов.15 лет тому назад, в 2002 году, всемирно известная альпинистка Стеф Дэвис приняла решение стать строгой вегетарианкой. Больше года потребовалось ей для того, чтобы подобрать себе оптимальный рацион, который бы не снижал ее спортивные показатели. С тех пор американская скалолазка добилась немалых успехов в бейсджампинге и вингсьюте. Сегодня ежедневное расписание Стеф включает в себя йогу, бег и 3 часа скалолазания. После дня утомительных тренировок ее выбор — обжаренный в масле тофу с имбирем . Участник Олимпийских игр лыжник Энди Ньюэлл любит печь оладьи по старому рецепту своего дедушки. Богатая углеводами выпечка дает ему энергию, необходимую для двух-трех часов интенсивных тренировок. Чтобы в блюде было побольше белка, спортсмен вбивает в тесто несколько яиц и добавляет греческий йогурт.Когда-то альпинист Уэли Стек благодаря своей невероятной скорости получил кличку Швейцарская Машина. Для того чтобы спортсмен успешно проводил ежедневные 4-часовые тренировки, его рацион был составлен так, чтобы одновременно быть высококалорийным, но при этом не сделать альпиниста более медлительным. Перед тренировками Стек обычно ел бутерброды с маслом и медом, фрукты и выпивал пару чашек кофе, а после тренировки предпочитал ризотто с грибами. К сожалению, весной 2017-го знаменитый альпинист из Швейцарии погиб во время попытки покорить Эверест.Сноубордисты обычно не сильно заморачиваются в выборе еды и могут питаться хоть чизбургерами. Но олимпиец Луи Вито решил, что для того, чтобы быть лучшим из лучших, ему нужно правильное питание. Теперь его обед чаще всего состоит из лосося, пасты и брокколи.Ученые доказали, что пловцы тратят намного больше калорий, чем многие другие спортсмены. Особенно это касается плавания на длинные дистанции. 45-летний Льюис Пу из ЮАР известен тем, что проплыл 140 километров вокруг Мальдив и принял участие в гонке на 1 км у подножия Эвереста. Этот пловец-экстремал считает самым важным в рационе питательный завтрак. После разминочного заплыва в Атлантическом океане на полтора часа он предпочитает омлет с сыром и семгой, йогурт и клубнику.Американская пловчиха Дана Воллмер, 4-кратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира, страдает непереносимостью глютена. А ведь спортсменке нужно употреблять как можно больше калорий. Их основной источник — углеводы, содержащиеся в злаках, большинство из которых содержат клейковину. Однако американка нашла для себя оптимальное блюдо — специальная безглютеновая пицца.Аксель Свиндаль — норвежский горнолыжник, поэтому логично было бы предположить, что он ест много семги. Но все не так предсказуемо — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира предпочитает классический большой сандвич с большим количеством овощей и индейки . Все это он запивает стаканом однопроцентного молока.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)