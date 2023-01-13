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10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом деле

1. Ксеркс I, «300 спартанцев»


10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом деле

Ксеркс — персидский царь из династии Ахеменидов правивший в 486–465 годах до н. э. Согласно античным преданиям Ксеркс был вял, недалёк, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался самоуверенностью и тщеславием.

2. Ахиллес, «Троя»


10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом деле

Ахилл — герой Троянской войны, сын Пелея, царя мирмидонян во Фтии (Фессалия) и морской богини Фетиды. Храбрейший из героев в античных сказаниях древних греков.

3. Максимин I Фракиец, «Гладиатор»


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Прообраз генерала Максимуса из фильма «Гладиатор» — Гай Юлий Вер Максимин Фракиец. Римский император с 20 марта 235 по 22 марта 238 года, первый «солдатский император», и первый император, поднявшийся до этого положения из самых низов.

4. Уильям Уоллес, «Храброе сердце»


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Уильям Уоллес — шотландский рыцарь и военачальник, один из предводителей шотландцев в войне за независимость от Англии. Хранитель Шотландии (регент) в 1297–1298 годы.

5. Георг VI, «Король говорит»


5

Георг VI — король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Австралии и Южной Африки с 11 декабря 1936, отец нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.

6. Клеопатра VII Филопатор, «Клеопатра»


10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом деле

Последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию.

7. Леонид I, «300 спартанцев»


7

Леонид — царь Спарты из рода Агидов, правивший в 491 до н. э.-480 до н. э., сын Анаксандрида. Считался потомком Геракла в 20-м поколении.

8. Александр Македонский, «Александр»


8

Македонский царь с 336 до н. э. из династии Аргеадов, полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. В западной историографии более известен как Александр Великий.

9. Пу И, «Последний император»


10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом деле

Последний император маньчжурской династии Цин — Айсиньцзюэло (по-маньчжурски Айсин Гиро — «золотой род») родился 7 февраля 1906 году, а уже в 1908 году возведён на престол. В результате революции 1911 года Пу И 12 февраля 1912 года отрёкся от престола.

10. Спартак, «Спартак: Кровь и песок»


10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом деле

Бывший воин из Фракии, попавший в плен к римлянам и превращённый в раба-гладиатора. Возглавил восстание на территории современной Италии в период 74 год до н. э. — 71 год до н. э.

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10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом деле

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10 фото-фактов о том, как выглядели исторические личности в кино и на самом делеПодписаться на мой Instagram
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