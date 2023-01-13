20 коротких любопытных фактов о Китае, которые вас удивят

AFP PHOTO / LIU JIN
1. Для того, чтобы китайские солдаты держали голову ровно и высоко, к воротнику их формы прикалывают булавку.
2. Военная полиция Республики Китай, использует привязанную к шесту проволоку, чтобы тренировать своих полицейских поднимать руки во время марша строго до определенной высоты.
3. 100 миллионов человек в Китае живут всего на 1 американский доллар в день.
4. Кетчуп появился в Китае как соус для маринования рыбы и носил название «ke-tsiap»
5. Китайцы не забирают с собой еду, купленную через МакДрайв, а берут заказанное в ресторан и там всё съедают.
6. Официально Китай не является религиозной страной, но здесь насчитывается около 54 миллионов христиан.
7. В Китае к смертной казни ежегодно приговаривают в 4 раза больше осужденных, чем в любой другой стране.
8. В городе Дунин яйца, сваренные в моче мальчиков-девственников, считаются настоящим деликатесом.
9. Google в партнерстве с крупнейшими мировыми звукозаписывающими компаниями открыл китайцам доступ к скачиванию бесплатной музыки.
10. Полиция Китая довольно часто использует вместо полицейских собак обычных гусей. Всё благодаря агрессивности и прекрасному зрению этих птиц.
11. Каждый год в Китае регистрируется около миллиона абортов. И всё это по причине политики одного ребенка. Под такие жестокие меры чаще всего попадают девочки.
12. Невероятно, но 30 миллионов людей в Китае живут в домах-пещерах, они называются яодуны.
13. В Китае настолько загрязнен воздух, что все выбросы в атмосферу через Тихий океан достигают даже Сан-Франциско.
14. Некоторые китайские компании по производству пищи были уличены в том, что делали тофу из бытовых стоков и мариновали мясо в козьей моче.
15. Женщины в Китае готовы заплатить 700 долларов за операцию по восстановлению девственной плевы.
16. В 1973 году 10 миллионов китайских женщин переехали в США, чтобы таким образом решить проблему демографического кризиса в Китае.
17. В Китае запрещены игровые приставки PlayStation.
18. Ежегодно в Китае съедают примерно 4 миллиона кошек. в мире, китай, люди, факт
19. В Шанхае был установлен рекорд на самую длинную пробку протяженностью в 99 километров. Она длилась 12 дней.
20. В Чунцине для людей, которые не могут оторваться от телефонов, были сделаны специальные тропинки, чтобы они из-за невнимательности сами не покалечились и не покалечили окружающих.
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