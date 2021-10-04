Как почистить грязную сковороду до блеска «советским» способом

Очистка сковороды от нагара – это далеко не самое приятное занятие. Об этом знает каждая хозяйка. Особенно сложно чистить сковороду от застаревшего жира. Однако, существует один проверенный метод, который позволит почистить сковородку без особых проблем.
Проверенный способ. /Фото: okayno.top.
Для того, чтобы почистить сковороду «советским» способом, понадобится подготовить следующие вещи. Нужна большая емкость для кипячения, лучше всего с эмалированной поверхностью. Обязательно понадобится щетка или металлическая мочалка. Из ингредиентов для готовки чистящего состава будут нужны 300 грамм кальцинированной соды, 1 стакан силикатного клея, 1 кусок хозяйственного мыла, а также 1 стакан растительного масла.
Работает безотказно. /Фото: okayno.top.
Итак, емкость для кипячения заполняется на 2/3 водой. После этого в нее перемещают все перечисленные ингредиенты. Субстанция кипятится и тщательно размешивается. Особенно важно проследить за тем, чтобы мыло растворилось. В получившийся раствор помещаем предмет кухонной утвари, который необходимо почистить от нагара. Начинаем вываривать посуду. Обычно процедура занимает несколько минут. После этого останется извлечь сковороду (или что нуждалось в очистке у вас) и оттереть весь жир щеткой.
Спирт отлично справляется с застарелым жиром. /Фото: womy.ru.
Примечание: данный способ не следует использовать с кухонной утварью, которая имеет керамическое покрытие. Для работы с такой посудой используем обычный спирт. Промачиваем в нем обычный ватный диск и начинаем тереть проблемные места. Если пятно слишком «суровое», можно полить на него спиртом сверху.
Очень долгий, но простой способ. /Фото: zhenskij.mirtesen.ru.
Альтернатива: также для очистки наиболее проблемных пятен жира и нагара на сковороде можно использовать каменную или морскую соль. Насыпаем плотный слой на проблемные места, после чего накрываем их губкой. В таком положении нужно оставить сковороду на 1-2 суток. По прошествии данного срока пытаемся вновь отчистить нагар энергичными движениями жесткой губки.
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