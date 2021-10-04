9 способов борьбы с депрессией без лекарств

Депрессия недаром считается одной их главных бед нашего века: за научно-технический прогресс, ускорение темпа жизни и переизбыток информации человек вынужден расплачиваться стрессами, отрицательными эмоциями и ослаблением защитных сил организма. В результате широко распространяются состояния, характеризующиеся повышенной тревожностью, падением интереса к жизни, духовным и физическим дискомфортом.

Впрочем, фармакология не стоит на месте, и сегодня существует целый ряд лекарств, помогающих избавиться от симптомов депрессии. Может показаться, что проблема решена, но это не так. Многие препараты обладают весьма неприятными побочными эффектами: вызывают привыкание, нарушения сна, заторможенность и т.д. Кроме того, известно, что депрессия, вылеченная медикаментозно, имеет свойство возвращаться. Именно поэтому опытные врачи советуют на начальных стадиях развития недуга пытаться справиться с ним немедикаментозными методами. Таких способов существует немало. О самых распространенных из них мы расскажем в этой статье.

1. Когнитивно-поведенческая терапия

Суть метода состоит в том, чтобы пациент под руководством специалиста научился выявлять и анализировать негативные мысли, понимать причины их возникновения.

2. Физические упражнения

Грамотный подход к собственным эмоциям помогает снизить тревожность, разобраться в реальных путях решения жизненных проблем. Если депрессия имеет легкую форму, 10-20 консультаций, как правило, помогают полностью от нее избавиться. В дальнейшем пациент может практиковать метод самостоятельно, используя полученные навыки.

Регулярные занятия спортом оптимизируют работу защитной системы организма, способствуют нормализации аппетита и сна, повышают самооценку. Кроме того, умеренные физические нагрузки провоцируют повышенную выработку серотонина, который является природным средством борьбы с депрессией. Особенно благотворно действуют на психику пешие прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, бег на лыжах и плавание.

3. Массаж

Расслабляющий массаж способствует выделению мозгом особого гормона – окситоцина. Это вещество вызывает ощущение спокойствия и защищенности, помогает человеку легче переносить стрессовые ситуации.

Активный массаж, наоборот, взбадривает, тонизирует организм. При этом в кровь попадает повышенное количество эндорфинов, «гормонов радости», которые способствуют улучшению настроения.

При лечении депрессии различные виды массажа могут чередоваться, сеансы нередко сочетают с такими процедурами, как стоунтерапия или ароматерапия.

4. Йога и медитация

Отработанные веками системы релаксации являются одними из самых мощных средств борьбы с депрессией. Считается, что занятия йогой помогают сконцентрироваться, успокоиться и выработать оптимистичный взгляд на жизнь. Кроме того, ученые установили, что, практикуя некоторые позы, можно снизить концентрацию «гормона стресса» (кортизола) в крови.

5. Иглоукалывание

Воздействие на точки акупунктуры с помощью массажа или иглоукалывания помогает снимать болевой синдром, успокаивает и расслабляет. При лечении депрессии эффективность этого метода приближается к 80%. В последнее время все чаще используют более современный способ раздражения точек с помощью лазера. По влиянию на организм он аналогичен традиционному иглоукалыванию, но гораздо менее травматичен для пациента.

6. Лекарственные травы

Многие растения обладают успокаивающим и расслабляющим действием. Их настои и отвары часто используются в качестве антидепрессантов. Наиболее эффективными считаются препараты зверобоя продырявленного, мелиссы лимонной, мяты, хмеля, шиповника, солодки, боярышника.

Такое лечение имеет ряд противопоказаний, главным из которых является склонность к аллергическим реакциям. Поэтому желательно, чтобы средства растительного происхождения назначал врач.

7. Световая терапия

С наступлением осени количество людей, подверженных приступам депрессии, возрастает. Пациенты жалуются на заторможенность, сонливость, чувство тоски и безнадежности. Причина заключается в недостатке солнечного света, необходимого для выработки организмом гормона мелатонина. Дефицит этого вещества приводит к спаду настроения и потере мотивации к активной деятельности.

Подобные состояния успешно лечатся с помощью светотерапии. Несколько сеансов облучения ярким светом по силе воздействия аналогичны приему курса антидепрессанта: они нормализуют режим сна и возвращают радость жизни, не давая никаких побочных эффектов. Метод практически не имеет противопоказаний и может применяться для лечения любых видов депрессии (в том числе и сезонной).

8. Витамины группы B

Витамин B6 участвует в процессе синтеза серотонина, и ухудшение настроения прямо связано с его дефицитом в организме. Ученые установили также, что в тканях тела людей, страдающих склонностью к депрессии, наблюдается пониженное количество фолиевой кислоты (витамина B9) и витамина B12.

Все эти вещества можно получить с пищей, ежедневно включая в свой рацион мясо, крупы, свежие овощи и фрукты, бобовые. Чемпионом по содержанию витаминов группы B являются кедровые орехи: для получения суточной нормы достаточно каждый день съедать всего 15-20 сырых ядрышек.

9. Аминокислота триптофан

Незаменимая кислота триптофан участвует в синтезе серотонина и является природным антидепрессантом. Дефицит этого вещества в организме проявляется нарушениями сна, раздражительностью, головными болями, повышенной утомляемостью.

Наибольшее количество триптофана содержат кисломолочные продукты, сыр, соя, грибы, бананы, арахис, финики, кунжут. При тяжелой депрессии недостаток аминокислоты приходится восполнять, принимая биологически активные добавки, которые должен посоветовать специалист, во избежание приобретения некачественного или поддельного продукта.

От депрессии никто не застрахован, однако отчаиваться не стоит – это состояние успешно лечится, и зачастую именно немедикаментозные методы лучше лекарств могут снизить интенсивность неприятных симптомов и даже полностью победить недуг.

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