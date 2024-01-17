Ранние и ультраранние сорта и гибриды томатов

Крайне важным этапом в подготовке к дачному сезону является выбор семян разных культур. Каждый огородник хочет получить богатый урожай сочных томатов как можно раньше.

На сегодняшний день выведено огромное количество ультраранних и ранних сортов томатов, которые можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице.



Pekonet F1

Томаты Апельсин

Big Beef F1

Benigara F1

Rally F1

Malduo F1

Hanni Moon F1

Kongo F1

Среднерослый гибрид, который начинает плодоношение на 53-55 день после высадки рассады на постоянное место. Высота кустиков составляет 150-160 см. Вес плода в среднем 180-200 гр. На каждом стебле формируется 6-8 плодов. Плоды красного цвета имеют округло-удлиненную форму, с носиком.Плоды формируются даже при неблагоприятных условиях, что особенно важно для ультраранних сортов томатов. Выращивать Pekonet F1 можно как в теплице с обогревом, так и в теплице без обогрева. И в том и в другом случае можно получить отменный урожай.Среднеранний гибрид. Вегетационный период с момента всходов до начала налива плодов составляет порядка 100 дней.Высота компактных кустиков составляет около 150 см. Плоды довольно крупные — 200-300 гр. С каждого квадратного метра посадок можно получить 15 кг томатов. Цвет зрелого плода апельсиновый. Плоды имеют сладкий вкус, мясистую мякоть с малым количеством семян.Среднеранний высокорослый гибрид. Период вегетации составляет 65-70 дней после высадки рассады на постоянное место. Урожайность каждого куста около 4-4,5 кг. На каждой кисти завязывается 5-6 плодов. Вес каждого плода плоскоокруглой формы составляет 280-330 гр.Данный гибрид нуждается в регулярной обработке от фитофтороза, это обусловлено тем, что плоды содержат большое количество сахаров, которые любят грибковые болезни.Ранний гибрид оранжевых томатов с вегетационным периодом 105-110 дней. Растение очень компактное с короткими междоузлиями. На каждом стебле образуется до 8 стеблей. На каждой кисти формируется до 9 плодов сливовидной формы массой 100-120 грамм.Если посеять семена на рассаду в январе, то сбор плодов с первых кистей можно осуществлять уже в середине-конце мая.Красный крупноплодный высокорослый гибрид. Кустики растут очень компактно, легко переносят загущенные посадки. С момента высадки рассады на постоянное место до начала созревания плодов проходит 55-60 дней.В открытом грунте с одного квадратного метра посадок собирают 7,5 – 8 кг спелых томатов, в тепличных условиях урожайность Ралли выше — до 12 кг. Средний вес плодов составляет 300-350 гр.Гибрид имеет очень короткий срок вегетации — 80-90 дней с момента появления всходов до сбора плодов. Кустики имеют короткие междоузлия.Вес плодов розового цвета округлой формы составляет 230-250 гр. Выращивается в открытом грунте и пленочных теплицах.Высокорослый гибрид с коротким сроком созревания — 60-65 дней с момента высадки рассады на постоянное место. Вес розовых плодов составляет 200-220 гр. Плоды округлой формы, сочные, мясистые и очень вкусные.Срок вегетации данного гибрида составляет 65-70 дней с момента высадки рассады на постоянное место.Плоды сливообразной формы имеют вес 160-180 грамм. С каждой кисти можно собрать около 1,5 кг томатов. Данный гибрид нуждается в полноценных кальциевых подкормках.