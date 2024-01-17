Дьявольский мост, по которому раньше не могли разойтись две повозки: мистическое место в Швейцарии

Уникальный мост Тейфельсбрюкке (Teufelsbrucke) создан в Швейцарских Альпах.

Над ущельем Шёлленен перекинут уникальный мост (Teufelsbrucke, Швейцария).

Дьявольский мост в ущелье Шелленен на пути через перевал Св. Готтарда с поездом Мула, до 1805 года. Картина Питера Бирмана (1758-1844).

Дьявольский мост на полотнах художников.

Старый мост дьявола в ущелье Шёлленен (1934).

Мост дьявола Teufelsbrиcke возведен над горной альпийской рекой Ройс (Швейцария).

Уникальная конструкция моста Teufelsbrиcke над ущельем Шёлленен (Швейцария).

Мост облегчает переправу через ущелье Шёлленен и по сей день (Teufelsbrиcke, Швейцария).

Бой на Чертовом мосту 14 сентября 1799 года. Картина Коцебу А.Е. (1815 – 1889 гг).

Художники мира, изображая батальные сцены, запечатлели Чертов мост (Бой на Чертовом Мосту. Картина художника Портера).

На месте кровавых сражений у дьявольского моста установили памятник Суворову и мемориал погибшим воинам (Альпы, Швейцария).

Дьявольский мост был отстроен заново после военных действий (Teufelsbrиcke, Швейцария).

Дьявольский мост и тоннель в Альпах (Швейцария).

Дьявольский мост Тейфельсбрюкке находится в самом живописном месте Швейцарских Альп.

Памятная монета 20 франков 1994. Дьявольский мост (Швейцария)