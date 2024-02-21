Этих картин русских художников нет в школьных учебниках

Художественные произведения классиков русской живописи, отразившие в себе издевательства над детьми и женщинами, бесправие, беспробудное пьянство и насилие в семье, не найти на страницах школьных учебников. И тем не менее они существуют и хранятся в музеях как свидетельство порока и греха нашего общества.







«История детства – это кошмар, от которого мы только недавно стали пробуждаться. Чем глубже в историю – тем меньше заботы о детях и тем больше у ребенка вероятность быть убитым, брошенным, избитым, терроризированным и сексуально оскорбленным.»- писал Ллойд Демос, американский историк, основатель психоистории.







Медея убивает своих сыновей.



В древние времена ребенка могли запросто убить из-за его физических недостатков или же просто от сознания того, что его сложно будет прокормить. Родители всегда отдавали предпочтение мальчикам, а жизнь девочки и в грош не ставилась: их иногда просто выбрасывали. Ну а что касается незаконнорожденных детей то их убийство было обыденным делом почти до 19-го века. А еще считалось нормой отдать ребенка в монастырь или продать богатой семье в качестве слуги, раба: он был обычным товаром.



«Порка»

«Пьяный отец семейства»

«Запил»

«Не пущу!»

«По примеру старших»

«Новичок»

«Воспитатель»

«Тихонько от жены»

«Винодел»

«Купеческие поминки»

«Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие»

«Освящение публичного дома» (Эскиз)

«Освящение водочного магазина»

«Сельский крестный ход на Пасху»

«Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда»