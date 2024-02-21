Этих картин русских художников нет в школьных учебниках

Художественные произведения классиков русской живописи, отразившие в себе издевательства над детьми и женщинами, бесправие, беспробудное пьянство и насилие в семье, не найти на страницах школьных учебников. И тем не менее они существуют и хранятся в музеях как свидетельство порока и греха нашего общества.
«История детства – это кошмар, от которого мы только недавно стали пробуждаться. Чем глубже в историю – тем меньше заботы о детях и тем больше у ребенка вероятность быть убитым, брошенным, избитым, терроризированным и сексуально оскорбленным.»- писал Ллойд Демос, американский историк, основатель психоистории.
Медея убивает своих сыновей.
В древние времена ребенка могли запросто убить из-за его физических недостатков или же просто от сознания того, что его сложно будет прокормить. Родители всегда отдавали предпочтение мальчикам, а жизнь девочки и в грош не ставилась: их иногда просто выбрасывали. Ну а что касается незаконнорожденных детей то их убийство было обыденным делом почти до 19-го века. А еще считалось нормой отдать ребенка в монастырь или продать богатой семье в качестве слуги, раба: он был обычным товаром.
«Порка»
Павел Ковалевский. «Порка». 1880 г.
Детей регулярно подвергали побоям, используя кнуты, хлысты, палки, розги. Даже отпрыски знатных семей не освобождались от наказания. Так родители всеми силами пытались направить свои чада на путь истинный.
С 19 века и до средины 20 воспитание заключало в себе уже не только подавление воли, но и ее «тренировке». В процесс воспитания уже были вовлечены отцы и ,как правило, не всегда трезвые.
«Пьяный отец семейства»
Алексей Корзухин.«Пьяный отец семейства». 1861г.
Алексей Корзухин за эту работу был награжден малой золотой медалью Академии художеств. Художник был одним из первых, кто поднял такую злободневную тему в искусстве в средине 19 века, когда бесправие женщин и детей носило ужасающие масштабы: такие сцены были обыденными во многих российских семьях.
Художник И.Е. Репин говорил о зарождении нового направления в жанровой живописи: «Картины той эпохи заставляли зрителя краснеть, содрогаться и построже вглядываться в себя. Не угодно ли любоваться картиной Корзухина: пьяный отец вваливается в свою семью в бесчувственном состоянии. Дети и жена в паническом ужасе… До чего одичал этот варвар!»
«Запил»
Иван Горохов. «Запил» (кон.19-нач. 20 вв).
Эту же тему в своем творчестве затронул почти пол века спустя художник Иван Горохов: захмелевший крестьянин, переступив порог дома с бутылкой водки, привел домочадцев в отчаяние. Но что могут сделать женщина и 10-летний мальчик, в гневе сжимающие кулаки?
Живописец Иван Горохов был выходец из крестьян и не по наслышке знал о суровых буднях деревенской жизни. Он знал, о чем писал.
«Не пущу!»
Владимир Маковский.«Не пущу!». 1892 г.
А на этом полотне Владимира Маковского видим, как отчаявшаяся жена пытается всеми силами удержать отца семейства от очередного похода в пивную лавку. Но судя по выражению лица настроившегося на выпивку мужа – ни женщина, ни ребенок ни за что его не остановят.
«Несчастные работники и ремесленники часто тратят в кабаках все, что должны были бы принести своим женам и детям; часто можно видеть, как они пропивают даже одежду и остаются абсолютно голыми»,- писал в своих записях о России английский дипломат Д.Флетчер.
«По примеру старших»
Василий Максимов. «По примеру старших». 1864 г.
Подрастающие мальчики, беря пример со своих отцов, старались не отставать и рано приобщались к алкоголю. Обрекая свои будущие семьи на жизнь в пьяном угаре.
В бедных семьях к ребенку относились как к взрослому человеку. С трех дети выполняли иногда непосильную работу и в огороде, и по дому наравне со взрослыми. А тех, которые уже подросли, сдавали в подмастерья: на обучение ремеслу. А мастера-учителя были еще те «воспитатели»…
«Новичок»
Иван Богданов. 1893 г.
На картине Богданова видим как пьяный в стельку обувной мастер своего зареванного подмастерья «учит жизни» …
«Воспитатель»
Михаил Ватутин. «Воспитатель». 1892 г.
А вот еще один сапожник за рюмкой водочки да под огурчик «воспитывает» своих подмастерий. А перед этим еще и уши им надрал.
«Тихонько от жены»
Владимир Маковский. «Тихонько от жены». 1872 г.
А были и такие тихушники, которые боясь своих жен, выпивали втихаря. Они хоть и не издевались над своими семьями, но постоянно жили в хмельном угаре.
«Винодел»
Владимир Маковский. «Винодел». 1897 г.
Со времен правления Екатерины II, придерживающейся алкогольной политики: «Пьяным народом легче управлять», к 19 веку пьянство стало «национальной традицией» на Руси. Усугубилась ситуация с употреблением алкоголя в связи техническим прогрессом, который позволил наладить массовое производство сравнительно недорогой водки. «В 1913 году литр водки стоил 60 копеек при зарплатах квалифицированных рабочих от 30 до 50 рублей в месяц».
«Купеческие поминки»
Фирс Журавлев.«Купеческие поминки».1876 г.
На полотне видим сцену, когда упившиеся купцы призабыли по какому они поводу собрались, и кажется, что совсем немного, и некоторые из них пойдут в пляс. Притом всем известно, что обряд поминания усопших в православии – мероприятие религиозное и скорбное.
«Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие»
Николай Неврев. «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие». 1866 г.
Что тогда уж говорить об именинах…
«Освящение публичного дома» (Эскиз)
Владимир Маковский.«Освящение публичного дома» . 1900 г.
При виде этого неоконченного полотна на ум сразу же приходят вопросы: как богоугодным заведением может быть дом терпимости, и кто может взять на себя смелость «освятить» грех?
Маковский затронул горячую тему «критического реализма»: «бордель как низменная точка греховности и религия, воспринимающаяся обществом как высшее проявление духовности, совместившиеся вместе как общее социальное падение».
«Освящение водочного магазина»
Николай Орлов. «Освящение водочного магазина». 1904 г.
Тем не менее на Руси церковь освящала все: и винно-водочные лавки и видеочат Рунетки, в том числе.
«Сельский крестный ход на Пасху»
Василий Перов. «Сельский крестный ход на Пасху». 1861 г.
На полотне Перова видим празднование Пасхи. Перепившие крестьяне уже не стоят на своих ногах, а те кто еще могут идти также мало что соображают: мужичек в центре несет икону перевернутую вверх ногами.
«Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда»
Василий Пукирев.«Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда». 1868 г.
В те времена основы православной веры служили запугиванием и угнетением непросвещенного крестьянства.
Максим Горький в автобиографичной повести «Детство» писал: «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе: стоит…»
Прошло в среднем полтора столетия с тех времен, которые отражены на полотнах русских классиков, но совсем мало что изменилось в общественном устое страны, что касается алкоголизма.
Единственное, что в большей части семей детей перестали бить, ругать… им прощают все их проказы и истерики. Главным в семье стал – ребенок.
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