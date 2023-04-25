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«У нас нет никаких новостей»

«У нас нет никаких новостей»


18 апреля 1930 года радиостанция BBC не стала сообщать никакие новости, потому что у неё их не было. Ведущий вышел в эфир в 20:45 и сказал: «Добрый вечер, сегодня Страстная пятница. Новостей нет». Затем слушатели стали наслаждаться фортепианной музыкой в течение следующих 15 минут.


Новости есть всегда. И сегодня сложно себе представить, чтобы какое-то издание, канал или радио отказались от возможности осветить хоть самые незначительные события. Канал BBC мог себе позволить тогда такую роскошь, потому что был монополистом в Великобритании. В деле освещения радио-новостей у компании не было конкурентов, кроме того, была монополия на новостные репортажи, освещаемые в печати. Руководство компании в отсутствии конкурентов посчитало, что может стать воспитателем общественной морали. Поэтому оглашаемые новости подлежали серьёзной фильтрации. Если новость на настроение и воспитание граждан, по мнению BBC, влияла негативным образом, то от неё просто отказывались. Если кроме «ненужных» новостей больше ничего не было, то лучше было вообще не сообщать никаких новостей.

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