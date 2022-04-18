Ленинград и окрестности: 29 ретро фотографий из путешествия Марка Джинголда по Советскому Союзу

Коллекция фотографий из путешествия по Советскому Союзу.
Взгляд со стороны всегда интересен. Возможно именно поэтому такой огромной популярностью пользуются фотографии, которые были сделаны иностранцами в СССР. В нашем обзоре ещё одна серия "советских" фотографий Марка Джинголда. На этот раз из Ленинграда и его окрестностей.
1. Аничков мост
Название мост получил в честь Михаила Аничкова – командира адмиралтейского строительного батальона.
2. Улица Кирова
Жизнь обычной ленинградской улицы.
3. Улицы Ленинграда
Изображения на стенах домов.
4. Гостиница «Россия»
Один из лучших среди отелей 3 звезд.
5. Канал Грибоедова
Вид на Храм Спаса на Крови.
6. Дворцовая площадь
Одна из главных площадей общегородского центра Ленинграда.
7. Исаакиевский собор
Музей-памятник Государственного музея истории Ленинграда.
8. Комсомольская площадь
Круглая площадь на стыке проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы.
9. Крейсер Аврора
Легендарный военный корабль, пришвартован у набережной Невы.
10. Богиня «Ночь»
Женская фигура, закутанная в звездное покрывало.
11. Аллегория красоты
Скульптура в Летнем саду.
12. Аллегория искренности
Мраморная статуя Летнего сада.
13. Южный вход в Летний сад
На высоком постаменте установлена огромная мраморная ваза.
14. Публичная библиотека
Одна из старейших общедоступных универсальных библиотек страны.
15. Смольный
Историческое здание связанное с событиями Октябрьской революции.
16. Соборная мечеть
Главная мечеть Российской империи.
17. Главный вход в мечеть
Памятник исламской культовой архитектуры.
18. Михайловский дворец
Сад с водоемом при дворце.
19. Анфилады Михайловского дворца
Внутреннее убранстве дворца.
20. Тронный зал императрицы Марии Фёдоровны
Один из тронных залов Михайловского дворца.
21. Прогулка по Неве
Главная водная артерия Ленинграда.
22. Нева ночью
Освещаемый шпиль Петропавловской крепости.
23. Невский проспект
Самая теплая часть города.
24. Обелиск героям войны
В одном из парков Ленинграда.
25. Медный всадник
Памятник Петру Великому.
26. Памятник Пушкину
Увековеченный в бронзе образ великого русского поэта в Ленинграде.
27. Петропавловская крепость
Историческое ядро города.
28. Вечный огонь Пискаревского кладбища
В центре террасы, в обрамлении чёрного полированного гранита.
29. Пискаревское мемориальное кладбище
Скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны.
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