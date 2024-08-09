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«Поцелуй Иуды»: как 10 заповедей спасли «оскорбительную» картину


Поцелуй Иуды. Около 1460 года, Англия. Фрагмент. Музей Фицуильяма, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания.

Поцелуй Иуды. Около 1460 года, Англия. Фрагмент. Музей Фицуильяма, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания.

Традиционно считается, что практически все произведения религиозного английского искусства были уничтожены в период Реформации. Но есть всё же одна работа, которой чудесным образом удалось уцелеть – «Поцелуй Иуды».
Это произведение было создано около 1460 года, а сегодня хранится в Музее Фицуильяма – музее искусства и истории при Кембриджском университете. Как же удалось уцелеть этой картине?

В 2012 году Музей Фицуильяма приобрел у церкви Святой Марии, расположенной в британском Графтон Реджис, Нортгемптоншир уникальное живописное произведение, созданное в средние века. У церкви не было средств, чтобы сохранять картину в надлежащих условиях. Поэтому, когда произведение искусства оказалось у реставраторов, оно было покрыто слоем копоти и грязи, экскрементами летучих мышей и насекомых. До того, как реставраторы приступили к очистке картины, они не могли понять, что же на ней изображено.
Поцелуй Иуды. Около 1460 года, Англия. Музей Фицуильяма, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания. Оригинал 1707 x 4062.

Поцелуй Иуды. Около 1460 года, Англия. Музей Фицуильяма, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания. Оригинал 1707 x 4062.

 

Когда же поверхность картины была очищена, учёные поняли, какая невероятная удача их настигла. На картине была нарисована сцена предательства Иудой Иисуса Христа – иллюстрация к эпизоду из Евангелия, когда Иуда Искариот поцеловал Христа ночью в Гефсиманском саду, чтобы указать на него стражникам.

То, что картина уцелела – огромная удача. В эпоху Реформации и гражданских войн в Англии уничтожено было порядка 97% всей религиозной живописи.
Картины с изображением Иуды среди дошедших до нашего времени не встречаются, поскольку этого персонажа одинаково ненавидели и католики, и протестанты. Верующие очень часто старались уничтожить его изображение любыми доступными способами: царапали, протыкали и проч. Поэтому учёных очень заинтересовало, как удалось выжить в такое смутное время «Поцелую Иуды».
Задняя сторона Поцелуя Иуды. Рейки добавлены позже.

Задняя сторона Поцелуя Иуды. Рейки добавлены позже.

 

Внимание реставраторов привлекла ещё одна деталь – задник картины, сделанный из фанеры, которая по времени явно отличалась от времени написания картины. Когда фанеру отделили, то на тыльной стороне картины обнаружили какие-то следы. Инфракрасное излучение помогло установить, что это полустертые записи Десяти заповедей, выполненные в XVI веке. Получается, что картину использовали повторно – «оскорбительное» изображение развернули к стене, а на обратной стороне картины вывели заповеди, вручённые Моисею на горе Синай. В то время доски с декалогом были привычной частью домашнего интерьера у протестантов.
Фотография в инфракрасных лучах.

Фотография в инфракрасных лучах.

 

Благодаря современным технологиям удалось установить и другие интересные факты. Так, дерево, на котором была нарисована картина, было срублено где-то в восточной Балтии примерно в 1423 году. А изображение на холст нанесли гораздо позднее – где-то в период между 1437 и 1469 годами. Съёмка в УФ и ИК диапазонах позволила уточнить детали рисунка, использованные пигменты и утраченные очертания фрагментов картины. Сегодня картина выставлена на общее обозрение в Галерее средневекового искусства Ротшильда в Музее Фицуильяма.
Птицы и глаза.

Птицы и глаза.

 

Сегодня никто не может сказать – сохранили ли картину сознательно, нанеся заповеди на тыльную сторону для маскировки, или же деревянный холст использовали повторно в целях экономии, а изображение, которое в те времена считалось оскорбительным, не уничтожили по счастливой случайности или из-за тривиальной лени.
Отсеченное ухо.

Отсеченное ухо.

 

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