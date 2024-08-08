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С нами не соскучишься!

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10 уважительных причин, по которым можно смело слопать шоколадку


10 уважительных причин, по которым можно смело слопать шоколадку

10 уважительных причин, по которым можно смело слопать шоколадку

После долгих лет гонений и критики чёрный шоколад полностью реабилитирован. Многолетние исследования доказали, что он не просто безвреден, он чрезвычайно полезен всем без исключения, даже тем, кто сидит на диете.

1. Питательная ценность


Правильный выбор - чёрный шоколад

Правильный выбор - чёрный шоколад

 

Чёрный шоколад богат различными питательными веществами, поэтому непременно положительно скажется на здоровье.
В нём есть клетчатка, железо, магний, медь, марганец, цинк, калий. Но не стоит забывать и о его калорийности, примерно 600 ккал/100г.

2. Сердце


Шоколад и сердце

Шоколад и сердце

 

Недавние исследования показали, что даже небольшое количество чёрного шоколада два-три раза в неделю поможет снизить давление. Он улучшает кровоток, предотвращает образование тромбов. А ещё он является профилактическим средством против атеросклероза.

3. Мозг


Шоколада для счастья много не бывает

Шоколада для счастья много не бывает

 

Чёрный шоколад улучшает кровообращение, поэтому его можно считать профилактическим средством против инсультов. Исследования показали, что в нём содержится фенилэтиламин, такой же компонент, который вырабатывает организм, когда человек влюбляется. Он заставляет мозг вырабатывать эндорфин, делающий нас счастливыми. А счастливый человек – здоровый человек.

4. Потеря веса


Шоколадная диета

Шоколадная диета

 

Есть шоколад и худеть. Звучит как сказка. На самом же деле исследования, проведённые в копенгагенском университете, показали, что чёрный шоколад хорошо насыщает и позволяет контролировать тягу к сладким и жирным блюдам. Поэтому во время срыва, когда хочется подчистить весь холодильник, вместо высококалорийных десертов лучше съесть дольку шоколада и успокоиться.

5. Диабет


Шоколад и диабет

Шоколад и диабет

 

Чёрный шоколад особенно полезен для людей со вторым типом диабета. У него низкий ГИ, поэтому он не приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Флавоноиды шоколада помогут клеткам нормально функционировать и эффективно использовать вырабатываемый организмом инсулин.

6. Антиоксиданты


Шоколад и молодость

Шоколад и молодость

 

Чёрный шоколад богат антиоксидантами, которые снижают вред, наносимый клеткам свободными радикалами. А это значит, что он помогает бороться с преждевременным старением и различными видами рака. Поэтому маленькая шоколадка два-три раза в неделю не только поднимет настроение, но и защитит от многих бед.

7. Беременность


Шоколад и беременность

Шоколад и беременность

 

Исследования показали, что женщины, которые едят чёрный шоколад во время беременности, лучше переносят стресс. А родившиеся дети чаще улыбаются.

8. Антистресс


Шоколад и хорошее настроение

Шоколад и хорошее настроение

 

Не нужно удивляться, что после разрыва отношений или скандала с боссом хочется съесть целую шоколадку. Эмоциональное заедание не настолько страшное явление, как кажется. Швейцарские ученые подтвердили, что если люди в состоянии стресса съедают 50 г чёрного шоколада в неделю, то уровень их гормонов стресса значительно уменьшается.

9. Антизагар


Шоколад на пляже

Шоколад на пляже

 

Да-да, всё правильно. Шоколад может защитить от солнечных ожогов. Лондонские учёные провели исследования, которые показали, что высокий уровень флавоноидов в чёрном шоколаде в два раза ускоряет появление покраснения кожи, предупреждая об ожоге.

10. Интеллект


Шоколад сдаёт экзамены

Шоколад сдаёт экзамены

 

При напряжённой работе рука сама тянется к плитке шоколада. И правильно делает. Он не только поможет снять стресс, но и повысит работоспособность мозга. Исследователи из Ноттингемского университета доказали, что чашка какао вызывает прилив крови, улучшает продуктивность и концентрацию внимания на 2-3 часа.

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