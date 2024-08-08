10 уважительных причин, по которым можно смело слопать шоколадку
После долгих лет гонений и критики чёрный шоколад полностью реабилитирован. Многолетние исследования доказали, что он не просто безвреден, он чрезвычайно полезен всем без исключения, даже тем, кто сидит на диете.
1. Питательная ценность
Правильный выбор - чёрный шоколад
Чёрный шоколад богат различными питательными веществами, поэтому непременно положительно скажется на здоровье.есть клетчатка, железо, магний, медь, марганец, цинк, калий. Но не стоит забывать и о его калорийности, примерно 600 ккал/100г.
2. Сердце
Шоколад и сердце
Недавние исследования показали, что даже небольшое количество чёрного шоколада два-три раза в неделю поможет снизить давление. Он улучшает кровоток, предотвращает образование тромбов. А ещё он является профилактическим средством против атеросклероза.
3. Мозг
Шоколада для счастья много не бывает
Чёрный шоколад улучшает кровообращение, поэтому его можно считать профилактическим средством против инсультов. Исследования показали, что в нём содержится фенилэтиламин, такой же компонент, который вырабатывает организм, когда человек влюбляется. Он заставляет мозг вырабатывать эндорфин, делающий нас счастливыми. А счастливый человек – здоровый человек.
4. Потеря веса
Шоколадная диета
Есть шоколад и худеть. Звучит как сказка. На самом же деле исследования, проведённые в копенгагенском университете, показали, что чёрный шоколад хорошо насыщает и позволяет контролировать тягу к сладким и жирным блюдам. Поэтому во время срыва, когда хочется подчистить весь холодильник, вместо высококалорийных десертов лучше съесть дольку шоколада и успокоиться.
5. Диабет
Шоколад и диабет
Чёрный шоколад особенно полезен для людей со вторым типом диабета. У него низкий ГИ, поэтому он не приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Флавоноиды шоколада помогут клеткам нормально функционировать и эффективно использовать вырабатываемый организмом инсулин.
6. Антиоксиданты
Шоколад и молодость
Чёрный шоколад богат антиоксидантами, которые снижают вред, наносимый клеткам свободными радикалами. А это значит, что он помогает бороться с преждевременным старением и различными видами рака. Поэтому маленькая шоколадка два-три раза в неделю не только поднимет настроение, но и защитит от многих бед.
7. Беременность
Шоколад и беременность
Исследования показали, что женщины, которые едят чёрный шоколад во время беременности, лучше переносят стресс. А родившиеся дети чаще улыбаются.
8. Антистресс
Шоколад и хорошее настроение
Не нужно удивляться, что после разрыва отношений или скандала с боссом хочется съесть целую шоколадку. Эмоциональное заедание не настолько страшное явление, как кажется. Швейцарские ученые подтвердили, что если люди в состоянии стресса съедают 50 г чёрного шоколада в неделю, то уровень их гормонов стресса значительно уменьшается.
9. Антизагар
Шоколад на пляже
Да-да, всё правильно. Шоколад может защитить от солнечных ожогов. Лондонские учёные провели исследования, которые показали, что высокий уровень флавоноидов в чёрном шоколаде в два раза ускоряет появление покраснения кожи, предупреждая об ожоге.
10. Интеллект
Шоколад сдаёт экзамены
При напряжённой работе рука сама тянется к плитке шоколада. И правильно делает. Он не только поможет снять стресс, но и повысит работоспособность мозга. Исследователи из Ноттингемского университета доказали, что чашка какао вызывает прилив крови, улучшает продуктивность и концентрацию внимания на 2-3 часа.
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