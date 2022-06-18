Как быстро избавиться от грызунов

От появления в доме грызунов не застрахован никто. Они могут проникнуть в жилище с улицы, особенно в сезон сбора урожая, или просто перекочевать из одной квартиры в другую в поисках лучшей жизни.



Использование мышеловок не всегда дает быстрый результат, особенно в том случае, когда грызуны успели расплодиться. Выход есть — простая в приготовлении бюджетная приманка.







Лакомством для грызунов является яичный желток. Достаточно сварить яйцо вкрутую, извлечь желток и смешать его с борной кислотой в пропорции 1:1.







Дальше остается лишь сформировать шарики и разложить в нужных местах. Отведав такое «лакомство» грызуны отойдут в мир иной буквально за несколько минут.







Важно помнить, что при наличии животных в доме, их доступ к приманке необходимо исключить.

Нагляднее о приготовлении приманки для грызунов в видео:



