Как быстро избавиться от грызунов

От появления в доме грызунов не застрахован никто. Они могут проникнуть в жилище с улицы, особенно в сезон сбора урожая, или просто перекочевать из одной квартиры в другую в поисках лучшей жизни.
Использование мышеловок не всегда дает быстрый результат, особенно в том случае, когда грызуны успели расплодиться. Выход есть — простая в приготовлении бюджетная приманка.
Лакомством для грызунов является яичный желток. Достаточно сварить яйцо вкрутую, извлечь желток и смешать его с борной кислотой в пропорции 1:1.
Дальше остается лишь сформировать шарики и разложить в нужных местах. Отведав такое «лакомство» грызуны отойдут в мир иной буквально за несколько минут.
Важно помнить, что при наличии животных в доме, их доступ к приманке необходимо исключить.
Нагляднее о приготовлении приманки для грызунов в видео:
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