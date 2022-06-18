Невероятная история китайской куртизанки, ставшей самой опасной пираткой в истории

Чжэн Ши – известная китайская куртизанка – сумела стать грозой морей, возглавив флот из 1800 кораблей и 80 000 человек. Она руководила крупнейшей в истории пиратской организацией, побеждая в противостояниях с великими державами. За считанные годы эта женщина добилась могущества и вышла замуж за своего сына.











Чжэн Ши (справа) в бою.



В 1801 году китайская проститутка «Мадам Цзин» стала женой Чжэн И – грозного пирата, который промышлял в Южно-Китайском море.

История гласит, что он взял себе такую невесту из-за ее репутации проницательного дельца. Чжэн Ши, пользуясь привилегиями своей профессии, получала ценную информацию, с помощью которой имела контроль над богатенькими клиентами и политиками. Финансовая и деловая смекалка молодой китаянки, безусловно, стала большим подспорьем в ее дальнейшей пиратской карьере.







Вид на китайский город Кантон в 1800 году, где жила Чжэн Ши.



С помощью жены, грозный Чжэн И объединил под своим контролем множество пиратов и держал в страхе все китайское побережье. Около 400 кораблей – джонок слушались его приказов. И самое непосредственное участие в «бизнесе» принимали его жена и приемный сын.



После шести лет в браке, Чжэн И погиб в море. Его смерть оставила вдову, Чжэн Ши, в сложном положении. Однако ей удалось еще больше увеличить свои силы. Через несколько лет она командовала флотом в 1800 пиратских кораблей и примерно 80000 человек. Для сравнения, знаменитый пират Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода командовал 4 кораблями и 300 пиратами.

В результате, Чжэн Ши известна как наиболее успешный пират в истории.







Женщина-пират Чжэн Ши.



Держать в узде такое количество своенравного народа было непросто. Чжэн Ши объединила свой огромный флот пиратов с помощью кодекса законов. Законы были строгими. Любой пират, не выполнивший приказ, обезглавливался на месте. Особенно необычными были правила в отношении пленных женщин. Если пират насиловал пленницу, его казнили. Если секс между ними был по обоюдному согласию, казнили обоих.







Фотография джонок в Кантоне, около 1880 г. Считается, что Чжэн Ши командовала около 1800 таких пиратских кораблей.



В браке у Чжэн И и Чжэн Ши не было детей и они усыновили 15-летнего мальчика. Для главы семейства он стал не только сыном, но и любовником. После гибели Чжен И, бывшая проститутка сожительствовала с приемным сыном, а затем вышла за него замуж. Для Китая тех лет это считалось нормой.







Кадр из фильма про Чжэн Ши.



Контроль пиратами морского побережья, грабежи проходящих торговых кораблей, взимание дани с поселений вынудили китайское правительство решительно реагировать. Все попытки разгромить пиратов как своими силами, так и с помощью португальского флота и Ост-Индской компании закончились неудачно.







Пиратская джонка.



Но пиратский флот под командованием Чжэн Ши был непобедим. После трех лет владычества на открытом море, Чжэн Ши, наконец, вышла в отставку в 1810 году, приняв предложение китайского правительства об амнистии для себя и всех пиратов.



Это решение было вызвано назревающими конфликтами между лидерами пиратов. Вероятно, Чжен Ши поняла, что пришло время отказаться от пиратства.







Художественный образ великой китаянки: госпожа Цзин в фильме «Пираты Карибского моря: На краю Света».



Мало известно о жизни Чжэн Ши после выхода на пенсию. Известно, что она держала свою гостиницу с игорным домом и борделем и умерла в преклонном возрасте 69 лет, оставив после себя след в истории и в массовой культуре. В ее честь создан персонаж влиятельной Госпожи Цзин – один из девяти пиратских лордов в фильме «Пираты Карибского моря».



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