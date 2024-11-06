Собрание самых курьезных перлов спортивных комментаторов

Не только футбольные фанаты знают эпизод с Николаем Озеровым: комментатору показалось, что мяч летит в ворота, и он закричал: «Г-о-о-л!», но гола не было. И тогда Озеров в сердцах воскликнул: «X…! Штанга!»
Наши любимые комментаторы, фамилии которых мы по этическим соображениям не указываем, выдавали немало перлов.
1. 6:0! Это уже больше, чем «какая боль…»
2. Хули Лопес бьёт по воротам! Хули — это его имя.
3. У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й… С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером.
4. Это — Куман. Вы, наверно, узнаете его кучерявые ноги.
5. Футболистам, у которых нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку, когда штрафные бьет Роберто Карлос.
6. Пас то хороший, да поле кончилось!
7. Ну, знаете, за это надо бить табло! Извините, лицо.
8. Я уверен, что все мужское население прильнуло к экранам своих телевизоров не от хорошей жизни, а в болельщицком экстазе.
9. Под мышкой, как мыло в ванной скользнула шайба.
10. Из-за pадости, что забил гол такомy сильномy и гpозномy сопеpникy, Баджо повесился на воpотах.
11. Опережаем немок на полтора километра. Это даже не трамвайная остановка, а расстояние от речного вокзала до бог знает куда. (биатлон)
12. И мяч, преодолев последнее препятствие между ногами вратаря, влетает в ворота.
13. Давыденко сразу взял подачу соперника. Он решил не тянуть резину в долгий ящик.
14. Аpбитp достал из штанов yдаление.
15. Игpоки стоят в стенке, деpжатся известно за что.
16. Оборона сыпется как штукатурка.
17. Во втором тайме им светило только в глаза.
18. Аргентина разрывает Сербию даже не как Тузик грелку, он ее рвет суетясь, а как домохозяйка рвет старую майку на мелкие домашние тряпочки. Спокойно, методично, успевая при этом проследить, чтобы на сковороде еще ничего не подгорело.
19. Сборная России попала в жидкую черную полосу неудач.
20. Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, он pаньше занимался балетом.
21. Надеемся, что с Недведом все будет нормально, хотя несут его ногами вперед.
22. Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых трусов.
23. Как скотчем залепили свои ворота сатурновцы.
24. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?
25. Ну куда ты отдаешь пас! Я же тебе кричу, что он вне игры!
26. Фигурное катание — это же искусство, это даже не футбол!
27. Защита хромала на обе ноги, практически не вставая с колен.
28. Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что тут вокруг еще деревянное, боже мой!
29. К мячy одновpеменно потянyлись pyки голкипеpа и лысина Фабpицио.
30. Вот он держит соперника за трусы, за футболку, за бока… практически за все, что можно, держит.
31. Судьба играет с человеком, а человек играет в футбол.
32. Футболист Сами Насри подходит к воротам и бьет мимо. Комментаторы обмениваются репликами:
— Опасный момент, выход к воротам, Насри!
— Это он и сделал.
— Да…
— Хм, извините.
33. Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать!
34. Футболистам легко бегать по полю, а ты попробуй разумно прокомментировать их действия…
И еще, вспомним Николая Николаевича Озерова, маэстро комментаторского цеха, и его яркие цитаты.
«Такой хоккей нам не нужен!»
Знаменитая фраза Озерова, прозвучавшая во время Суперсерии-1972 с участием советских и канадских хоккеистов, была произнесена тогда, когда ледовое поле захлестнула откровенно грубая игра и неспортивное поведение. Гол канадцев, который не сразу был засчитан, спровоцировал на площадке прямо-таки боксёрский поединок между игроками. С той поры эта цитата стала крылатой.
«Опять этот девятый номер!»
Чемпионат мира по хоккею 1976 года в Польше. Сенсация — сборная СССР уступила хозяевам льда со счётом 6:4! Весь матч великолепная «девятка» в составе поляков с неблагозвучной для Николая Николаевича фамилией Йобчик терзала оборону советской сборной и постоянно ставила комментатора в неловкое положение – не упоминать голеадора с каждой минутой становилось всё сложнее и сложнее. По ходу встречи Йобчик трижды распечатал ворота — сначала Александра Сидельникова, а затем и Владислава Третьяка, вышедшего на замену. Тут, как говорится, никуда не денешься, автора надо оглашать. И Озеров, чтобы вновь не повторять «режущую слух» фамилию, виртуозно произнёс: «Опять этот девятый номер!».
«Извините, технические неполадки вне территории СССР»
Именно эту отвлекающую фразу применял Николай Озеров, когда во время хоккейных матчей начинались драки. Камера переключалась на нейтрального болельщика, а комментатор рассказывал о событиях в мире спорта. В одном из репортажей, когда снова была использована «дежурная фраза», Николай Николаевич даже успел рассказать о зарубежных гастролях советского балета.
«Передайте ему: гимн Советского Союза нужно исполнять стоя!»
Таков был ответ легендарного комментатора, адресованный через переводчицу одному американскому миллионеру, который, развалившись на диване и смеясь в вестибюле гостиницы, стал показывать руками объёмную фигуру Озерова и напевать гимн СССР.
«Мы продолжаем наш репортаж!»
И действительно, он продолжил репортаж, но уже с перебинтованной головой. Это была плата за любовь вести хоккейные репортажи, стоя у бортика. В одном из матчей между ЦСКА и «Спартаком», в присутствии на трибунах генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева один из «армейцев» задел комментатора клюшкой по голове. Репортаж пришлось остановить. На время, пока Озерову оказывали медицинскую помощь, бразды правления перешли к Евгению Майорову. Но после перерыва знаменитый голос «оборвал тишину» фразой: «Мы продолжаем наш репортаж!».
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